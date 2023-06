Wagner-sjefen raser igjen

RASER: Lederen for Wagnergruppen, Jevgenij Prigozjin, raser mot russiske myndigheter nok en gang i dag. Foto: Skjermbilde fra AFP

Jevgenji Prigozjin hevder at de russiske soldatene vasker seg i blod, og kaller krigen «en utilstrekkelig planlagt operasjon».

På Telegram postet lederen av den russiske leiesoldatgruppen, Wagner, Jevgenij Prigozjin, en tre minutter lang video hvor han sier at Moskva-styrker trekker seg tilbake sør og øst i Ukraina nå som Kyivs motoffensiv er i gang. Samtidig kritiserer han den russiske ledelsen.

Ingen ledelse

– Russlands militære ledelse håper fortsatt at de kan vinne denne krigen. Men så lenge det ikke er noen ledelse og ingen militære suksesser, lurer ledelsen i Forsvarsdepartementet presidenten.

URIKTIG: Prigozjin påstår i videoen som i dag ble publisert at Putin mottar rapporter fra krigen som ikke samsvarer med virkeligheten. Foto: SERGEI BOBYLYOV

Wagner-sjefen hevder at Putin mottar rapporter som ikke samsvarer med virkeligheten, og at det er to ulike sannheter som presenteres.

– En på bakken, den andre på presidentens skrivebord.

– Vi vasker oss i blod



– På bakken nå trekker den russiske hæren seg tilbake fra Zaporizjzja- og Kherson-frontene. De væpnede styrkene i Ukraina presser den russiske hæren tilbake. Vi vasker oss i blod. Ingen kommer med reserver, det er ingen ledelse.

Prigozjin hevder at det samme skjer i Bakhmut, og at Ukraina rykker fram mot russisk okkupert område.

ANGREP: Brannmenn jobber med å slokke branner etter russisk angrep i Kherson i Ukraina 19.juni 2023. Prigozjin hevder at den russiske hæren trekker seg i tilbake blant annet i Kherson. Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

«En gjeng med jævler»

– Hva var poenget med krigen? Krigen var nødvendig for selvpromotering av en gjeng jævler. For å vise frem hvilken sterk hær de har.

Prigozjin mener at krigen var nødvendig for oligarkene, og omtaler de som «den klanen som virkelig kontrollerer Russland i dag».

KRITIKER: Lederen av Wagnergruppen har flere ganger tidligere kritisert den russiske ledelsen, men ikke Putin selv. Foto: AP

Han hevder også at den offisielle russiske begrunnelsen for Ukraina-invasjonen var basert på løgner.

– Forsvarsdepartementet forsøker å føre samfunnet og presidenten bak lyset og fortelle en historie om Ukrainas gale aggresjon og at de planla å angripe oss med hele Nato, sier Prigozjin i en video på meldingstjenesten Telegram fredag.

Ikke første gang

Prigozjin har flere ganger anklaget forsvarsminister Sergej Sjojgu og forsvarssjef Valerij Gerasimov for å være inkompetente, men dette er første gang han har avvist kjernen i Russlands argument for invasjonen i februar i fjor.

– Krigen var nødvendig for at Sjojgu kunne bli marskalk … så han kunne få sin andre medalje som Helt av Russland. Krigen var ikke nødvendig for å pasifisere eller denazifisere Ukraina, sier Prigozjin.

Wagnergruppen ledet an i kampene om den ukrainske byen Bakhmut, og Prigozjin fremstiller sin egen private hær som Russlands mest effektive kampstyrke. Han har fått mye rom til å kritisere den russiske ledelsen, men ikke president Vladimir Putin, som han til sjuende og sist er avhengig av.

Skal være drept i russiske angrep

På Ukrainsk side melder flere guvernører om tap i dag.

I Kherson er minst tre mennesker drept i et russisk angrep i Sør-Ukraina fredag, i følge guvernøren i Kherson, Oleksandr Prokudin. Angrepet skal ha vært rettet mot en bussgarasje, i følge Prokudin.

Det opplyser Prokudin på Telegram. Disse opplysningene er ikke bekreftet fra andre kilder, men Prokudin har publisert bilder av en død mann og to busser i bakgrunnen.

ANGREP: Minst to personer skal ha blitt drept i et russisk angrep ved en bussgarasje i Kherson. Foto: KHERSON REGIONAL MILITALY CIVIL

Han beskriver angrepet som målrettet terror.

I fylket Zaporizjzja opplyser guvernøren Jurij Malasjko at en 35 år gammel mann mister livet i et russisk artilleriangrep mot landsbyen Mala Tokmatsjka.