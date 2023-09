Wagner-soldater føler seg lurt etter benådning

REKLAME: Wagner-gruppen reklamerte hardt for å lokke til seg flere soldater til å krige i Ukraina. Dette bildet fra 24. juni viser fjerningen av en plakat med påskriften «Bli med oss i Wagner!» Foto: AP / NTB

Straffedømte leiesoldater og deres familier mener benådningen de ble lovet for å dra ut i krigen, er lite verdt.

Etter sommerens dramatiske opprør og påfølgende sorti fra Ukraina, får tidligere soldater for den beryktede Wagner-gruppen beskjed om å finne nye jobber, ifølge russiske Important Stories.

«Enten må du vente, eller så må du se etter andre alternativer for å tjene penger», oppfordrer Wagner-gruppen.

Men for de som ble rekruttert fra fengslene, er det ikke lett å komme inn på arbeidsmarkedet.

TV 2 har sett kommunikasjon mellom familiemedlemmer til Wagner-soldater i en Telegram-kanal. Der er frustrasjonen høy.

– Jeg ser mange annonser som sier at de ikke vil ansatte de benådede, skriver et familiemedlem.



– Sønnen min kriget i Wagner, og han skulle få rent rulleblad. Han ble lurt, skriver en mor og fortsetter:

– Staten og arbeidsgiverne holder ikke løftene sine. Det er en skam, men det er realiteten.

– Får avslag

Telegram-gruppen har over 13.000 medlemmer. Mange deler sin frustrasjon over vanskelighetene de tidligere soldatene møter etter å ha kommet hjem.

– Jeg kjenner en soldat. Selskapet han søkte jobb i ville ikke ansette ham da han sa at han var fra Wagner. De ble redde med én gang, skriver et familiemedlem.

– Våre helter bør respekteres av samfunnet, svarer en annen.

– De ble lurt



Et familiemedlem skriver at løftet om å gi Wagner-soldatene rent rulleblad etter at de hadde tjenestegjort ferdig, kun var fordi de trengte flere soldater til frontlinjen.

– Vi bør erkjenne at vi har misforstått hva fjerning av strafferegistreringen skulle bety. Jeg tenker og tror at de ble lurt.

SENTRALE: Wagner-gruppen spilte en viktig rolle i Ukraina-krigen. Foto: AP / NTB

– Heldigvis er sønnen min er i live, vi skal klare oss. Det er bare synd for de som mistet livet eller ble alvorlig skadet, og som trodde at de skulle få muligheten til å begynne et nytt liv, skriver en mor.



I begynnelsen av juni hevdet den nå avdøde Wagner-sjefen, Jevgenij Prigozjin, at 32.000 av soldatene som var rekruttert fra fengsler hadde reist hjem.

Aktivist Olga Romanova jobber for fangers rettigheter. Hun mener at tallet er 15.000, skriver CBS News.



I russiske medier er det mange eksempler på hvordan soldater som ble rekruttert fra fengsler har begått alvorlige forbrytelser etter at de kom hjem.

Fakta om Wagner-gruppen: Den russiske Wagner-gruppen er et privat, militært selskap med leiesoldater. Gruppen har sin base sørvest i Russland, nær den annekterte Krim-halvøya. Hvor mange fra gruppen som har deltatt for Russland i krigen i Ukraina, er ikke kjent. Eksperter TV 2 har snakket med mener det er snakk om at 40.000 innsatte er rekruttert fra russiske fengsler alene. Gruppen har tidligere deltatt i konflikter i land som Syria, Libya, Mali, Den sentralafrikanske republikk, Sudan og Mosambik. Leiesoldater fra Wagner-gruppen anklages for krigsforbrytelser i Syria, Libya og Mali. Gruppen ble grunnlagt av den tidligere GRU-offiseren Dmitrij Utkin og blir trolig finansiert av oligarken Jevgenij Prigozjin. Prigozjin omtales til tider som Putins kokk fordi han tidligere drev et cateringselskap som leverte mat til Kreml. EU og Storbritannia har innført sanksjoner mot Wagner-gruppen, og Prigozjin er etterlyst av FBI. USA har erklært Wagner-gruppen for en kriminell organisasjon.

Rekrutterte fra fengsler

Wagner-gruppen rekrutterte titusenvis av soldater fra russiske fengsler, med lovnader om både frihet og penger dersom de overlevde seks måneder ved fronten i Ukraina.

I februar i år uttalte Prigozjin at han ikke lenger hadde lov til å rekruttere fanger.



I juni ledet han et opprør mot forsvarsledelsen i Russland. I slutten av august døde han og flere andre Wagner-topper i en flystyrt, ifølge russiske myndigheter.