Wagner-sjef Prigozjin skal være død: – Hevn

Wagner-gruppen bekrefter at deres sjef Jevgenij Prigozjin er blant de døde etter en flystyrt nord for den russiske hovedstaden Moskva.

I sommer gikk Wagner-sjefen til opprør mot det russiske militæret. Han og militærgruppen marsjerte fra Ukraina mot Moskva med mål om å styrte forsvarsledelsen til Russland.

Opprøret ble avblåst da Prigozjin inngikk en avtale med Putin, som inkluderte at han måtte dra i eksil i Belarus.



Nå, to måneder senere, skal han altså være død i en flystyrt nær Moskva.



FORVIST: Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin skal blant annet ha oppholdt seg i Afrika etter opprøret i sommer. Nå skal han være død. Foto: PMC WAGNER

– Det kan ha betydning i at Putin viser at det ikke går an å prøve seg. Andre som måtte ha tenkt samme muligheten, vil kunne bli mer nervøse, sier Tor Bukkvoll til TV 2.



Bukkvoll er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Han tror dette kan være straffen for opprøret.

– Dette kan selvfølgelig være straffen som kom likevel. Hvis det er skutt ned, så må det vel være skutt ned fra russisk territorium. Det er vanskelig å skylde på Ukraina for dette, sier han.



SJEFFORSKER: Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Dødsfallet får neppe noen konsekvenser for utfallet i Ukraina, mener sjefforskeren.

– Det har nok ikke fryktelig mye å si for krigen, og trenger ikke ha så mye å si for Wagner heller. Aktiviteten i Afrika vil for eksempel kunne fortsette uten Prigozjin.

– Russland vet alltid hvor han er

Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, ble ikke overrasket, men understreker at det ikke var bekreftet da han snakket med TV 2.

– Vi må ha litt is i magen, før vi får bekreftet at han var om bord i flyet, men ellers ser det ut som det antakelig er det russiske militæret som har fått lov til å gjøre hevn, sier Haga.

Han mener at Russland har hatt kjennskap til Prigozjins fly lenge og at de har god etterretning på hvor han oppholdt seg til enhver tid.

– Det er nesten litt gangster-stil over det hele, at flyet ble skutt ned på den måten to måneder etter opprøret. For Russland handler det om å vise at det er øye for øye, tann for tann, sier han.

– Spørsmål om tid

Tom Røseth er førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole. Han mener dødsfallet til Wagner-sjefen var ventet.

– Det kommer ikke overraskende. Det blir interessant å høre retorikken fra Russland, som trolig kommer til å klandre ukrainske aktører, sier Røseth.

I likhet med Bukkvoll, tror han ikke Ukraina står bak.

– Det var vel et spørsmål om tid, hvor lenge han kom til å leve etter hans militære opprør. Nå vet vi ikke hvem som står bak dette. Jeg tviler på at Ukraina har skutt ned et passasjerfly, fordi jeg tviler på at de har kapasitet og vilje til det.

– Typisk endelikt

Julie Wilhelmsen er forsker og leder for forskningsgruppen for Russland ved Norsk utenrikspolitisk institutt.

Hun ønsker ikke å konkludere med noe før vi vet mer om hva som har skjedd, men sier dette:

– Det er et typisk endelikt for en sviker i Putin-systemet. Når spekulasjonene nå brer om seg, vil fokus sannsynligvis være at Prigozjin har tråkket over en grense overfor Putin; han er en sviker, og svikere kan man ikke ha i systemet.



– Men er dette nesten for utrolig til at det bare er et uhell?

– Jo, det kan du si, men det kan likevel være det. Jeg er helt enig i at det kan virker for utrolig, for han var en direkte trussel for Putin, og det passer inn i et handlingsmønster fra Kremls side.



SENIORFORSKER: Julie Wilhelmsen ved Norsk utenrikspolitiske institutt. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ifølge Wilhelmsen har Prigozjin vært utrygg helt siden han vendte seg mot Putin-regimet i juni.



– Helt siden Prigozjin svek Putin med Wagner-opprøret har han vært utrygg. Men vi må huske at Putins posisjon er svekket med denne krigen, og da må man være åpen for at Kreml likevel kan ha blitt avhengig av den type ressurs som Prigozjin har vært.