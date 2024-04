Vurderer å gjøre som naboen

I kjølvannet av TV 2s avsløringer om «russerhyttene» ved Bardufoss har flere partier krevd at justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) må komme på banen.



Nå gjør statsråden det klart at hun ikke kjente til disse konkrete hyttene før TV 2 begynte å spørre om dem.

– Jeg går ikke rundt med en personlig oversikt over alle hytter i Norge. Vi har mange tusen hytter, og det er nok ikke bare på Bardufoss at dette kan komme på spissen, sier Mehl.

Hun var nemlig ute allerede i desember 2022 for å advare mot at hyttekjøp kan utgjøre en trussel.

– Kjenner du til noen lignende forhold andre steder i Norge?

– Det kan ikke jeg gå i detalj på.



Ikke opp til henne

De brunmalte hyttene i Målselv Fjellandsby har utsikt direkte ned mot den militære flystasjonen på Bardufoss.

Blant eierne er russere med bånd til Putins regime.

HYTTEEIERE: Flere russere med bånd til Putin eier hytter midt i et av Norges viktigste militære områder. Hyttene ligger like ved den militære flyplassen på Bardufoss. Foto: Daniel Fosseng

I dette intervjuet går Mehl langt i å signalisere at nye innstramminger er på vei. Det kommer vi tilbake til.

Men hva har regjeringen tenkt å gjøre på Bardufoss?

– Det er ikke regjeringen som skal gå inn og gripe inn overfor hver enkelt hytte, kontrer Mehl.

– Betyr det at regjeringen ikke har tenkt å foreta seg noe i denne konkrete saken?



– Når det gjelder denne konkrete saken, så har vi gjort en lovendring som gjør at hvis Forsvaret vurderer det slik at disse hyttene eller andre hytter er en utfordring, så har man mulighet til å ta grep.



– Det er ikke opp til meg å gjøre den konkrete faglige vurderingen av hvilken risiko det eventuelt innebærer.

Vil ha mer kontroll

Det er likevel en kjent problemstilling at det ligger hytter der noen kan ha innsyn til installasjoner man ønsker å skjerme, ifølge Mehl.

Hun mener det er behov for mer kontroll enn det har vært de siste årene.



– Samtidig er dette et stort lerret å bleke, så man vil ikke få 100 prosent oversikt. Men det er viktig at vi har hjemler og mulighet til å gripe inn hvor det er behov av sikkerhetsmessige årsaker, sier Mehl.

RISIKO: Justisministeren mener det ikke er hennes ansvar å vurdere hyttenes risiko. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Noe av det regjeringen allerede har gjort, er å få på plass en lovendring der virksomheter som er underlagt sikkerhetsloven, har fått plikt til å identifisere eiendommer som kan utgjøre en sikkerhetstrussel, og å varsle Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) om disse.

Det ble samtidig vedtatt at NSM skal holde oversikt over eiendommene som det er sendt varsel om.



Etterlyser PST-svar

For drøyt ett år siden vedtok Stortinget også å gi Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mandat til å lagre, systematisere og analysere større mengder åpent tilgjengelig informasjon for etterretningsformål.

Det har PST ikke hatt lov til tidligere.

– Hvis man går noen år tilbake så tror jeg den lovendringen hadde vært veldig kontroversiell. Jeg mener jo at det var nødvendig, fordi PST trenger mer mulighet til å følge med på kilder som er søkbare på nett, sier Mehl.

Problemet er bare at lovendringen ikke har trådt i kraft. Det er heller ikke klart når det vil skje.

Det reagerer Høyres Peter Frølich på.

– Dette har gått altfor tregt, uttaler Frølich, som leder kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

REAGERER: Høyres Peter Frølich mener regjeringen somler. Nå blir hyttene tema i Kontrollkomiteen. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Han sier saken kommer til å bli tatt opp i komiteen.

– En regjering må arbeide aktivt for å følge opp vedtak som er fattet i Stortinget med handlekraft, sier Frølich.

Signaliserer nye innstramminger

Mehl avviser derimot somling.

– Jeg er uenig at dette går veldig tregt. Tvert imot så mener jeg at vi har gjort veldig mye de siste drøye to årene, sier hun.

Og i tida framover kan nye grep være på vei.

Blant forslagene regjeringen ser nærmere på, er innføring av en plikt til å søke tillatelse ved kjøp av eiendom.

Det er inspirert av det finske regelverket, som er langt strengere enn det norske. Finland fikk nemlig en ny lov i 2020 som sier at personer fra land utenfor EU og EØS må søke tillatelse fra det finske forsvarsdepartementet hvis de vil kjøpe eiendom.

UTSIKT: Hyttene i Målselv Fjellandsby har god utsikt ned mot den militære flystasjonen på Bardufoss. Foto: TV 2

– Jeg mener det er veldig interessant å se til Finland. Vi sa i fjor at vi vil se på det finske systemet, som kan innebære en forhåndsgodkjenning før man får lov til å kjøpe enkelte typer eiendommer, eller hvis man har en bestemt nasjonalitet.

– Er du for det?



– Vi diskuterer det med Finland nå, men jeg er positiv til å gå den veien, sier Mehl.



Hun bekrefter samtidig at regjeringen ønsker å innføre en plikt til tinglysning i Norge, noe både SV og Høyre støtter.

I tillegg har regjeringen gått inn for at NSM skal få elektronisk tilgang til nødvendig informasjon om eiendommer fra Kartverket.

Men disse tiltakene er heller ikke iverksatt.

– Det er et ganske stort system som vi ikke har hatt før. Så dette er nybrottsarbeid og det tar litt tid, sier Mehl.