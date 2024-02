Yakuza-ekspert: – Ser virkelig stygt ut

RAKETTKASTER I KØBENHAVN: – Han kan være en lavt-rangert yakuza, eller en tidligere yakuza. Men å tro at denne fyren er en stor yakuzasjef er nok helt feil, mener Jake Adelstein (t.v.) om Takeshi Ebisawa (t.h.) Foto: U.S. Magistrate Judge / Reuters og Chelsea Sakura Bailey / Privat

Journalist Jake Adelstein har dekket Japans underverden i 30 år. Han stusser over at USAs justisdepartement i det hele tatt kaller Takeshi Ebisawa en yakuza .

Dette er saken: Takeshi Ebisawa er siktet for å ha smuglet radioaktivt materiale gjennom Myanmar, og for å ha planlagt å selge det til Iran.

Ebisawa er også mistenkt for å være en leder i den japansk mafia, såkalt yakuza, men det er usikkert hvem han i så fall jobber for.

Yakuza driver med lyssky virksomhet som narkohandel, prostitusjon, gambling, utpressing og illegal lånevirksomhet.

I 2013 var det så mange som 80.000 medlemmer av ulike Yakuza-organisasjoner i Japan. I 2022 var tallet anslått nede i rundt 24.000. Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av en journalist.

– Han ser ut som en idiot, sier journalist og forfatter Jake Adelstein til TV 2.

Mannen han snakker om er Takeshi Ebisawa, som USA altså mener er en leder i den japanske mafiaen.

JOURNALIST: Jake Adelstein, som blant annet har gitt ut bøkene «Tokyo Vice» og «The Last Yakuza». Foto: Privat

Ebisawa er siktet blant annet for å ha smuglet radioaktivt materiale gjennom Myanmar, og for å ha planlagt å selge det til Iran. Han har også blitt fotografert i Danmark, hvor han poserte med en rakettkaster.

BAKGRUNN: Skal ha smuglet plutonium – her er han i København



Men Adelstein tviler på om Ebisawa i det hele tatt er del av noen yakuza-gruppe.

– Om han skulle være en yakuza-boss, klarer vi ikke å identifisere hvilken gruppe han er knyttet til. Ebisawa ble pågrepet for to år siden. Hver eneste organisasjon ville bannlyst ham. De ville sendt en faks til politiet og slått fast at han ikke lenger var del av deres organisasjon, sier Adelstein videre.

Adelstein var den første ikke-japanske journalisten som fikk jobb i en japansk avis, da han i 1993 ble ansatt i dagsavisen Yomiuri Shimbun. Han har siden dekket den japanske underverden. Hans memoarer, «Tokyo Vice», har blitt filmatisert som TV-serie under samme tittel på HBO.

Dette er yakuza – Japans mafia: • Kriminelle japanske organisasjoner, som trolig har røtter til ulovlig virksomhet i landet allerede på 1600-tallet. • Organisasjonene er organisert strengt hierarkisk i klaner. Det er 24 registrerte yakuzaorganisasjoner i Japan, med rundt 24.000 medlemmer. • Mafiaen driver med virksomhet som gambling, narkotika, prostitusjon, utpressing og hvitvasking av penger. Men de driver ofte også legitime forretninger i kombinasjon med den kriminelle, for eksempel eiendomsutvikling eller i byggebransjen. • Yakuzaen er kjent for symbolbruk: intrikate tatoveringer, tradisjonsrike seremonier og symboler festet i jakkekragen på dressen. Disse elementene er ofte med i fremstillinger i populærkultur. • Fra gammelt av har yakuza blitt sett på som et slags nødvendig onde i japansk samfunn. I senere tid har de møtt strengere toner, og nye lover har skjerpet inn mafiaens handlingsrom. • De tre største klanene er Yamaguchi-gumi, Sumiyoshi-kai og Inagawa-kai. Kilde: «Contemporary Japan» av Jeff Kingston; Store norske leksikon.

TV 2 har kontaktet Takeshi Ebisawas advokat, men så langt ikke fått svar.

– Det ser veldig stygt ut

Yakuzaen, som Adelstein gjennom karrieren har blitt ekspert på, driver lyssky virksomhet som narkohandel, prostitusjon, gambling, utpressing og illegal lånevirksomhet.

Men de beskriver seg selv som humanitære organisasjoner, og er opptatt av at de «opprettholder japanske verdier».

Ledere i Japans største yakuzaklan, Yamaguchi-gumi ankommer begravelsen til klanens gudfar Masahisa Takenaka. Han ble drept i Osaka i 1985 – noe som startet en stor gjengkrig hvor flere enn 20 ble drept. Foto: AP Photo/Asahi Shimbun)

– Dagene da yakuza kunne operere åpent og brautende, er talte, skriver forsker Jeff Kingston i sin bok «Contemporary Japan».

– De kan ikke lenger vite at politiet tolererer dem, og at offentligheten kjøper myten om yakuzaens ridderlige ånd, skriver han videre.

Men å opprettholde fasaden utad er fremdeles viktig for den japanske mafiaen.

– Så det ser veldig stygt ut for dem om en fyr som dette blir tatt, og tilhører dem, sier Adelstein, om Ebisawa.

Den amerikanske journalisten, som fortsatt bor og jobber i Japan, sier han forhørt seg med flere bekjente som fortsatt er del av yakuzaens verden, samt med politi han kjenner.

TRADISJONSRIKT: Ved å drikke fra en kopp sake, og sverge troskap til solgudinnen Amaterasu, skulle mannen til venstre i bildet bli ny nestleder i klanen Kokusui-kai. APs journalist mente det minte om en religiøs seremoni. Foto: ERIC TALMADGE / AP

Ingen av dem kjenner til at Ebisawa har vært del av noen av de 20 registrerte yakuzaorganisasjonene i Japan.

Han har også spurt justisdepartementet i USA om de kunne bekrefte om de var sikre på at han tilhørte yakuzaen, og i så fall hvilken. Det ville ikke departementet bistå med.

– Men de burde navngi organisasjonen, om de kjenner til den. Rivaliserende grupper ville gitt dem informasjon. De tjener dem å se en rival gå under, mener Adelstein.

Nye lover: – Det er det som knuser dem

I 2013 var det så mange som 80.000 medlemmer av ulike yakuzaorganisasjoner i Japan. I 2022 var tallet anslått nede i rundt 24.000.

Den eneste gruppen som vokste i trafikken på statistikken var landets største klan: Yamaguchi-gumi. Gitt det store frafallet, kan det være at nettopp Ebisawa også har fortid fra en av disse klanene:

– Mange står igjen uten sitt levebrød. Kanskje trekkes de mot det eneste de kjenner til, sier Adelstein.

RAZZIA: Satoru Nomura er sjef for Kudo-kai. Her ransaket politiet et av klanens kontorer i byen Kitakyushu sør i Japan i april 2010. Foto: Kyodo/via Reuters

De siste to tiårene har japanske myndigheter innført en rekke nye lover. Nå kan gjengledere saksøkes for undersåtters handlinger. Det er blitt ulovlig å gjøre forretninger med yakuzamedlemer. Medlemmer får også store problemer med å få tegnet telefonabonnement, leiekontrakter og å få åpnet bankkonto.

Før ble lokale bedrifter tvunget til å betale beskyttelsespenger til yakuzaen. Nå blir de selv kriminelle om de gjør det, forklarer Adelstein.

– Det er det som knuser dem: nye lover, sier han.

– Å være yakuza er sånn et dystert yrke, ikke ulikt journalistikk. Er man yakuza, er forventet levealder 54 år. Jeg er 54 nå. Vi falmer vekk sammen, forsetter han spøkefullt.

STORAKSJON: Politiet går til aksjon mot Yamaken-gumi i Kobe vest for Osaka i september 2015. Klanen er del av den større Yamaguchi-gumi. Foto: JAPAN OUT AFP PHOTO / JIJI PRESS

Ligner på Hawaii-sak

Saken om Ebisawa fremstår på mange måter unik. Likevel trekker Adelstein frem en sak fra 1985, hvor to japanske yakuzamedlemmer ble pågrepet på Hawaii for å ha kjøpt store mengder våpen – blant annet en bazooka.

«Føderale agenter som pågrep den antatte lederen av Japans største kriminelle gjeng og to andre, sier de hadde planlagt å drepe en rival med en rakett, forsøkte å smugle våpen og handlet 56 millioner dollar i narkotika», skrev UPI om saken i september 1985.

– Men en av dem gikk fri, fordi advokaten hans var smart nok til å stille spørsmål ved hva det betyr når man på japansk sier «hai» («ja», jou.anm.), sier Adelstein. Advokaten overbeviste retten om at det bare kunne bety at han ville vise at han lyttet til det som ble sagt.

– Det har altså vært flere saker hvor yakuzaer har forsøkt å skaffe våpen fra utlandet.