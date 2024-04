Zara-ansatte deler skrekkhistorier

Aftonbladet har den siste tiden snakket med til sammen 39 nåværende eller tidligere ansatte hos kleskjeden Zara.

Historiene som gjenfortelles i den svenske avisen, er oppsiktsvekkende.

– Det var min første ordentlige jobb, men allerede den første dagen gråt jeg og ville si opp, forteller en tidligere ansatt.

Tar tiden på toalettbesøk

En annen ansatt forteller at butikkgulvet ble delt opp i fire usynlige soner og at de ansatte ikke fikk lov til å forlate den sonen de var tildelt for dagen.

Den samme eks-ansatte forteller at man i praksis heller ikke får gå på toalettet, fordi man ikke får nok tid til dette og fordi den tiden man bruker på toalettbesøk, blir trukket av fra pausetiden man har til rådighet.



En som fremdeles er ansatt hos Zara, bekrefter dette.



– De tar tiden på oss. Hvis vi er for lenge på toalettet, kommer de etter oss og sjekker, sier den ansatte til Aftonbladet, under løfte om anonymitet.

Zara er en del av verdens største kleskjede, spanske Inditex.

Inditex har 165.000 ansatte og eies av Amancio Ortega (87). Det er 13 Zara-butikker og 445 ansatte i Sverige. Zara har også fem butikker og 400 ansatte i Norge.

TV 2 har ikke klart å komme i kontakt med Zara-ledelsen i Norge, men har sendt en henvendelse til Zaras internasjonale pressekontor med tilbud om å kommentere påstandene som fremkommer i Aftonbladets artikkelserie.

Blant de 39 som Aftonbladet har snakket med, er sju ansatt hos Zara i dag, tolv jobbet der i løpet av det siste året og 20 sluttet før 2023.

Aftonbladets serie handler kun om forholdene i Sverige. Avisen har blant annet publisert bilder som skal være tatt på et av Zaras varelager der.

Det ene bildet viser et rektangel med teip på gulvet, som skal vise hvor en ansatt skal stå hele arbeidsdagen hvis man skal pakke klær. Ifølge en eks-ansatt må man spørre sjefen om lov for å gå utenfor rektangelet.

Andre forteller at de gikk hadde enkelte arbeidsdager hvor de gikk 40.000 skritt, men ikke fikk lov til å gå med joggesko. Dette er en av forklaringene på at mange ansatte hos Zara får arbeidsskader.

Godtok ikke sykmelding

Una Subotic (40) er en av de eks-ansatte som står frem med navn i Aftonbladets artikkelserie. Hun jobbet i Zara frem til hun fikk en arbeidsskade på lageret. Da fikk hun sparken.

– De sa «Vi tror ikke på deg» da jeg viste frem sykmeldingen fra legen. Jeg ble sjokkert, sier Subotic.

Hun forteller også at hennes sjef nektet dem å ha på taklyset på varelageret, for å spare strøm.

– Vi så ikke hva som sto på etikettene, så vi klagde. Da skrev HR-sjefen at hun skulle kjøpe pannelamper. Vi trodde at hun tullet helt til hun faktisk kjøpte pannelamper, sier Subotic, som jobber i Zara-butikken på Mall of Scandinavia i Solna frem til juli 2021.

Hun jobbet som regel fra 07 til 13 uten pause, fordi det var så travelt. Subotic måtte også forholdet seg til et teiprektangel på gulvet som eneste godkjente arbeidsområde.

– Sjefen snakket med meg som om jeg var en idiot og sa «Her skal du stå, du rører bare overkroppen, ikke beina, ellers tar det for lang tid», hevder Subotic.

Nekter intervju

Zaras svenske ledelse vil ikke svare på spørsmål fra Aftonbladet. Den spanske presseavdelinger har gitt avisen beskjed om at selskapet ikke gir intervjuer og heller ikke har noen talsperson tilgjengelig.

Aftonbladet får i stedet en epost hvor det står at Zara har nulltoleranse mot diskriminerende og krenkende særbehandling, at målet er et inkluderende arbeidsmiljø og at Zara anser likhet og respekt som sine kjerneverdier.

Hele tilsvaret fra Zara er tilgjengelig her.