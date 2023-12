Vulkanutbrudd etter kraftig jordskjelv: – En annen skapning

I lang tid har Island ventet på et vulkanutbrudd. Mandag kveld kom det.

– Dette er en annen skapning enn vi har sett i Fagradalsfjall, sier vulkanolog Thorvaldur Thordarson til islandske Morgenbladet.



Rundt klokken 21 mandag kveld kom de første meldingene om et jordskjelv på Reykjanes-halvøya på Island.



HETT: Den islandske kystvakten inspiserer lavautbruddet nær Grinbdavik. Foto: AP / NTB

En drøy time senere startet det ventede vulkanutbruddet, opplyser det meteorologiske instituttet på Island, Vedur.

Utbruddet kom etter en serie jordskjelv i den mye omtalte magmatunnelen like nord for havnebyen Grindavik.

Den islandske rikskringkasteren RÚV opplyser at det kraftigste av skjelvene ble er målt til 4,2 på Richters skala.

Flere kilometer sprekk



Et helikopter fra den islandske kystvakten ble sendt opp over utbruddsområdet mandag kveld, for å få oversikt over utbruddet.

Ved første observasjon ble det estimert at jordskjelvene hadde åpnet en sprekk på rundt 2,5 kilometer ifølge Vedur.

En time senere melder RÚV at sprekken er nærmere 4 kilometer, og at den vokser raskt.

– Det er slik med utbrudd som dette, at de er mest voldsomme i starten, og vi ser veldig voldsom aktivitet akkurat nå. Vi holder tett øye med situasjonen de neste timene, fortalte leder for islands meteorologiske institutt, Kristin Jonsdottir, til den islandske statskanalen RUV mandag kveld.



Instituttet opplyser at det kan være snakk om 100 til 200 kubikkmeter med lava per sekund, som kommer opp fra sprekken.

Benedikt Ófeigsson, geofysiker ved meteorologisk institutt, forteller til RÚV at utbruddet fortsatt er et jordskjelv, og at kun tiden vil vise hvor kraftig utbruddet vil bli.

FLAMMEHAV: Sprekken skal være nærmere 4 kilometer lang. Foto: Skjermdump / RÚV

Videre forteller Benedikt at de enda ikke vet hvordan dette vil utspille seg, men at det ser ut som at lavaen flyter nordover og ikke sørover.

Ber folk holde seg unna

Klokken 03:24 natt til tirsdag melder RÚV at det ikke renner lava i retning den evakuerte byen Grindavík.

Rundt en halvtime senere melder Meteorologisk institutt på Island at både seismometer og GPS-målere indikerer at utbruddet er i ferd med å stabilisere seg.



Tidlig tirsdag morgen, etter et møte med sivilforsvaret, forteller geofysiker Björn Oddson at han har potensielt gode nyheter å komme med. Det melder kringkasteren RUV.

– Utbruddet skjer nord for vannskillet, et sted der lava flyter enten én vei eller den andre. Lavaen strømmer ikke mot Grindavik, sier han etter en befaring med helikopter over området.

Tidlig tirsdags morgen ber politiet folk om å ikke nærme seg utbruddet ettersom det kan være farlig gass i luften.

Samtidig opplyser de at det kun vil være beredskapspersonell og entreprenører som vil ha adgang til området rundt faresonen ved Grindavík.

Evakuert

I frykt for et stort utbrudd på Reykjanes evakuerte myndighetene i november de nesten 4000 innbyggerne i Grindavik og stengt den nærliggende turistattraksjonen Den blå lagune.

Bakteppet var magmabevegelser under jordskorpen som utløste hundrevis av jordskjelv.

Grindavik-folket fikk mot slutten av november imidlertid lov til å være hjemme fra klokka 9 til 16 så lenge situasjonen ikke forverret seg.

Fram til 2021 hadde ikke Reykjanes-halvøya opplevd noe utbrudd på 800 år. Siden har det vært tre utbrudd.

Utbruddene har imidlertid primært vært i ubefolkede områder, men det nåværende utbruddet antas å utgjøre en trussel mot Grindavik.

EVAKUERT: Helgi Jónas Guðfinnsson og kona var langt mindre bekymret for vulkanutbruddet som skjedde ved Fagradalsfjall i sommer. Foto: Privat

– Surrealistisk

Blant de som har måtte evakuere fra havnebyen Grindavik, er islendingen Helgi Jónas Guðfinnsson og familien.

Tidligere på dagen mandag øynet han et lite håp om å få komme hjem, men det var før jordskjelvene og utbruddet mandag kveld.



– Dette er et surrealistisk øyeblikk, å se hvor enormt utbruddet ser ut, sier han til TV 2.

Etter at hele Grindavík ble evakuert 11. november, har Guðfinnsson vært tilbake i huset sitt bare fire ganger. Hver gang har de kun fått være der noen timer.

– Min kone, datter og jeg dro hjem senest i går for å sjekke huset vårt.