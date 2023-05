– Wagner-soldatene var de første som flyktet

Denne uken har både Russland og Ukraina bekreftet at russiske styrker har trukket seg tilbake i området rundt Bakhmut, som følge av en ukrainsk offensiv.

Lørdag kom meldinger om at ukrainske soldater rykker fram i to retninger i Bakhmut. Samtidig innrømmer viseforsvarsminister Hanna Maljar at situasjonen i sentrum er mer kompleks.

– Fienden er ikke i stand til å ta kontroll over byen, skrev Maljar på Telegram lørdag kveld.

– Presser på

Tidligere samme dag sa Russland at deres styrker fortsatt presser på inne i Bakhmut, og at de har tatt kontroll over et område av byen.

– Soldatene våre beveger seg fremover i noen områder ved fronten, og fienden mister utstyr og mannskap, skriver general og leder for Ukrainas forsvar av Bakhmut, Oleksandr Syrskyj, på Telegram.

Leiesoldatgruppen Wagner er svært sentral på russisk side i slaget. Nå kommer deres leder Jevgenij Prigozjin med nok et angrep mot den regulære russiske hæren.

Han uttaler at tilbaketrekningen ikke kan kalles en omgruppering, men at de rett og slett flyktet fra posisjonene sine.



WAGNER-SJEF: Jevgenij Prigozjin har kommet med flere harde angrep mot militærledelsen i Moskva. Foto: AP / NTB

– Prigozjin er en løgner



Prigozjin gir den russiske hæren mye av skylden for tilbakegangen på slagmarken. Men ukrainske offiserer ved fronten gir et helt annet bilde av situasjonen i et intervju med CNN:



– Prigozjin er en løgner, fordi de første som flyktet fra slagmarken var Wagner-soldater. Det var hans enheter som flyktet. Vår suksess skyldes ikke at de stakk av, men at vi utførte et planlagt angrep som omgikk og fikk avskåret dem, forteller «Rollo».



Nå som bakken er blitt tørr, har de mulighet til å bruke de pansrede kjøretøyene Ukraina har fått fra vestlige allierte. Enheten til «Rollo» bruker amerikanskproduserte panservogner av typen M113 til å frakte soldater.

– Alt var planlagt og utregnet. Vi hadde en fordel fordi vi brukte pansrede kjøretøy. Denne gangen ga været oss muligheten til å bruke vår fulle styrke og vise hva vi er kapable til å gjøre.

RAKETT: Ukraina har fått rakettsystemet HIMARS. Her blir det avfyrt under en amerikansk militærøvelse. Foto: AP

Vestlige våpen svære viktige

Han anslår at 2-300 russiske soldater ble drept i området hans enhet slåss i. Men den ukrainske offiseren anerkjenner soldatenes kvalitet og mener Prigozjin tar helt feil angående den russiske hæren.

– Faktisk var det enheten han kritiserer som kjempet til siste slutt. Hans Wagner-soldater derimot var de første som flyktet, sier «Rollo» til CNN.

Ukraina har fått store mengder utstyr og våpen fra sine allierte og partnere de siste månedene. Det har vært et stort løft stort løft for deres offensive kraft på slagmarken.

– Vi brukte droner for å se hvor fiendens styrker var samlet og det ga oss muligheten til å bruke HIMARS-raketter til å utføre et presisjonsangrep.



PAUSE: En ukrainsk soldat hviler i skyttergraven etter en trefning med russerne Foto: RFE via Reuters

Blir bare mer motivert

Det kan være vanskelig å forestille seg hvordan det er å delta på frontlinjen i en krig. Offiserene forteller at nervene er i høyspenn når trefningene starter.

– Du er nervøs og føler at du skjelver. Alle lyder er skremmende, men spesielt plystrelyden fra bombekastergranater, sier «Oles» til CNN.



Tross fremgang den siste tiden har også ukrainerne mistet mange soldater.

– Det er alltid smertefullt og vanskelig å miste noen, men det stopper ikke oss. Det gjør oss sintere, tøffere og mer motivert til å fullføre dette, mener «Bars».