Wagner-avhopper har søkt asyl i Norge

En tidligere lagfører i den russiske Wagner-gruppen oppholder seg Oslo. Fredag flyktet han over den norsk-russiske grensen.

FLYKTET: russiske Andrej Medvedjev oppholder seg nå i Oslo. Før helgen flyktet han over grensen fra Russland. Foto: Gulagu.net / Telegram.

Fredag kom nyheten om at en person hadde blitt pågrepet i Pasvik, mistenkt for å ha tatt seg ulovlig over grensa mellom Norge og Russland.

Mannen er russiske Andrej Medvedjev, tidligere lagfører i det private militære selskapet Wagner-gruppen.

Det bekrefter Medvedjevs advokat, Jens Bernhard Herstad, til VG søndag.

Han forteller at Medvedev har søkt asyl i Norge, og at søknaden blir behandlet på vanlig måte.

– Han har det etter forholdene greit, sier Herstad.

Advokaten ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Medvedjev skal nå befinne seg på et asylmottak i Oslo.

Det kommer fram i et intervju Medvedjev gjorde med menneskerettighets­organisasjonen Gulagu.net.

Medvedjev ble pågrepet av Forsvaret ved den norsk-russiske grensen i Pasvik i Finnmark. Bildet er fra oktober 2019. Foto: Maxim Shemetov/Reuters.

Avhopper

Medvedjev forteller at han var lagfører i en tropp på rundt 8-10 leiesoldater som kjempet i Ukraina.

Graden hans er ikke kjent, men i den russiske regulære hær er en slik tropp typisk ledet av korporaler eller sersjanter.

Medvedev skal siden 6. juli i fjor sommer ha vært under en fire måneder lang kontrakt i Wagner-gruppen, ifølge Gulagu.net.

Da den utløp, forlot han gruppen og krigføringen i Ukraina. Siden har han vært på rømmen.

– Mine tidligere arbeidsgivere i det private militærselskapet Wagner var etter meg. Jeg ble advart om at jeg kunne bli drept, sier Medvedjev i intervjuet.

Medvedjev skal ha tatt kontakt med menneskerettsorganisasjonen og bedt om hjelp til å komme unna Wagner-gruppen.

Han fryktet represalier og potensielt å bli drept av sine egne.

Det skal ha skjedd med flere som har nektet å slåss ved fronten i krigen mot Ukraina.

Fortalte om flukten

I intervjuet forteller han detaljert om flukten over grensa til Norge.

– Jeg gikk gjennom skogen, klarte å ta meg over to høye gjerder (på russisk side, red.anm.), sier han.

Medvedjev forteller at han hørte hunder som bjeffet.

– Så fikk jeg øye på lys fra lommelykter, kanskje 150 meter unna og de nærmet seg raskt stedet der jeg sto. Jeg snudde og begynte å løpe i den andre retningen, parallelt med skogen, fortsetter han.

Russiske grensevakter sendte hunder etter ham. De skal også ha skutt etter ham, hevder han i intervjuet med gulagu.net.

– Kulene passerte like ved siden av meg. Jeg kastet fra meg telefonen inn i skogen, så begynte jeg å løpe over isen i retning lysene fra noen hus på den andre siden (norsk side, red .anm.). Avstanden var kanskje 2-2,5 kilometer. Jeg løp og løp alt jeg maktet. De som forfulgte meg nølte med å følge etter, forteller i Medvedjev.

– Så de skjøt etter deg? Det var nære på at de russiske grensevaktene drepte deg?

– Ja, de har jo rett til å skyte.

Vil vitne om krigsforbrytelser

Medvedjev skal i løpet av helgen blitt avhørt av norsk politi.

Til gulagu.net forteller han at han har snakket med en norsk etterforsker som har ansvar for å etterforske krigsforbrytelser.

– Jeg håper forklaringen jeg kan gi til politiet i Norge vil spille en viktig rolle i etterforskningen av Wagner-gruppen, sier Medvedjev.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyser til NTB at de er kjent med Medvedjevs flukt over grensa.

– Vi følger saken for å se om det er noe som er relevant for våre oppgaver, opplyser seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NTB.