WSJ: Prigozjin planla å kidnappe Russlands militære ledere

Etterretningskilder hevder til amerikanske medier at Wagner-leder Jevgenij Prigozjin hadde støtte for opprørsforsøket blant russiske generaler.

Jevgenij Prigozjin skal ha hatt planer om å ta Russlands øverste militære ledelse til fange, skriver velrenommerte Wall Street Journal onsdag.

Avisen siterer vestlige etterretningskilder med kjennskap til planene.

Prigozjin har lenge vært svært kritisk til forsvarsminister Sergej Sjojgu og hans støttespillere, og flere ganger har han æreskjelt dem for udugelighet.

WAGNER-SJEF: Prigozjin i samtale med Junus-Bek Jevkurov i Rostov-on-Don i en video fra 24. juni. Foto: Via Reuters

Planene om å ta ledelsen til fange skal ha eksistert over tid, ifølge avisen.

WSJ skriver at Prigozjin innledningsvis planla å ta forsvarsminister Sjojgu og general Valeri Germasimov til fange under duoens planlagte besøk ved grensen av Ukraina.

Fikk nyss i planene

Etterretningstjenesten FSB fikk derimot nyss i komplottet to dager før besøket, og Prigozjin måtte endre planene. Dette skal ha vært grunnen til Wagner-gruppens plutselige kuppforsøk, og at det hele var over 36 timer senere.

Også New York Times har kilder som sier at en høyt rangert russisk general, Sergej Surovikin, hadde kjennskap til Wagner-leder Jevgenij Prigozjins opprørsplaner.



Surovikin var forsvarssjef i fjor, men ble avløst av nåværende Valerij Gerasimov tidligere i år. Gerasimov er også på Prigozjins liste over det han hevder er udugelige forsvarsledere.

– Støtte blant generaler

New York Times skriver at Surovikin kan ha hjulpet Prigozjin med å planlegge opprøret. De mener mye tyder på at flere generaler kan ha støttet Prigozjin i å felle den russiske militærledelsen.

Både tidligere og nåværende embetsmenn mener at Wagner-sjefen ikke hadde startet opprøret om han ikke var overbevist om at andre personer i maktposisjon ville støtte ham.

General Viktor Zolotov, som leder den russiske nasjonalgarden, bekreftet tirsdag at myndighetene kjente til Prigozjins planer allerede før kuppforsøket var i gang.

– Vi var kjent med konkrete lekkasjer knyttet til forberedelser av et opprør som skulle starte mellom 22. og 25. juni, gjennom informanter fra Prigozjins leir, sa Zolotov til russisk statlig media.

Også vestlig etterretning hadde kunnskap til planene om Prigozjins kuppforsøk på forhånd, blant annet gjennom overvåking av elektronisk kommunikasjon og satellittbilder.

Ifølge vestlig etterretning hadde det opprinnelige komplottet, som tok sikte på å kidnappe Sjojgu og Germasimov, gode muligheter for å lykkes fram til planene ble lekket.

Lite motstand

Wagnergruppen tok den russiske byen Rostov på få timer. De marsjerte så i stor grad uhindret 750 kilometer i retning Moskva, og stoppet 200 kilometer fra hovedstaden.

Etter den plutselige retretten, som ble gjort mot løfter om amnesti i Belarus, har Prigozjin forklart at de stoppet for å unngå et blodbad.

I et lydklipp sier at Wagner-lederen at målet ikke var å styrte landets regjering, men å holde «dem som har gjort feil», ansvarlige. Ifølge leiesoldatlederen var det et mål å avsette forsvarsminister Sergej Sjojgu og andre militære ledere. Han nevner ikke kidnapping.

– Jeg vil gjøre oppmerksom på at marsjen vår beviste mye av det vi har snakket om tidligere. Det er alvorlige sikkerhetsproblemer over hele landet, sa Prigozjin mandag.

BRANT: Et oljedepot i Voronezh sto i brann etter angrepet lørdag. Foto: STRINGER

– Fryktbasert mediedekning

Tilsynelatende er det meste tilbake i normalt gjenge i Russland, etter helgens sjokkerende hendelser. Men mange russere ble rystet og skremt.

– Det var tydelig at det russiske statsstyrte medier ikke visste hvordan de skulle håndtere en slik situasjon. De rapporterte ganske ærlig fra det som skjedde, sier forsker ved forsvarets stabsskole, Karen-Anna Eggen til TV 2.

Blant annet ble Wagner-sjefens avsløring om de reelle motivene for Putins krig videreformidlet. Prigozjin sa blant annet at Russland aldri var truet av Nato eller nazister i Ukraina.

Eggen mener mye tyder på at det ikke var noen til stede og styrte innhold og vinklinger i propagandaapparatet.

– Det var ganske fryktbasert dekning, og det er ikke noe du ser så ofte i Russland, sier hun.

Propagandaapparatet oppe og går

Etter Wagners retrett, snudde stemningen raskt, og etter Putins korte tale mandag, har det vært sterkt fokus på å fremstille Putin som en leder som sikrer enhet og at han avverget mytteriet med stor klokskap.

I tillegg har det blitt publisert bilder forsvarsminister Sergej Sjojgu som tilsynelatende besøkte fronten i Ukraina.

– Nå er det tydelig fokus på å skape et bilde av at Russlands står samlet, og at dette ikke har fått noen konsekvenser for Putins posisjon, sier Eggen.

Svekket Putin

Eksperter TV 2 har snakket med i dagene etter mytteriforsøket, er imidlertid enig om at det er en svekket Putin i Russland nå.

– Han virker ikke å ha den kontrollen han gir inntrykk av etter over 20 år som president, sier Eggen.

Hun er tydelig på at indre uro i Russland uten tvil er en fordel for Ukraina.

– Zelenskij melder at motoffensiven ikke har startet for fullt, at den fremdeles er i en innledende fase. Så selv om wagneropprører ikke har fått så enorme konsekvenser, så er det helt klart at Ukraina tjener på indre uro i Russland, sier hun.