Wagner-avhopper i ny video: – De må bare komme

Andrej Medvedev sier i et ferskt intervju med Gulagu.net at han er svært glad for å være løslatt fra utlendingsinternatet på Trandum.

– Veldig glad

Gnisninger angående sikkerhetsopplegget rundt Medvedev var årsaken til at han ble pågrepet etter utlendingsloven og sendt til Trandum utlendinginternat søndag.

Han la ikke skjul på frustrasjonene sine. Nå er tonen annerledes:

– Jeg er i supert humør og er veldig glad i dag, sier Medvedev til nettstedet.

Dette er ubesvarte spørsmål om Wagner-avhopperen Det er flere ubesvarte spørsmål i saken om Wagner-avhopperen. Blant annet: De to første ukene i januar vet vi lite om Medvedevs bevegelser.

Vi vet ikke hvorfor han valgte å dra til Norge.

Vi vet ikke hvordan han kom seg over grensen.

Vi vet ikke hvem som hjalp ham inn i Norge.

Vi vet ikke om Medvedev har vært involvert i krigsforbrytelser.

Han sier også at han ønsker at advokaten hans, Brynjar Risnes, skal koordinere intervjuer med pressen.

– Dette har dratt ut for lenge nå. Jeg har lyst til å snakke, men dette må koordineres av politiet og med advokaten min av sikkerhetshensyn, sier han.

Gnisninger

I et intervju med samme nettsted mandag gjorde Medvedev rede for hva gnisningene med politiet dreide seg om, og kom med en rekke anklager mot norsk politi.

Han klaget på maten, at kniver og gafler var fjernet fra kjøkkenet, at han ble holdt innesperret på en bevoktet hytte i skogen, og at han ikke fikk ringe hvem han ville.

– Jeg føler at norsk politi holder meg som gissel, sa han.

Onsdag ble han imidlertid løslatt fra utlendingsinternatet på Trandum mot pålegg om bestemt oppholdssted.

Medvedev har tidligere uttrykt frykt for hva som ville skje dersom Wagner eller russiske myndigheter fikk tak i ham. Han har også fryktet at norsk politi ville utlevere ham til Russland.

Under en tur i skogen søndag - under strenge sikkerhetstiltak - trodde han at han kunne være i ferd med å bli lurt for å bli sendt tilbake. Han nektet å bli med.

Det skal ha vært eskalerende gnisninger og krav om mer frihet som utløste pågripelsen.

– Han føler det ble litt for stramt og ubehagelig, sier hans advokat Brynjulf Risnes til TV 2 onsdag kveld. Risnes mener likevel det fortsatt er nødvendig med en grad av politibeskyttelse rundt Medvedev og at hans klient er enig i dette.

– Jeg tror at alle vurderer at det fins en risiko. Men hvor stor vet man ikke. Det har jo vært attentater mot utsatte personer før, sier advokaten til TV 2.

– De må bare komme

I onsdagens intervju er imidlertid Medvedev mindre redd når han snakker om faren for at noen skal komme og ta ham.

– Jeg tror ikke noe særlig på dette, men alt kan skje. Det hadde jo vært kult om det kom leiemordere etter meg. Da skulle jeg tatt dem, sier han selvsikkert.

– Hvis de forsøkte å drepe meg, ville de blitt tatt med til politiet med brukne armer og bein. Jeg tror ikke det skjer, men de må bare komme. Døren min er åpen, sier han.

Advokat Risnes hadde ikke hørt de siste opptakene da TV 2 tok kontakt onsdag kveld, men tror uttalelsene ikke var så alvorlig men.

– Det høres ut som litt spøk og alvor blandet, sier advokaten til TV 2.

Politiets utlendingsenhet opplyser at bakgrunnen for beslutningen om løslatelse er at vilkårene for videre internering som følger av utlendingsloven paragraf 106 ikke lenger er til stede.

Medvedev forteller om usikkerheten han følte på før han fikk beskjeden.

– Advokaten min sa at hvis jeg skulle fremstilles for retten, ville de komme og hente meg i ett-tiden. Så da klokka ble ett og senere to, skjønte jeg at dette ikke kom til å skje.

Uvisse vilkår

– Så fortalte advokaten meg da at det ikke ville bli mer internering og ingen fremstilling, og da ble jeg glad. Jeg ble sluppet fri, men med visse betingelser, sier han.

Han sier også at han har vært i nytt utlendingsavhør med politiets utlendingsenhet. Han har ennå ikke fått opplyst hvor han nå skal bo og under hvilke vilkår.

– Advokaten har fått gjennomslag for at det fortsatt skal være sikkerhetstiltak rundt meg, men ikke så strenge som tidligere, da jeg nærmest ble holdt som gissel, sier han.

Han hevder at han nå må forholde seg til krav om når han skal være hjemme, og at han skal få en mobiltelefon som han kan bruke til å ringe hvem han vil.

– Det stemmer delvis. Jeg kjenner ikke detaljene men han skal ikke være innelåst på noe område heretter, sier Brynjulf Risnes til TV 2.

Disse opplysningene er ikke bekreftet fra politiets side.

– Alle som søker beskyttelse i Norge, har rett til innkvartering. Det er UDI som har ansvar for botilbudet til asylsøkere i Norge. Videre er det lokalt politidistrikt som har ansvar for å vurdere sikkerheten og eventuelle sikkerhetstiltak for enhver borger innen eget distrikt, sier fungerende leder for juridisk seksjon, Jon Andreas Johansen, i politiets utlendingsenhet i en pressemelding.

Fakta om Wagner-gruppen * Den russiske Wagner-gruppen er et privat, militært selskap med leiesoldater. Gruppen har sin base sørvest i Russland, nær den annekterte Krim-halvøya. * Hvor mange fra gruppen som har deltatt for Russland i krigen i Ukraina, er ikke kjent. Eksperter TV 2 har snakket med mener det er snakk om at 40.000 innsatte er rekruttert fra russiske fengsler alene. * Gruppen har tidligere deltatt i konflikter i land som Syria, Libya, Mali, Den sentralafrikanske republikk, Sudan og Mosambik. * Leiesoldater fra Wagner-gruppen anklages for krigsforbrytelser i Syria, Libya og Mali. * Gruppen ble grunnlagt av den tidligere GRU-offiseren Dmitrij Utkin og blir trolig finansiert av oligarken Jevgenij Prigozjin. Prigozjin omtales til tider som Putins kokk fordi han tidligere drev et cateringselskap som leverte mat til Kreml. * EU og Storbritannia har innført sanksjoner mot Wagner-gruppen, og Prigozjin er etterlyst av FBI. * USA har erklært Wagner-gruppen for en kriminell organisasjon

Rømte fra Wagner-gruppen

Medvedev var med i den russiske leiesoldatgruppa Wagner i flere måneder i 2022 før han rømte, ifølge den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Gulagu.net.

Han søkte nylig asyl i Norge etter å ha krysset Pasvikelva utenfor Kirkenes. Omstendighetene forut for selve grensekrysningen har foreløpig vært uklare.

Blant annet har ikke Medvedev fortalt offentlig hvordan han i det hele tatt kom seg inn til grenseområdet på russisk side uten pass.

Advokat Brynjulf Risnes vil foreløpig ikke si hva klienten har forklart om akkurat dette.

– Det ble ordnet på en måte for å si det sånn, men det har en veldig naturlig forklaring, sier han til TV 2.

TV 2 har stilt Politiets Utlendingsenhet (PU) flere spørsmål om Medvedevs beskrivelser av hvordan han er blitt behandet, men har ikke fått svar.