Ydmykende helomvendinger: – Det er panikk i luften

En ydmykende snuoperasjon, oppsummerer politiske kommentatorer etter at finansminister Jeremy Hunt kunngjorde at en rekke skattekutt skrotes. Truss selv kom én time for sent til spørretimen.

– Hvis du aner et snev av panikk i luften, er du ikke den eneste. Det stinker, skriver BBCs politiske redaktør Chris Mason etter at finansminister Jeremy Hunt mandag reverserte nesten hele statsminister Liz Truss' skatteplan.

Dette er et stort tilbakeslag for Truss, som har sittet som statsminister i seks uker, kommenterer Sky News ' politiske redaktør Beth Rigby.

– Hele plattformen til Truss-regjeringen er borte. Den er borte. Nå er det gjort, sier hun.

– Det er genuint sjokkerende når man ser på hvordan en statsminister og hennes regjering kunne trå så feil og måtte reversere beslutninger på et slikt dramatisk vis, legger hun til.

Mange lurer nå på hvor lenge Truss kan bli sittende som statsminister.

Lar partikollega svare

Det legges også merke til at Truss mandag overlater til parlamentarisk leder, Penny Mordaunt, å svare på spørsmål i Underhuset på vegne av seg selv.

Den konservative har imponert både partifeller og kommentatorer i måten hun har håndtert situasjonen, og nevnes av Sky News allerede som en mulig arvtager for statsministerrollen.

– Det er bemerkelsesverdig at hun ikke dukker opp til en slik spørrerunde med unnskyldning om at hun har viktige forretninger et annet sted, sier storbritanniaekspert Erik Mustad til TV 2.

Han mener Truss har satt seg selv i denne situasjonen i et desperat forsøk på å overleve politisk, og at det vil vise seg om hun trekker seg eller velger å klore seg fast. Mange mener det vil bli umulig for henne å fortsette som statsminister nå som hun er strippet for autoritet.

– Hun gjemmer seg i buskene nå, sier Mustad.

Først en time ut i den ekstraordinære spørretimen i parlamentet, møtte statsministeren opp sammen med sin nye finansminister, Jeremy Hunt.

– Det viktigste nå er hvordan Jeremy Hunt svarer på dette, sier Mustad.

Kutter energi-garanti

Finansministeren overtok på fredag og har på få dager snudd om nesten alle skattekuttene som ble presentert for bare tre uker siden.

– Det viktigste for landet vårt akkurat nå, er stabilitet, sa Jeremy Hunt.

Det som kanskje vekker mest oppsikt, er at regjeringen snur om prisgaranti på energi. Dette tiltaket hjelper millioner av briter å betale gass- og strømregningene sine.

En gjennomsnittshusholdning skulle være sikret en makspris på 2500 pund i året for energikostnader. Ordningen skulle vare i to år.

Nå skal den i stedet utløpe i april neste år. Hunt sier det ikke er tilrådelig å fortsette med prisgarantien gitt de svingningene man ser i internasjonale gasspriser.

I stedet vil det bli utarbeidet en ny ordning som vil koste skattebetalerne langt mindre, ifølge finansministeren. Detaljene er ikke klare, men han trakk fram at støtten vil bli mer målrettet mot dem som trenger det mest. Man vil dessuten legge vekt på energieffektivisering.

Beholder inntektsskattnivå

Hunt ble utnevnt til finansminister etter at Truss ga Kwasi Kwarteng sparken. Det skjedde etter at regjeringens foreslåtte «minibudsjett», som inneholdt ufinansierte skattekutt for 45 milliarder pund, skapte stor uro i markedene og bidro til at pundet svekket seg kraftig.

Et annen u-sving er beslutningen om å likevel ikke senke nivået på inntektsskatt. Det var opprinnelig planlagt å innføres i april, der skatteraten skulle ned til 19 prosent. Nå blir skattenivået liggende på 20 prosent likevel.

– Det er et dypt forankret konservativt synspunkt – som jeg deler – at personer bør beholde mer av det de tjener, sa Hunt.

Men det er ikke klokt at Storbritannia skal måtte låne penger for å få råd til skattekutt, og dermed er det ikke mulig å gjennomføre planen, fortsatte han.

– Derfor vil inntektsskatt forbli på 20 prosent på ubestemt tid, inntil forholdene tillater at skatten senkes, sa han.

Varsler «flere vanskelige beslutninger»

Hunt har også besluttet å reversere flere andre skatteendringer som ble kunngjort i høst, men som ennå ikke er behandlet i parlamentet. Det gjelder blant annet å fryse avgifter på alkohol, og en ny ordning for momsfri handel for utenlandske turister.

– Målet er å utforme en ny tilnærming som vil koste skattebetalerne langt mindre enn planlagt, samtidig som man sikrer nok støtte til dem som trenger det, sa Hunt.

Finansministeren, som mange nå oppfatter å ha hovedstyringen i den britiske regjeringen, la til at det vil komme flere vanskelige beslutninger på skatter og budsjettkutt. Alle departement vil måtte øke innsatsen for finne mulige sparetiltak og på noen områder vil det bli utgiftskutt.

Positive signaler fra markedet

Hunt brukte helgen på hastemøter med Truss og sentralbanksjef Andrew Biley. Hunt var under press for å handle før finansmarkedene åpnet mandag.

Den tidligere responsen fra investorene var positiv.

Pundet steg og lå mandag ettermiddag på samme nivå mot dollar som før skattekuttpakken ble lagt fram i september. Renten på tiårige statsobligasjoner – en indikator på statens lånekostnader – falt også. Obligasjonsrentene har en tendens til å stige etter som risikoen for at en låntaker misligholder øker, og faller etter hvert som risikoen avtar.