Yanivs desperate kamp for familien

Fra telefonen spiller 47 år gamle Yaniv Yakov av det siste sikre livstegnet han har av broren Yair Yakov og konen Meirav Tal (54).

Det er henne vi hører rope febrilsk.

– De er inne i huset. De skyter. Yair er i sikkerhetsrommet. De er inne og roper «Ahmed, ahmed!» til hverandre. Hjelp oss, de skjøt på oss. Yai er skadet, ring politiet!

Meldingen ble sendt lørdag 7. oktober, like etter soldater fra militantgruppen Hamas inntok familiens bolig i kibbutzen Nir Oz.

TAR SEG INN: En propagandavideo som Hamas har gitt ut, viser at to personer tar seg inn i boligen til Yair Yakov og Meirav Tal. Foto: Hamas

Yaniv fryktet umiddelbart det verste. Han var sikker på at de var blitt drept.

– Jeg klarte ikke slutte å gråte. Denne meldingen, de sier at soldatene er inne i huset deres og skyter dem, og at Yair er truffet, forteller Yaniv og legger til:



– Jeg ville ikke forestille meg hva som hadde skjedd med dem, men jeg var sikker på at de var drept.

Tatt som gisler

Mens Yaniv og resten av familien hadde begynt å sørge, dukket det plutselig opp noe som kunne gi håp; en propagandavideo fra Hamas.

Yaniv spiller også videoen av for TV 2.

GISLER: Propagandavideoen til Hamas viser broren Yair Yakov i live. Foto: Hamas

GISLER: Propagandavideoen til Hamas viser svigerinnen Meirav Tal i live. Foto: Hamas

– Dette er Yair og Meirav som blir dratt ut av huset, etter sikkerhetsrommet deres har blitt bombet med granater, forteller Yaniv.

Stemmen skjelver, men han fortsetter å prate og peker på skjermen.

– Der er Meirav som trygler. Der er min bror, Yair, som de drar med seg.

Han kremter, og forsøker å smile. Yaniv vil ikke ta sorgen på forskudd, slik han først gjorde.

– Dette er den gode delen av videoen. Det viser at min bror er i live. Det gir meg håp.

Absurditeten i at en propagandavideo for gisseltaking kan gi håp, er noe Yaniv selv bemerker.

– Det er tragikomisk hvordan en slik video kan gi håp, ikke sant?

FAMILIE: Yair Yakov, Meirav Tal og Yakovs to sønner er bortført fra Hamas. TV 2 har sladdet ansiktene til barna. Foto: Privat

Frykter Israelsk bakkeinvasjon

Yaniv er nå sikker på at broren og hans kone ble kidnappet og ført til Gazastripen, i likhet med flere andre fra Nir Oz.

Bortført ble også Yairs to sønner, på 16 og tolv år, som befant seg i et annet hus i nabolaget da Hamas gikk til angrep.

– De er bare barn. Barn skal ikke være del av denne forferdelige krigen, sier Yaniv.

Over 120 sivile, i tillegg til flere soldater, skal være tatt som gisler av Hamas, og ført inn i Gaza.

Israel er svært tilbakeholden med informasjon om gislene og hva som gjøres for å frigjøre dem, men har bekreftet redningsoperasjoner.

Yaniv føler han kjemper en kamp mot klokken, og at tiden er i ferd med å renne ut.

For mens mye nå tyder på at en israelsk bakkeinvasjon av Gaza kan skje når som helst, frykter Yaniv at det vil bli katastrofalt for familiemedlemmene og de to millioner sivile i Gaza.

HÅP: Yaniv bemerker seg at absurditeten av at en propagandavideo for gisseltaking kan gi håp. Foto: Simen Askjer / TV 2

– La oss plassere mennesker der de trenger å være, i trygghet, så kan fiendene gjør hva de vil, sier Yaniv, som har et klart budskap til både sine egne myndigheter, men også Hamas:

– Krig er krig, men sivile skal ikke være del av det.

KLAMRER SEG TIL HÅPET: Yaniv føler han kjemper en kamp mot klokken, og at tiden er i ferd med å renne ut for broren og svigerinnen. Foto: Privat

– Er du redd for at det vil skje likevel?

– Jeg er livredd for det, erklærer Yaniv Yakov.

Yaniv klamrer seg nå til håpet, noe han ber for at også familien hans gjør i fangenskap.

– Jeg håper de er sammen; min bror, hans kone og deres to barn. Jeg vet at hvis de er sammen, er de sterkere. Ikke sant?