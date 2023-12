WSJ: Slik satte han en stopper for Prigozjin

Datoen er 23. august 2023. På en rullebane i Moskva står et privatfly av typen Embraer Legacy 600 og blir sjekket før takeoff.

Like ved står sjefen for leiesoldatgruppen Wagner, Jevgenij Prigozjin. Sammen med ni andre venter Russlands mektigste krigsherre på å bli flydd hjem til St. Petersburg. Det eneste som gjenstår er en rask sikkerhetsklarering av flyet.

Det er bare to måneder siden Wagner-gruppen inngikk en amnestiavtale med Russland etter et oppsiktsvekkende mytteriforsøk mot den russiske forsvarsledelsen.

POPULÆR: Prigozjin posererer med tilhengere etter mytteriet mot Kreml i juni i år. Foto: AP Photo

I bytte mot at Wagner-gruppen ikke angrep Moskva, skulle Prigozjin og hans soldater få eksil i Belarus. De fikk også lovnader fra høyeste hold om at de ikke ville bli straffeforfulgt.

Likevel var eksperter verden over var sikre i sin sak. Hevnen ville komme. Før eller senere.

– Han måtte fjernes

Den velrenommerte amerikanske avisen Wall Street Journal (WSJ) siterer vestlige etterretningskilder på hva som egentlig skjedde, og hvem orkestrerte det som etter alt å dømme var et attentat.

Etter sikkerhetsklareringen tok flyet av uten problemet. Flyet nådde 28.000 fot, og en tredjedel ut i den halvannen time lange styrtet flyet på dramatisk vis. Alle ti om bord døde.

Årsaken til styrten har aldri blitt offentlig bekreftet fra russisk side, men Putin har antydet at det hele skyldtes en tragisk ulykke. Presidenten har hevdet at passasjerene selv tok med seg håndgranater på flyet og at en av disse detonerte. Sannheten er ifølge Wall Street Journal en ganske annen.

Under sikkerhetssjekken før avgang, skal nemlig en bombe ha blitt plassert under den ene vingen. Da denne detonerte ble vingen revet av, og flyet styrtet i en åker.

Kun timer etter angrepet tok en europeisk etterretningsagent kontakt med en av sine russiske kontakter, for å spørre hva som hadde skjedd.

Kort tid senere tikket svaret inn til etterretningsagenten, skriver Wall Street Journal.

– Han måtte fjernes, sto det i meldingen.

FLYSTYRT: I tillegg til Prigozjin var to piloter og en 39 år gammel flyvertinne blant de som døde i flystyrten. Foto: Kommersant Photo/Dmitry Lebedev/Reuters

Putins høyre hånd

Ifølge kildene til WSJ var likvideringen planlagt av president Vladimir Putins mest fortrolige allierte, Nikolaj Patrusjev.

72-åringen er i likhet med Putin tidligere KGB-offiser. De to jobbet sammen på 70-tallet, og siden har både Patrusjev og Putin steget voldsomt i gradene. Nå er Patrusjev sekretær i Russlands sikkerhetsråd, og mange regner ham for en av de mest innflytelsesrike rådgiverne til Putin.



Det var ifølge avisen Patrusjev som var arkitekt og pådriver for å ta livet av Prigozjin. Avisen skriver at Parusjev presenterte attentatplanene for Putin, som ikke hadde noen innsigelser.

I BAKGRUNNEN: Nikolaj Patrusjev har kjent Putin siden 70-tallet. Presidentens høyre hånd liker å holde seg i bakgrunnen. Foto: Yuri Kochetkov/AP Photo

Ifølge WSJ hadde han i lengre tid advart Putin om å være for avhengig av Wagner-gruppen i Ukraina. Han mente Prigozjin hadde for mye politisk og militære makt, som potensielt kunne true Kreml og Putin før presidentvalget i 2024.

Wagner-gruppens solide innsats på slagmarken i Ukraina, gjorde derimot at advarslene falt for døve ører. Til tross for at flere militærtopper advarte Putin mot ulempene av å gjøre seg avhengig av en privat hær, valgte presidenten å fortsette Wagner-samarbeidet.

Levde på lånt tid

Forholdet begynte gradvis å endre seg mot slutten av 2022, da Prigozjin gjentatte ganger langet ut mot både Kreml og russiske offiserer. Wagner-soldatene led store tap i kampen om Bakhmut, og Prigozjin etterlyste både forsterkninger og ammunisjon. Putin valgte å ignorere ham.

Da Wagner-gruppen innledet sitt mislykkede mytteri i slutten av juni, så Patrusjev en gylden mulighet til å bli kvitt Wagner-lederen en gang for alle.

INNFLYELSESRIK: Prigozjin ledet en privat hær som opererte på flere kontinenter. Foto: Concord/Telegram via Reuters

I ukene etter mytteriet, fikk Prigozjin tilsynelatende gjøre som han ville. Han inspiserte Wagner-gruppens operasjoner i Afrika og jobbet i St. Petersburg. Men noen reell frihet hadde han ikke.

Tidligere CIA-topp Rolf Mowatt-Larssen forteller til WSJ at Prigozjin var under tett oppsyn av Kreml.

– Putin hadde en tydelig plan. Prigozjin levde på lånt tid, mens myndighetene kunne etterforske bakgrunnen for mytteriet, sier Mowatt-Larsen.

– Kiosklitteratur



Kreml fnyser av opplysningene som kommer fram i artikkelen. Talsmann for Kreml, Dmitrij Peskov ønsker ikke å kommentere saken.

– Dessverre har Wall Street Journal vært veldig glad i å produsere kiosklitteratur i det siste, sier Peskov.

Peskov sier videre at han har lest artikkelen, men mener innholdet er så spekulativt at den ikke er verdt å kommentere.