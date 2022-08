WHO: Apekopp-utbruddet går i riktig retning i Europa

APEKOPPER: WHO oppfordrer landene til å fortsette innsatsen for å bekjempe sykdommen. Foto: Dado Ruvic / Reuters / NTB

– Det er oppløftende, tidlige tegn på at utbruddet mister fart. Vi ser det i Frankrike, Portugal, Tyskland, Spania, Storbritannia og andre land, sier WHOs regiondirektør Hans Kluge.

Han legger til at det går i riktig retning, men understreker likevel at innsatsen må trappes opp for å utrydde sykdommen i regionen.

WHOs Europa-region omfatter 53 land, blant dem Russland og land i Sentral-Asia.

I 43 av disse er det så langt registrert over 22.000 tilfeller av apekopper. Dette er over en tredel av tilfellene som er registrert globalt.