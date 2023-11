WHO: Dette truer helsa vår nå

HELSE: Opptatt av å leve et langt liv? Da bør du ha gode sosiale relasjoner, sier WHO. Illustrasjonsfoto. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Verdens helseorganisasjon oppretter en ny kommisjon for det de omtaler som en pressende helsetrussel.

Har du noen å snakke med?

Det er noe Verdens helseorganisasjon skal ha mer fokus på fremover.

Organisasjonen har mange områder de vier mye tid og ressurser på. Målet er å fremme helsa til verdens befolkning.

Onsdag uttalte WHO at et nytt tema skal vies mer ressurser.

De har etablert en ny kommisjon som skal fokusere på det de omtaler som «sosial tilknytning», skriver CNN.

Nærmere bestemt ønsker de å fokusere mer på det de omtaler som en «pressende helsetrussel», nemlig ensomhet.

Kommisjonen ønsker å finne løsninger på hvordan folk kan få det bedre, i alle land.



Blant annet vil de finne ut hvordan trivselen i lokalsamfunnene kan bli bedre.



ALVORLIG: Sosial distanse kan gi alvorlige fysiske og psykiske konsekvenser for helsa, sier WHO-sjef Tedros Ghebreyesus Foto: FABRICE COFFRINI / AFP / NTB

Dette er risikofaktorene

Én av fire eldre opplever sosial isolasjon, og ifølge WHO er disse tallene like i alle regioner i verden.



Det er imidlertid ikke bare eldre som er ensomme. Minst 5–15 prosent av unge er ensomme på verdensbasis, ifølge organisasjonen.

Ensomhet påvirker både den fysiske og psykiske helsen.

– Ensomhet kan få alvorlige konsekvenser. Mennesker uten sterke sosiale forbindelser har høyere risiko for blant annet hjerneslag, depresjon og demens, sier WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Å ikke ha nære relasjoner knyttes også til tidligere død.

WHO viser også til studier som viser at risikoen for hjerte- og karsykdommer kan øke med 30 prosent ved ensomhet.



– En psykisk helsekrise

Pandemien førte til mer ensomhet i noen grupper i samfunnet. Dette gjelder særlig unge og eldre.

Lederen av den nye kommisjonen, Vivek Murthy, mener man må ta ensomheten etter pandemien på alvor og håndtere det på lik linje med andre helseproblemer.

Den amerikanske psykologen har tidligere uttalt til CNN at de står overfor en ensomhetsepidemi i alle aldre.



– Ensomhet har blitt en stor del av den psykiske helsekrisen vi ser i verden, sier Murthy, ifølge CNN.

CELEBERT: Den amerikanske psykologen og lederen av ensomhetskommisjonen Vivek Murthy sammen med hertuginne Meghan og prins Harry under en pandeldebatt på verdensdagen for pyskisk helse i oktober. Foto: MIKE SEGAR / Reuters / NTB

Sexterapeut fikk spesiell jobb



Noen land prøver aktivt å gjøre noe med ensomhetsproblemet allerede.

Delstaten New York opprettet nylig stillingen enomshetsambassadør. De ansatte TV-personligheten og sexterapeuten Ruth Westheimer, skriver CNBC.

AMBASSADØR: 95-åringen fikk forrige uke en ny jobb. Sexterapauten er blitt ensomhetsambassadør i staten New York. Foto: Nathan Denette / PA / NTB

I 2018 utnevnte Storbritannia også sin første minister for ensomhet.



I Norge har det blitt gjennomført ulike tiltak for å forebygge ensomhet blant eldre.

Teknologi, sosial støtte og sosiale programmet kan se ut til å hjelp, men det i forskningen usikkert i hvor stor grad, ifølge FHI.

Det er også etablert kurs i hverdagsgleder ved frisklivssentraler rundt om i landet. Der lærer man om fem grep som kan gi økt livskvalitet og sterkere psykisk helse: Vær oppmerksom, vær aktiv, lære, knytte bånd og gi.