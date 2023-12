Vulkanutbrudd på Island etter kraftig jordskjelv

Mandag kveld ble det registrert et jordskjelv på Island. Like etter begynte vulkanutbruddet det lenge har blitt varslet om.

Mandag kveld rundt klokken 21 kom meldingen om et jordskjelv på Reykjanes-halvøya på Island. Rundt en time senere skal det lenge ventede vulkanutbruddet ha startet ifølge det metrologiske instituttet på Island, Vedur.

Den islandske rikskringkasteren RÚV meldte at det var flere jordskjelv i området, der det største ble er målt til 4,2 i styrke. Jordskjelvet skal ha skjedd i den mye omtalte magmatunnelen som ligger nord havnebyen Grindavík.

TUNNEL: Kartet viser hvor magmatunnelen strekker seg. Den er omtrent 12 km lang. Map: Silje Vassdal / TV 2. Foto: Skjermdump

Islandske myndigheter har evakuert rundt 4000 innbyggere i landsbyen Grindavík og stengt turistattraksjonen Den blå lagune i frykt for et større utbrudd.

LAVA: Sprekken med lava er over 4 kilometer lang. Foto: Skjermdump / RÚV

Sprekken vokser



Et helikopter fra den islandske kystvakten gjennomførte en flyvning over utbruddsområdet mandag kveld. Etter første observasjoner ble det estimert at sprekken var på rundt 2,5 kilometer ifølge Vedur. En time senere melder RÚV at sprekken er nærmere 4 kilometer, og at den vokser raskt.

Instituttet melder at det kan være snakk om 100 til 200 kubikkmeter med lava per sekund. Benedikt Ófeigsson er geofysiker ved Meteorologisk byrå. Han sier til RÚV at utbruddet fortsatt er et jordskjelv, og at tiden vil vise hvor kraftig dette utbruddet vil bli.

Videre forteller Benedikt at de enda ikke vet hvordan dette vil utspille seg, men at det ser ut som at lavaen flyter nordover og ikke sørover.

Islandske myndigheter har evakuert rundt 4000 innbyggere i landsbyen Grindavík og stengt turistattraksjonen Den blå lagune i frykt for et større utbrudd.

Stabiliseres

Klokken 03:24 melder RÚV at det ikke renner lava i retning Grindavík. Rundt en halvtime senere melder det metrologiske institutt på Island at både seismometer og GPS-målere indikerer at utbruddet er i ferd med å stabilisere seg.



Evakuert

Etter å ha vært evakuert i over en måned, fikk islandske Helgi Jónas Guðfinnsson og familien mandag beskjed om at de snart kunne reise hjem igjen til Grindavík.

EVAKUERT: Helgi Jónas Guðfinnsson og kona var langt mindre bekymret for vulkanutbruddet som skjedde ved Fagradalsfjall i sommer. Foto: Privat

– Tidligere i dag ble det nevnt i avisene at vi kanskje kunne reise hjem snart, men vi måtte vente til onsdag med å få den endelige avgjørelsen fra myndighetene, sier han til TV 2. Sammen med familien hadde han planlagt å feire jul, hjemme i Grindavík.

Slik blir det imidlertid ikke, etter at det like før midnatt natt til tirsdag norsk tid ble klart at det er et pågående vulkanutbrudd.

TV 2 har tidligere fortalt om Guðfinnsson og familien, som i november hadde lite håp om at de noensinne ville kunne dra hjem igjen.

– Dette er et surrealistisk øyeblikk, å se hvor enormt utbruddet ser ut, sier han nå. Etter at hele Grindavík ble evakuert 11. november, har Guðfinnsson vært tilbake i huset sitt bare fire ganger. Hver gang har de kun fått være der noen timer.

– Min kone, datter og jeg dro hjem senest i går for å sjekke huset vårt.



Flystans

I april 2010 førte et utbrudd i vulkanen under isbreen Eyjafjallajökull til at store deler at flytrafikken i Europa ble stanset. Island har rundt 130 vulkanske fjell og 33 aktive vulkansystemer. 18 av vulkanene har hatt utbrudd siden Island ble bosatt på 800-tallet ifølge NTB.

EYJAFJALLAJÖKULL: Flytrafikken i Europa ble kraftig rammet av røyken fra vulkanutbruddet i 2010. Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

Saken oppdateres!