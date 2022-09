WHO mener pandemien snart er over. – Velkommen etter, sier FHI

Men hva skal egentlig til for at pandemien offisielt er over? Det er tydeligvis ikke så enkelt å svare på.

OVER? Når kan vi si at koronapandemien er helt over? Egentlig nå, mener FHI. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Fra en organisasjon som har tatt på seg oppdraget med å være verdens vaktbikkje og minne om alvoret, var onsdagens uttalelse ganske oppsiktsvekkende.

– Vi ser begynnelsen på slutten. Vi har aldri vært i bedre posisjon til å ende pandemien, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus, ifølge CBS News.

Ifølge FHI er uttalelsen i tråd med hvordan instituttet og folk flest ser på pandemien nå.

– Men de kommer seint. Velkommen etter, får vi si.

MUNTER: WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus var usedvanlig positiv i sin tale onsdag. Enden på pandemien er innen rekkevidde, mente han. Foto: Denis Balibouse / Reuters

Svaret kommer fra overlegen i FHI som, ifølge noen altfor prematurt, erklærte pandemien for over i juni i fjor.

– Det var den pandemien, skrev overlege Preben Aavitsland på Twitter.

Det ble jubel, men også en god del rabalder. Hans egen arbeidsplass gikk ut med en korrigerende melding og Aavitsland stilte selv i intervju for å presisere.

Denne tok visst litt av. Jeg utdyper her: https://t.co/Vu5Kl3PyD7 — Preben Aavitsland (@Prebens) June 6, 2021

I etterkant har han hatt humor rundt utspillet, men heller aldri helt gitt slipp:

– Spørsmålet til WHO-sjefen nå vil være: Hvilke kriterier vil WHO benytte for å si at pandemien er over?

Bak selvironien ligger det også et skjult alvor og en gladmelding til folk flest.

– Vi har hele tiden nærmet oss slutten av pandemien, og vi har hele tiden visst at det er immuniteten i befolkningen som bringer oss ut av pandemien. Immuniteten har i hovedsak kommet gjennom vaksinasjon, men i 2022 også etter smitte, sier Aavitsland.

HVERDAG: På en tur gjennom Oslos gater, er det få spor etter koronapandemien. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Tre kriterier for å sette punktum

Når pandemien offisielt skal erklæres for over, er fortsatt usikkert.

– Det kommer an på hvordan man definerer at pandemien er over. Det finnes ingen offisielle kriterier, sier Aavitsland.

Han kan likevel tenke seg tre mulige, som i teorien bør tyde på at pandemien er over:

Sosiale: Pandemien er over når folk lever slik de gjorde i 2019. Når korona ikke er hovedtema for samtaler, når vi ikke tenker på eller merker pandemien i hverdagen, eller når det ikke lenger er noen særlige tiltak eller leveregler mot pandemien.

Pandemien er over når folk lever slik de gjorde i 2019. Når korona ikke er hovedtema for samtaler, når vi ikke tenker på eller merker pandemien i hverdagen, eller når det ikke lenger er noen særlige tiltak eller leveregler mot pandemien. Politiske: Pandemien er over når det ikke lenger bevilges ekstra penger til tiltak. Når økonomiske støtteordninger og andre særordninger er borte, eller når WHO-direktøren eller statsministeren sier det.

Pandemien er over når det ikke lenger bevilges ekstra penger til tiltak. Når økonomiske støtteordninger og andre særordninger er borte, eller når WHO-direktøren eller statsministeren sier det. Medisinske: Pandemien er over når viruset er borte (altså aldri). Når få blir smittet, når alle er vaksinert, når alle har vært smittet. Når den akutte faren for massedød er over, når sykehusene har normal belastning, når sykdomsforekomsten er forutsigbar, når risikoen for innleggelse og død er som normalt, eller når vi er sikre på at viruset ikke endrer seg betydelig og blir mye verre.

– Mange av disse mulige kriteriene er allerede oppfylt. Samfunnet har vært normalisert siden begynnelsen av februar, da regjeringen avsluttet alle tiltak, sier Aavitsland.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener det viktigste for å sette punktum, er at koronaviruset ikke lenger skaper nye bølger av smitte og innleggelser. Der er vi ikke helt ennå, ifølge han.

HISTORIE? Forhåpentligvis er bilder som dette historie. Her ligger pasienter med alvorlig koronasykdom i en idrettshall som ble omgjort til sykehus i Beograd i Serbia i fjor. Foto: Marko Djurica / Reuters

En kamp utover landegrenser

Nakstad viser til at mye av normaliseringen etter pandemien skjedde for et halvt år siden i Norge.

Viruset forholder seg imidlertid ikke til landegrenser. Globalt har mange land holdt igjen og begynner først nå å fjerne de fleste smitteverntiltakene.

– Når smittespredningen globalt også avtar vil viruset endre seg langsommere og vi kommer forhåpentligvis inn i en mer gunstig utvikling med mer varig immunitet, sier Nakstad.

OPTIMIST: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener det er lov til å være optimistisk med tanke på utviklingen framover. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Han har tro på at en tid der koronaviruset hovedsakelig spres i de kaldeste vintermånedene, og håper at det skjer snart.

– Fordi viruset stadig endrer seg er det vanskelig å si når vi kommer dit, men jeg håper det skjer i løpet av 2023. Og kanskje blir covid-19 også ett mindre helseproblem enn influensa på lengre sikt. Det vil i så fall være veldig fordelaktig.

VERDEN: Globalt begynner mange land først nå å fjerne de fleste smitteverntiltakene. Her fra Shanghai i Kina i begynnelsen av pandemien. Foto: China Daily / Reuters

Kan støte på noen problemer

Selv om Aavitsland mener de fleste kriteriene er på plass for at vi kan skrive om pandemien i fortid, er det noen usikkerhetsmomenter.

– Problemet er at vi nå har to sykdommer – korona og influensa – som kan komme i bølger. Kommer bølgene samtidig, blir det problemer for sykehusene, sier Aavitsland.

Siden immuniteten mot smitte taper seg over tid, kan viruset gi nok en bølge.

– Da blir det også noen alvorlige tilfeller. Vi kan imidlertid håpe at antallet sykehusinnleggelser blir begrenset siden immuniteten mot alvorlig sykdom taper seg sakte.

Nakstad er heller ikke i tvil om at vi kan få store smittebølger også det neste halvåret.

– Men sannsynligvis vil vi ikke få like store bølger av innleggelser i sykehus.

Siden viruset er i stadig endring, kan vi heller ikke utelukke en ny variant som er mer smittsom eller som klarer å omgå immunforsvaret.

– Konsekvensene for oss blir imidlertid stadig mindre, ser det ut til. Det er lov å være optimistisk med tanke på utviklingen framover, sier Nakstad.