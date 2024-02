Vladimir Putin reagerer på spørsmål fra Tucker Carlson

Russlands president sier han er overrasket over spørsmålene han fikk under intervjuet med den omstridte journalisten Tucker Carlson, skriver Reuters.

Til tross for at det så ut som presidenten koste seg med å nærmest få snakke fritt under det to timer lange intervjuet, kommer han nå med et stikk til den tidligere Fox News-profilen.

Putin mener blant annet at spørsmålene han fikk ikke var skarpe nok. Det sier han overfor den russiske journalisten Pavel Zarubin onsdag.

– For å være ærlig, så trodde jeg han skulle være mer aggressiv og at spørsmålene skulle være skarpere, sier Putin innledningsvis.

Reaksjonene haglet etter publiseringen av intervjuet mellom den tidligere Fox News-journalisten og Russlands president.

SEIER: Ekspertene mener det var Vladimir Putin som kom best ut av intervjuet Foto: Sputnik / Reuters

Dette var det første intervjuet som hadde blitt gjort mellom Putin og en amerikansk journalist siden krigen mellom Russland og Ukraina brøt ut i februar 2022.



Den to timer lange samtalen endte opp med å bli en lang Putin-tirade med få avbrytelser fra Carlson. Putin benyttet tiden til å blant annet gi journalisten en innføring i russisk historie, skriver Reuters.

Putin påpekte også at han mener Ukraina er en «kunstig» stat, og at ukrainere egentlig er russere.



Eksperter mener Putin kom seirende ut fra det omstridte intervjuet, og er faktisk enige med presidenten om at han ikke fikk nok motstand.

I ettertid mener presidenten at Carslon burde ha avbrutt ham mer da de først satt der.

– Han valgte en annen taktikk. Han prøvde å avbryte meg et par ganger, men han viste seg å være overraskende tålmodig til å være en vestlig journalist. Han lyttet til alle de lange dialogene mine, spesielt de om historie, sier Russlands president i ettertid.

Kritiske spørsmål kunne gitt ham muligheten til å svare aggressivt tilbake, påpeker han.



– Ærlig talt, så ble jeg ikke helt tilfredsstilt av dette intervjuet, sier Putin videre.

Ferdig i Fox News

Årsaken til at Putin takket ja til å la seg intervjue av nettopp amerikanske Carlson, var fordi han skilte seg ut fra andre, vestlige journalister. Putin peker spesielt på det han mener er en «ensidig» rapportering om Ukraina-krigen, opplyser Kreml.

IKKE SOM ANDRE: Putin mener Tucker Carlson ikke er som andre vestlige journalister. Foto: Gavriil Grigorov / Sputnik via AP / NTB

Den omstridte programlederen skal ha fått sparken fra Fox News for under ett år siden, og har siden den gang publisert egne intervjuer på sin egen nettside og meldingstjenesten X.



Den republikanske programlederen har stor troverdighet hos høyresiden i USA. Carlson er kjent for å støtte tidligere president Donald Trump, og er flere ganger beskyld for å spre konspirasjonsteorier.