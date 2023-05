Amerikaneren Nicholas Rossi fingerte sin egen død for å slippe unna fengselsstraff og rømte til Storbritannia med ny identitet. Nylig stilte han opp i et TV-intervju som vekker stor oppmerksomhet.

NEKTER FOR IDENTITET: Nicholas Rossi på vei til rettshøringen i november i fjor. Han nekter fremdeles for at han er en amerikansk rømling som fingerte sitt eget dødsfall for å slippe unna en voldtektsdom i 2017. Foto: Andrew Milligan

Nicholas Alahverdian (35), oftest omtalt som Nicholas Rossi, har i en årrekke vært etterlyst av FBI etter å ha stukket av etter flere voldtektssiktelser i 2017.

Ifølge amerikansk politi forfalsket han sitt eget dødsfall, og reiste til Skottland. Der giftet han seg etter hvert, og hevder fremdeles hardnakket at han heter Arthur Knight, og er en foreldreløs ire som aldri har vært i USA.

Både mannens DNA og fingeravtrykk viser imidlertid noe annet. Da Knight ble koronasyk i 2021 havnet han på sykehus, og det var da han ble avslørt, ifølge Daily Mail.

FENGSLINGSMØTE: Her er Arthur Knight – aka Nicholas Rossi – på vei til retten i Edinburgh i november 2022. Foto: Andrew Milligan

Rossi ble gjenkjent både på sine tatoveringer, og fra et etterlysningsbilde, og Interpol ble tipset.

En skotsk domstol har i ettertid funnet det bevist at Knight faktisk er den etterlyste Rossi, og amerikanerne krever ham utlevert.

Men Rossi nekter fremdeles. Han hevder nå at han er avhengig av en oksygentank etter koronasykdommen, og er lenket til rullestolen. Han har også nylig hevdet at han har konvertert til jødedommen, skriver The Times.

I et bisart intervju på NBC Dateline i forrige uke, hisset han seg kraftig opp. Han snakker noe som ligner britisk, og i et øyeblikk forsøker han å reise seg fra rullestolen for å bevise at han er funksjonshemmet.

Rossis kone, Miranda Knight, hevder mannen forteller sannheten.



– Jeg vet hvem mannen min er. Han har det ikke i seg å voldta noen, sa Miranda i et intervju med STV News våren 2022.

Politiet mistenker at han står bak flere seksuelle overgrep. Han er også anklaget for å ha svindlet til seg 200.000 dollar ved å bestille kredittkort i fostermorens navn.

Mener noen tuklet med fingertuppene hans

Politiet mener han har levd under minst 16 ulike identiteter gjennom flere år. Rossi er navnet han tok etter sin stefar som adopterte ham som barn på Rhode Island.

Selv hevder han at det ikke er snakk om ulike navn, men stavefeil.

Konfrontert med at fingeravtrykkene hans stemmer overens med den etterlyste Rossi sine fingeravtrykk - hevder han at fingertuppene hans ble tuklet med mens han lå bevisstløst på sykehus.

Da han ble arrestert i desember i fjor, kunne naboer fortelle at de trodde han var en eksentrisk britisk professor som jobbet på universitetet. Han skal blant annet ha deltatt i opphetede brexit-debatter.

– For å være en person på flukt, likte han virkelig oppmerksomhet, uttalte en nabo til The Times.

NEKTER: Mannen som hevder han heter Arthur Knight ankommer rettssalen i Edinburgh i rullestol. Kona Miranda har med seg ektemannens oksygentank. Foto: Jane Barlow/PA

Uteble fra retten

Rossi skulle stille i retten i Edinburgh sist torsdag, men møtte ikke opp. Han har det siste året gitt seks advokater sparken, og hevder han har blitt torturert i fengselet.

Det hører også med til historien at han i 2019 fortalte alle at han hadde kreft i terminal fase, og hadde to uker igjen å leve. I 2020 ble det sendt anonyme tipsmail til media på Rhode Island der det sto at Rossi var død, kremert og begravet til sjøs. Dette førte til at flere medier omtalte den etterlyste mannens dødsfall.



EKSENTRISK: Rossi har gjort seg bemerket ved å sitere Arthur Doyles «Sherlock Holmes» i retten. Foto: Andrew Milligan

Providence Journal har fulgt saken i flere år, og omtalt mange detaljer fra de angivelige overgrepene. Britiske medier har i en årrekke forsøkt å komme til bunns i saken.