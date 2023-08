Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin blant ofrene etter flystyrt i Russland

FLYSTYRT: Bildet skal angivelig vise privatflyet som har styrtet i Tver-regionen nord for Moskva. Foto: Ostorozhno Novosti

Ti personer er døde etter at et privatfly styrtet i Tver-regionen i Russland.



Russiske luftfartsmyndigheter opplyser til Tass at Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin var oppført på privatflyets passasjerliste.



Ifølge russiske nyhetsbyråer er Prigozjin blant ofrene, skriver AFP.

Ifølge Tass var flyet på vei til St. Petersburg fra Moskva da det styrtet i fylket Tver, nord for Moskva. Luftfartsmyndighetene har startet etterforskning av hendelsen.

– Det var ti mennesker om bord, inkludert tre besetningsmedlemmer. Ifølge foreløpige opplysninger omkom alle som var om bord, skriver det russiske departementet for krisehåndtering på meldingstjenesten Telegram ifølge NTB.



Den Wagner-tilknyttede Telegram-kanalen Grey Zone hevder at flyet er skutt ned av russisk luftvern. Disse påstandene er ikke bekreftet fra noe annet hold.



Den tidligere svenske statsministeren og diplomaten Carl Bildt beskriver styrten som «slutten på denne fasen av Prigozjin-historien».



– Med Wagner-kilder som hinter om at flyet ble skutt ned, kan det hende at en ny fase starter, sier Bildt.



OM BORD: Jevgenij Prigozjin skal være om bord i et fly som har styrtet nord for Moskva. Foto: PMC WAGNER / Reuters / NTB

Opprør mot Kreml

Prigozjin ledet et opprør mot den russiske forsvarsledelsen tidligere i sommer. Han gikk sammen med Wagner-gruppen til aksjon mot forsvaret til Russland.

Opprøret ble avblåst etter en avtale om at Prigozjin fikk flytte til Belarus. Etter opprøret har det svirret en rekke rykter om rollen til den militære lederen.



– Spørsmål om tid

Ekspert mener dødsfallet til Wagner-sjefen var ventet.

– Det kommer ikke overraskende. Det blir interessant å høre retorikken fra Russland, som trolig kommer til å klandre ukrainske aktør, sier Tom Røseth, førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole, til TV 2.



– Det var vel spørsmål om tid, hvor lenge han kom til å leve etter hans militære opprør. Nå vet vi ikke hvem som står bak dette. Jeg tviler på at Ukraina har skutt ned et passasjerfly, fordi jeg tviler på at de har kapasitet og vilje til det.



Røseth mener at Ukraina kan vinne på at han dør.

– Selvfølgelig er Prigozjin et viktig mål for dem, men uten at jeg vet detaljene, går de første tankene mot Kreml og fornærmelsene Prigozjin har gjort mot Putin. Det han gjorde, regnes som forræderi, så det kan være det mest sannsynlige, sier eksperten.