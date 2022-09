Von der Leyen: – Ukraina er i rute mot EU-medlemskap

EU-kommisjonens leder sier Ukraina er «godt i rute» på sin vei mot medlemskap i unionen. I Kyiv torsdag lovet hun å støtte landet «så lenge det trengs»

– Det er imponerende å se hvor raskt, besluttsomt og presist fremskrittet deres mot medlemskap går, sa Ursula von der Leyen på en felles pressekonferanse med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

I RUTE:EU-kommisjonens leder sier Ukraina er «godt i rute» på sin vei mot medlemskap i unionen. Foto: VALENTYN OGIRENKO/Reuters

– Vi er enige om at vi må jobbe sammen så mye som mulig for å sikre Ukraina mer handel og mer inntekt – og dermed sikre at en smidig tilslutning til EUs indre marked er mulig, sa EU-toppen.

– Ukraina er nå en EU-kandidat

Torsdag tok han imot von der Leyen på hennes tredje besøk til hovedstaden Kyiv siden den russiske invasjonen startet i februar.

– Så mye er endret. Ukraina er nå en EU-kandidat, skriver EU-kommisjonens leder på Twitter.

Målet med besøket var å diskutere hvordan EU og Ukraina kan samarbeide tettere. Von der Leyen og Zelenskyj jobber blant annet for å få på plass et veikart fram mot medlemskap i unionen.

– Vil stå ved deres side så lenge det kreves

Idet den russiske okkupasjonen nærmer seg sju måneder, understreker von der Leyen at EU vil støtte Ukraina så lenge det trengs.

– Vårt offer vil aldri være like stort som deres, men det vi kan si er at deres europeiske venner vil stå ved deres side så lenge det kreves.

STØTTE: EU vil støtte Ukraina så lenge det trengs. Foto: VALENTYN OGIRENKO/Reuters

Samtidig som de to lederne møttes, kunngjorde Den europeiske investeringsbanken (EIB) at den hadde overført den første delen av en lånepakke på til sammen 1,6 milliarder euro til Ukraina.

Utbetalingen på 500 millioner euro ble gjort onsdag. Pengene skal gå til å reparere veier, broer og jernbane i det krigsherjede landet.