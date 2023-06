– Zelenskyj fortalte om harde kamper, men fremgang

Støre hadde samtalen med Ukrainas president under en biltur mellom Amsterdam og Haag tirsdag kveld.

– Han fortalte meg at de gjør fremgang, men det er harde kamper. Det er mange minelagte områder, men han fortalte at de har tro på og en plan for det militære arbeidet, sier Støre på telefon til TV 2.



Tirsdag møttes flere av Nato-landenes stats- og regjeringssjefer til en arbeidsmiddag i nederlandske Haag. Under middagen diskuterte de sakene som skal avgjøres på Nato-toppmøtet i juli. Fremtidig Nato-medlemskap for Ukraina var et av temaene på middagen. Det diskuterte også Støre og Zelenskyj på telefon.



– Han er klar over at så lenge det pågår krig så er ikke medlemskap aktuelt, men å integreres nærmere med Nato er deres langsiktige mål. Og de ønsker et klart budskap om det fra Vilnius.



– Hvor langt er Norge villig til å gå for å gi Ukraina sikkerhetsgarantier?



– Vi tror sikkerhetsgarantier blir et viktig tema den dagen den krigen måtte slutte. Da vil Ukraina trenge sikkerhetsgarantier. Det vil først og fremst være fra land med større militær kapasitet, men Norge støtter arbeidet med at de kan få troverdige sikkerhetsgarantier.



WAGNER BEKYMRER: Stats- og regjeringssjefer på middag i Haag fikk høre at Litauen og Polen er urolige for å få Wagner-gruppen i nabolandet. Foto: SIMON WOHLFAHRT

Ukraina ønsker en klar tidslinje for når de kan bli medlem på Nato-toppmøtet i Vilnius om to uker. Zelenskyj har truet med at han ikke trenger å komme på møtet, hvis ikke Ukraina får det. Vertsbyen Vilnius planlegger å pynte med 33 000 ballonger under toppmøtet, for å symbolisere at Ukraina må bli Nato-medlem nummer 33.

NATO-MIDDAG: Tirsdag kveld var NATOs generalsekretær og Nederlands statsminister Mark Rutte vertskap for en middag for å forberede NATO-toppmøtet. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

Støre har tro på at generalsekretær Jens Stoltenberg klarer å komme fram til et kompromiss mellom medlemslandene på dette spørsmålet. Meningene er delte om hvor raskt Ukraina kan bli medlem etter at krigen er slutt.

Wagner-base var tema

Flere av deltakerne på Nato-middagen, som Polen og Litauen, grenser til Belarus. Her ser det ut til at Wagner-gruppen får ny base, etter helgens hendelser inne på russisk territorium.

– Flere av landene er engstelige for det som har skjedd de siste dagene, og ryktene om at Wagner-gruppen etablerer seg i Belarus. Det gjør land som Polen og Litauen urolige, sier Støre.

Disse landene ønsker et styrket Nato-nærvær i sine land umiddelbart.

Ifølge Støre diskuterte ikke landene levering av F16-kampfly til Ukraina under middagen. Zelenskyj skal heller ikke ha spurt Støre direkte om donasjon av norske F16-fly. Det er ventet at dette kommer opp som tema på toppmøtet.

Zelenskyjs bønn til Norge

I telefonsamtalen med Støre ba Zelenskyj om mer moderne våpen.

– Han ønsker fortsatt å få militær støtte som han kan bruke, og det får han. Det han har av gammelt sovjetmateriell er ikke det han trenger i den situasjonen han er nå. Jeg bekreftet at Norge fortsetter å støtte Ukraina militært. Det er han klar over og takknemlig for.

Vert for middagen var Nederlands statsminister Mark Rutte, og blant deltakerne var Norges statsminister Jonas Gahr Støre og Nato-sjef Jens Stoltenberg.

Tema for arbeidsmiddagen er krigen i Ukraina og Nato-toppmøtet i Vilnius i juli, men på bordet ligger også flere vanskelige og til dels betente spørsmål Nato-landene må få avklart hurtigst mulig.