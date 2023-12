Volodymyr Zelenskyj er i Norge – dette står på spill

PÅ RUNDREISE President Volodymyr Zelenskyj har besøkt flere land den siste tiden for å sikre støtte til den videre krigen mot Russland. Foto: Angela Weiss/AFP

Den ukrainske presidenten forlot Washington, D.C. sent tirsdag, og dro rett videre til Norge.

Presidentens fly tok av fra Andrews Air Force Base i Maryland utenfor Washington, D.C. natt til onsdag, og landet på Gardermoen like etter klokken 08.00.

LANDET: Zelenskyjs fly landet på Gardermoen like etter klokken åtte onsdag morgen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Besøket har blitt holdt strengt hemmelig av sikkerhetsårsaker, og det er onsdag et stort sikkerhetsopplegg i Oslo.

Allerede tirsdag kveld rigget politiet til områder i Oslo sentrum, og det er opprettet flyforbud over hovedstaden fram til torsdag klokken 20.

Statsminister Jonas Gahr Støre er vert for besøket, og skal møte Zelenskyj i statsministerboligen. Norges videre støtte til Ukraina er blant temaene.

– Jeg ønsker Volodymyr Zelenskyj varmt velkommen til Norge. Nå ser jeg frem til å møte og ha samtaler med ham, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.



Etter dette møtet blir det en pressekonferanse.

Zelenskyj skal så besøke Stortinget, og videre til audiens hos kongen på slottet.

KORTESJE: Zelenskyj på vei fra Gardermoen til Oslo i morgentimene. Foto: Frode Sunde/TV 2

Nordisk toppmøte

Onsdag er Støre også vertskap for et nordisk toppmøte med regjeringssjefene fra Finland, Danmark, Sverige og Island. Tema for møtet er nordisk samarbeid om forsvars- og sikkerhetspolitikk.



Zelenskyj skal også delta på dette møtet sammen med Finlands president Sauli Niinistö, Sveriges statsminister Ulf Kristersson, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir

Det kommer altså tre statsministere og to presidenter på besøk til Oslo onsdag. De vil holde en felles pressekonferanse etter toppmøtet.

Skjebneuke

Det ligger et enormt stort alvor bak førjulsvisittene til den ukrainske presidenten. Det haster for Ukraina å sikre støtte til krigen mot Russland.

Ukraina går inn i vinteren med stor usikkerhet. Motoffensiven har ikke gått slik man håpet og landet risikerer å gå tom for sårt tiltrengte luftvernmissiler og artillerigranater. Samtidig presser russerne hardt på i øst.

Sjelden har mer stått på spill. Zelenskyj understreker at kampen Ukraina kjemper er avgjørende både for USAs og Europas sikkerhet.

En krangel om Ukraina-hjelp er Putins drømmescenario, hevder han.

– Hvis det er noen som fryder seg over at saker ikke løses i Kongressen, er det Putin og hans syke klikk, sa Zelenskyj mandag.

– Ser han muligheten til å gå lenger, så gjør han det. Ukraina er bare et skritt på veien for Putin, advarer han.

Russland har vedtatt et statsbudsjett som setter av rekordhøye midler til militæret de neste årene til tross for sanksjoner og økonomiske problemer.

Vage løfter fra USA

Sent tirsdag kveld norsk tid lovet den amerikanske presidenten, Joe Biden, at han ikke skal svikte Ukraina. Men republikanerne i kongressen er stadig mer lunkne til å gi ytterligere store hjelpepakker til Ukraina.

Zelenskyj dro fra USA som forsiktig optimist. Trolig får han ikke konkrete svar før kongressen tar juleferie på fredag.

– Jeg fikk signaler. De var mer enn positive. Men vi vet at vi må skille ord og faktiske resultater. Derfor setter jeg min lit til resultatene, sa presidenten under en pressekonferanse sammen med Biden.

Fallende støtte

Ingen har gitt mer militær bistand til Ukraina enn USA, men en oversikt fra Kiel-instituttet viser også at den samlede støtten til Ukraina falt med nesten 90 prosent denne høsten sammenliknet med samme periode i fjor.

Norge er det landet som i kroner og øre har gitt fjerde mest i støtte.

Alle partiene på Stortinget ble i 2023 enige om å gi 75 milliarder kroner til Ukraina over fem år gjennom Nansen-programmet. Zelenskyj har uttrykt stor takknemlighet for den langsiktige forpliktelsen ved sine tidligere møter med Støre.

Fakta om Norges støtte til Ukraina * Norge ga Ukraina støtte for 10,7 milliarder i 2022 og lovet i 2023 støtte for 75 milliarder over fem år gjennom Nansen-programmet. * Så langt i år har Norge fordelt om lag 18,5 milliarder kroner fra Nansen-programmet. Rundt 10 milliarder har gått til militær støtte, mens rundt 8,5 milliarder har gått til sivil og humanitær støtte. * Ifølge Kiel-instituttet har Norge lovet støtte verdt 1,7 prosent av brutto nasjonalprodukt, mest i verden. Deretter følger Litauen, Estland, Latvia, Danmark og Polen. * Kiel-instituttet sier at Europa I 2023 har gått forbi USA i støtte til Ukraina målt mot BNP. * Norge er det landet som i kroner og øre har gitt fjerde mest militærstøtte til Ukraina etter USA, Tyskland og Storbritannia. Kilde: Regjeringen, Kiel-instituttet, NTB

I Kreml følger de nøye med på Zelenskyjs rundreise denne uka.

Avgjørende EU-toppmøte

Torsdag og fredag skal EU-toppmøtet forsøke å komme til enighet om sin videre støtte til Ukraina.

De har fra før lovet både en stor sekk med penger, og forhandlinger om fremtidig EU-medlemskap. Begge deler ligger på bordet denne uken. Og begge deler krever enstemmighet.

Per nå står det 26 land mot ett, nemlig Ungarn som regnes som Russlands nærmeste venn i EU. Landets statsminister, Viktor Orban, er urokkelig, og truer med veto.