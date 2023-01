– Wagner-gruppen er brutal

DAVOS (TV 2): NATOs generalsekretær mener avhoppere som leiesoldaten Andrej Medvedev, kan gi viktig informasjon om krigen. – Wagner-gruppen er ansvarlig for alvorlige krigsforbrytelser, sier Jens Stoltenberg.

NATOs generalsekretær deltok onsdag på World Economic Forum. Han uttrykker dyp medfølelse med de pårørende etter helikopterulykken i Ukraina i dag. Landets innenriksminister og minst ett barn døde da et helikopter styrtet ved en barnehage.

NÆR BARNEHAGE: Ukrainas innenriksminister og minst ett barn er blant ofrene i en helikopter-ulykke, som skjedde onsdag. Også et bevis på at krigen koster dyrt, ifølge Stoltenberg. Foto: SERGEI SUPINSKY

– Det er en dypt tragisk hendelse som innebærer enda flere tapte menneskeliv i et land som er i krig. Helikopteret var på vei til fronten, så det er enda et eksempel på at dette er en krig som koster dyrt, sier Stoltenberg til TV 2.

Putins brutale krig

HOPPET AV: Andrej Medvedev kom seg over grensen til Norge fra Russland. Kan gi viktig informasjon om krigen. Foto: GULAGU.NET

Avhopperen Andrej Medvedev ble arrestert natt til fredag. Han er mistenkt for å ha krysset grensen mellom Russland og Norge ulovlig.

Han fikk hjelp til å flykte av Vladimir Osechkin, som står bak det opposisjonelle nettstedet Gulagu.net.

TV 2 møtte Osechkin i Biarritz i oktober, hvor han bor med familien etter å ha flyktet fra Russland. Medvedev har søkt asyl i Norge.

– Hvilken rolle spiller Wagner-gruppen i krigen?

– Wagner-gruppen er en brutal del av president Putins krigføring. De er ansvarlige for alvorlige krigsforbrytelser. De deltar i noen av de tøffeste kampene rundt Bakhmut og er ansvarlige for veldig alvorlige krigshandlinger og kamphandlinger, også mot sivilbefolkningen, sier Stoltenberg.

Han kan ikke uttale seg konkret om en enkeltperson som har søkt asyl i Norge.

WAGNER-GRUPPEN: Avhopperen Andrej Medvedev var soldat i den beryktede Wagner-gruppen. Foto: TV 2

– Kan denne type avhoppere gi viktig informasjon om hva som skjer på slagmarken?

– Det kan de. Alle som er avhoppere eller på andre måter kommer over på vestlig side, kan selvfølgelig gi viktig informasjon.

Nye tunge våpen

Fra Davos skal Stoltenberg videre til Rammstein i Tyskland. Fredag møtes et stort antall forsvarsministere og forsvarssjefer for å diskutere nye våpenleveranser til Ukraina.

IKKE UNDERVURDER: Jens Stoltenberg peker på at Russland har mobilsert et stort antall soldater og skaffer seg flere våpen. Han venter offentliggjøring av flere våpen-leveranser fra NATO-land de neste dagene. Foto: Sandra Blaser

– Det vi har sett er at flere land nå annonserer mer våpen , mer avanserte våpen og tyngre våpen. Det handler blant annet om mer avansert luftvern, som Patriot-batterier, som for kort tid siden ble annonsert fra Canada, i tillegg til Tyskland og USA.

Storbritannia var først ut til å offentliggjøre at landet sender tunge stridsvogner til Ukraina.

– Jeg forventer flere sånn annonseringer, ikke minst på fredag, hvor NATO-land og mange andre møtes i Rammstein for å koordinere støtten til Ukraina.

Et av landene som trolig vil offentliggjøre å sende et 50-talls Leopard 2 stridsvogner er Tyskland.

STRIDSVOGNER: Dette er en Leopard 2-stridsvogn, produsert i Tyskland. Landet er blitt utsatt for presse av andre allierte til å levere denne type stridsvogner til Ukraina. Foto: Michael Sohn

Stoltenberg mener det er farlig å undervurdere Russland, som har mobilisert 200.000 soldater. Ukrainas framgang fra fjoråret har stoppet opp.

– Russland skaffer seg mer våpen, mer ammunisjon og de bygger nå sterke befestninger der de har lagt opp nye frontlinjer. Alt dette betyr at det haster å få inn mer våpen til Ukraina, så de kan frigjøre flere områder.

Taus om fremtiden

INGEN PLAN: Jens Stoltenberg vil ikke gå inn i opplysninger om at han er aktuell for flere toppjobber i Washington DC. Foto: Manuel Lopez

Også under World Economic Forum går spekulasjonene om Stoltenbergs muligheter til en ny topp-jobb. USA skal være villig til å strekke seg langt for å få Stoltenberg til å overta enten som toppsjef i Verdensbanken eller i Det internasjonale Pengefondet (IMF). Stoltenberg vil ikke gå inn i disse opplysningene.

– Jeg er opptatt av den jobben jeg gjør nå. Det er en alvorlig jobb i en alvorlig situasjon for Europa. Jeg har faktisk ikke tenkt så mye på det som skjer etterpå.

– Men du har en plan, kanskje?

Nei jeg har ingen klar plan. Jeg skal nå være i NATO og når jeg slutter der, så skal jeg hjem til Norge.