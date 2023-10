Voldsomme angrep i Israel: – Alle vet hva som skjer nå

VARSLER MOTANGREP: Israel har igangsatt et motangrep etter at Hamas angrep flere steder sør i Israel lørdag morgen. Foto: Itai Ron/Reuters

Hamas erklærer starten på en ny militæroperasjon og hevder å ha skutt 5000 raketter mot Israel. Minst fem personer er drept, ifølge avisen Times of Israel og minst er 100 skadet.

Israel svarer med angrep mot Gaza. En talsmann fra det israelske militæret sier det er skutt opp 2500 raketter fra Gazastripen.

Det startet lørdag morgen da flere steder sør i Israel ble rammet av rakettangrep. Det ble raskt meldt at en kvinne ble drept.

Seniorforsker ved PRIO og professor i historie ved Universitetet i Oslo, Hilde Henriksen Waage, sier alt nå avhenger hva som skjer de neste timene.

– Det er ganske overraskende at Hamas, hvis det er riktig, velger å skyte 5000 raketter mot Israel. Hamas har lenge vegret seg for å gå til angrep mot Israel.

Israel: Hamas har startet krig



Angrepene skjer etter en lengre periode hvor situasjonen på den okkuperte Vestbredden er blitt stadig mer spent.

Israels militære sier «Hamas vil bære konsekvensene av angrepene». De hevder det de beskriver som væpnede palestinske terrorister har infiltrert områder i nærheten av Gazastripen.



Den israelske forsvarsministeren, Youv Gallant, sier Hamas har startet en krig mot Israel.

Rockets are fired by Palestinian militants into Israel, in Gaza City October 7, 2023. REUTERS/Mohammed Salem Foto: MOHAMMED SALEM

– Hamas begikk en stor feil denne morgenen og startet en krig mot staten Israel, sier ministeren.

– Israel vil vinne, erklærer Gallant.

Militæret i Israel sier de har igangsatt angrep mot mål på Gazastripen.



Gallant har godkjent mobilisering av reservister, melder nyhetsbyrået DPA.

Samtidig varsler den væpnede palestinske gruppen Islamsk jihad at de slutter seg til Hams' angrep mot Israel.

Har allerede begynt

Angrepene mot Israel lørdag morgen er åpenbart en bevisst handling og plan fra Hamas sin side, mener hun.

– Det betyr at Hamas er helt klar over at dette vil innebære store sivile tap. Alle vet hva som skjer nå. Det har allerede starta, med israelske bombeangrep til svar.

Hvor stort dette angrepet vil være, er for tidlig å si.

EKSPERT: Professor ved UiO, Hilde Henriksen Waage er ekspert på Midtøsten. Foto: TV 2

– Israel vil ikke nøle med å svare. Gazastripen er verdens tettest befolka området. Det er ikke mulig å ikke få sivile tap.

– Alt vil være avhengig av om Hamas fortsetter å skyte raketter, da vil bombingen bare fortsette.

De siste ukene har situasjonen på Gazastripen vært spent, og aktivister knyttet til Hamas demonstrert ved grensa mot Israel.

Helt siden Hamas fikk makten på Gazastripen i 2007, har Israel opprettholdt en blokade av det palestinske området. I løpet av denne perioden har Israel og Hamas utkjempet fire kriger.

Så langt i år er minst 247 palestinere, 32 israelere og to utlendinger blitt drept i den israelsk-palestinske konflikten. Fredag ble en 19-årig palestiner drept da bosettere gikk til angrep i en by på Vestbredden.

Hamas er et politisk parti med en militær gren, og motstander av staten Israel. Hamas blir av flere land ansett som en terrororganisasjon.