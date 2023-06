Wendi og Darren ble drept under en «one-night stand»

Søndag 21. april 2019 kommer Dean Matheson (35) hjem til Newport Beach i California, etter en kort påsketur med forloveden. Han låser seg inn i huset han leier med kompisen Darren Partch (38).

De skitne tallerkenene som sto i vasken da han reiste på ferie dagen i forveien, står der fremdeles. Dean reagerer på dette og banker på Darrens dør for å sjekke at alt som det skal være. Han får ikke noe svar.

Dean åpner døren forsiktig og møtes av et grusomt syn: To døde, nakne og blodige kropper i en dobbeltseng.

Han ringer nødnummeret og varsler om et mulig dobbeltdrap.

AVSPERRET: Området rundt huset til Darren ble avsperret av politiet for å sikre spor i etterforskningen. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Når politiet ankommer, bekrefter Dean at mannen i senga er romkameraten Darren. Kvinnen ved siden av har han aldri sett før.

Politiet undersøker kroppene og ser at begge har blitt skutt med en 38-kalibers revolver. Det virker som de ble avbrutt underveis i et samleie da én eller flere gjerningspersoner overrasket dem.

Politiet identifiserer kvinnen ved hjelp av bilen hennes. Det er den 41 år gamle tobarnsmoren Wendi Miller. Noen timer før politiet klarte å identifisere henne, hadde hun blitt meldt savnet av familien.

Møttes tilfeldig på bytur

Det er få tekniske spor og politiet har lite å gå på. De forsøker først å finne ut hvordan Darren og Wendi ble kjent, og med hjelp av vitner får etterforskerne vite at de møttes tilfeldig under en bytur, fredag 19. april.

Politiet retter først fokuset mot Wendis eksmann. Deres bitre skilsmisse kan være et drapsmotiv, men eksmannen har vanntett alibi og sjekkes ut av saken.

Ved å snakke med omgangskretsen til Darren, lærer politietterforskerne at han var singel, og ble ansett som en godt likt fyr uten fiender. Darren var profesjonell ishockeyspiller i åtte år, og forfulgte en karriere innen finans etter at han la skøytene på hylla i 2005.

TILFELDIG MØTE: Wendi og Darren hadde møtt hverandre på en bytur, fredag 19. april 2019. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Kobles med hendelse i nabobyen

To dager ut i etterforskningen, kontaktes Newport Beach-politiet av kolleger i nabobyen Irvine.

Irvine-politiet forteller at samme kveld Darren og Wendi ble drept, hadde en mann klatret opp en balkong og stirret inn i en leilighet. Kvinnen i leiligheten så mannen og skrek panisk. Mannen hadde da forlatt balkongen i hastverk mens han avfyrte et par skudd med en revolver.

Kulene som ble funnet, viste seg å være fra en 38-kalibers revolver, og kvinnen i leiligheten beskriver personen på balkongen som en afroamerikansk mann, cirka 173 centimeter høy og rundt 80 kilo tung.

Politiet i begge byene tror det er en kobling mellom dobbeltdrapet og «balkongmannen».

De spaner leilighetsbygget hvor «balkongmannen» var, i tilfelle mannen skulle komme tilbake. Det var smart av dem, fordi to dager senere kommer en mann – som passer beskrivelsen – kjørende i en bil som han parkerer utenfor leilighetsbygget. Mannen i bilen blir sittende.

Politiet som spaner sjekker registreringsnummeret på bilen og ser at den tilhører Jamon Buggs. Umiddelbart sjekker de rullebladet, og leser at Jamon har tidligere blitt arrestert etter å ha angrepet en politimann.

Etter å ha sittet i bilen en stund, kjører Jamon av gårde. En sivil politibil følger etter ham. Jamon setter deretter opp farta – han har oppdaget at han forfølges.

Det leder til en biljakt med villmannskjøring gjennom byen, før Jamon brått stanser og løper ut av bilen. Politiet ser han bærer en veske, og frykter at den inneholder et våpen. De tilkaller forsterkninger, og et stort team av politibetjenter klarer å omringe og arrestere Jamon.

ARRESTERT: Jamon Buggs ble arrestert av store politistyrker etter en dramatisk biljakt gjennom Newport Beach i California. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Avslørende bevis

Etter å ha arrestert Jamon, finner politiet en rekke beviser. I veska Jamon bar på, ligger en 38-kalibers revolver.

Når Jamons bil ransakes, dukker det opp en kladdebok hvor Darrens navn, telefonnummer og adresse er skrevet ned.

Ved å granske Jamons «digitale fortid», kommer det frem at mellom 14. og 19. april gjorde han en rekke nettsøk etter Darren for å finne adressen hans.

Jamons mobiltelefon viser at han hadde ringt Darren gjentatte ganger noen uker før drapene. Politiet spør Darrens romkamerat Dean om han kjenner til Jamon. Dean gjør ikke det, men kan fortelle at Darron hadde fått noen skumle oppringninger fra en mann som ba ham holde seg unna dama hans. Darren hadde sagt til Dean at han hadde møtt denne kvinnen én gang, og at de hadde ikke noe mer kontakt.

På Jamons datamaskin finner de også mange søk etter Samantha Brewers. Samantha forteller til politiet at Jamon er en personlig trener som hun hadde møtt i et treningsstudio. De forelsket seg og var sammen en liten stund, før hun avsluttet forholdet.

Jamon taklet det dårlig og begynte å forfølge henne, og den 15. januar 2019 fikk hun innvilget et besøksforbud mot Jamon.



På spørsmål om hun kjente Darren, svarer Samantha at hun kjente ham litt fra treningsstudioet, men at det ikke var noe romantisk mellom dem.

Politiet oppdager også at Jamon hadde konfrontert Samanthas nye kjæreste – en måned før drapet – og enda en puslebrikke faller på plass når politiet får vite at Samanthas nye kjæreste tidligere bodde i leiligheten i Irvine hvor «balkongmannen» hadde skremt vettet av en kvinne.

Jamons revolver analyseres, og det slås fast at våpenet ble brukt både i dobbeltdrapet og på balkongen.

Politiet har nå mer enn nok informasjon til å sikte Jamon Buggs for drapene på Darren Partch og Wendi Miller.

TOBARNSMOR: Wendi Miller (t.h.) med datteren Cambria og sønnen Luke, to år før hun ble drept hjemme hos Darren. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Fengslet resten av livet

Rettssaken starter 25. april 2022. Det er en overveldende mengde beviser mot Jamon: Kvinnen som identifiserte ham som «balkongmannen», revolveren som ble brukt under drapet, at han hadde flyktet fra politiet, søkehistorikken og telefonanropene, notatblokka med Darrens bostedsinfo, samt sjalusimotivet.

Etter den åtte dager lange rettssaken er over, diskuterer juryen i tre timer før de enstemmig finner ham skyldig i overlagt drap. Jamon Buggs dømmes til to livstidsdommer uten mulighet for prøveløslatelse.

