– Vladimir Putin må dø

ANSIKT UTAD: Ilja Ponomarjov er politisk representant for to væpnede russiske opposisjonsgrupper. TV 2 fikk et eksklusivt møte med ham i Kyiv. Foto: Aage Aune / TV 2

KYIV, Ukraina (TV 2): Den politiske lederen for Russlands væpnede opposisjon håper krigen i Ukraina kan være over før jul. Men da må Putin ryddes av veien først.

Ilja Ponomarjov vet at russiske drapsmenn konstant er på jakt etter ham. Og når TV 2 møter ham på en kafé i Kyiv har han to veltrente livvakter rundt seg hele tiden.

– Jeg tar selvfølgelig en risiko. Det skjønner alle. Det har allerede vært to attentatforsøk mot meg i Ukraina. Men jeg anser meg selv som en deltaker i krigen og har egentlig ikke noe problem med dette, sier 48-åringen med et skjevt smil.



Fra toppolitikk til geriljakrig

Ponomarjov har en fortid som profilert russisk opposisjonspolitiker. I hele ni år satt han som folkevalgt i Statsdumaen i Moskva.

Flere ganger, som da loven om såkalt homofil propaganda ble vedtatt i 2013, var han eneste representant som stemte imot. Det samme skjedde da nasjonalforsamlingen skulle stemme over anneksjonen av Krym året etter.

ARRESTERT: Pnomarjov har vært i opposisjon til Putin i over 20 år. Her blir han arrestert under en demonstrasjon i Moskva 6. mai 2012. Foto: Ivan Sekretarev / NTB.

Etterhvert ble han for farlig for Vladimir Putin.

I 2016 ble han kastet ut av Statsdumaen og satt under etterforskning.

For Ponomarjov var det et signal om at det var på tide å forlate Russland. Siden da har Ukraina vært hans hjem, der han har engasjert seg sterkt for å få en slutt på Putins angrepskrig.

– Men så lenge vi ikke får ryddet Putin av veien, vil krigen fortsette, sier Ponomarjov til TV 2.



Sabotasje og attentater

Det siste året har han fungert som politisk representant for to eksilgrupper som har samme mål: Å fjerne den russiske regjeringen med våpenmakt.

FRIHETSKJEMPERE: Den russiske legion viser frem sine soldater og kjøretøy etter et vellykket raid inne i Russland i mai. Foto: Sergej Bobok / NTB.

Den nasjonale republikanske armé (NRA) driver ren geriljakrigføring på russisk jord. Blant annet ved sabotasjeaksjoner og attentater.

– Propagandister, statlige tjenestemenn, forretningsfolk som støtter krigen, så vel som soldater. Disse er i våre øyne stridende personell. Alle disse er i våre øyne legitime mål fordi de har ukraineres blod på hendene, sier han.

Blant NRAs meste kjente aksjoner så langt var bombeattentatet mot ultranasjonalisten Aleksandr Dugin 20. august i fjor.

Dugin selv slapp uskadd fra angrepet, mens hans datter Daria, som også var en sterk krigstilhenger, ble drept.

Bomben som tok livet av militærbloggeren Vladlen Tatarskij i St. Petersburg 2. april i år, var også gruppens verk, sier Ponomarjov.

En rekke andre og mindre aksjoner foregår også til stadighet, sier politikeren.

– Hva med dronene over Moskva, er det også NRA?

– De tar foreløpig ikke på seg skylden for dette. De har sine grunner, og det er først og fremst knyttet til deres sikkerhet, sier Ponomarjov hemmelighetsfullt.

ATTENTAFORSØK: To ganger har russiske agenter forsøk å drepe Ponomarjov i Kyiv. Han har derfor alltid livvakter rundt seg. Foto: Aage Aune / TV 2

Stor virkning

Samtidig fremsnakker han droneangrepenes effekt på det russiske lederskapet og bekrefter at angrepene tjener gruppens mål.

– De er redde for oss, har gått i dekning og vil ikke delta på offentlige arrangementer fordi de frykter at noe skal skje. Putin selv har sluttet å ta fly fordi han er redd for droneangrep og 9. mai avlyste han i praksis militærparaden på Den røde plass.



Nå varsler politikeren at nye aksjoner står for døren. Både fra NRA, og den andre russiske kampavdelingen han representerer: Den russiske legion som teller rundt 2000 mann.

Sistnevnte tok Kreml på senga, da de i mai i år rykket inn i Belgorod fylke på grensen mot Ukraina og skapte kaos i bakfrontområdet.

NYE AKSJONER: Den russiske legion er nå i gang med nye aksjoner inne i Russland, sier deres politiske ansikt utad. Foto: Sergej Bobok / NTB.

Selv om legionen formelt er underlagt det ukrainske forsvaret, bestemmer de selv når vil gjennomføre aksjoner i Russland. Men på en måte som ikke impliserer Ukraina.

– Rent formelt, skriver de da søknad til militærledelsen om å ta ut ferie. Akkurat som Putin gjorde da han sendte styrker inn i Ukraina i 2014, ler Ponomarjov.

– Legionen forbereder seg nå til nye operasjoner. Det er ikke så lenge til de begynner, legger han til.



Etter at meldingen om at Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin omkom i en flystyrt i Russland kom onsdag kveld, har TV 2 vært i kontakt med Ponomarjov på nytt. Han vil ikke benekte at det er hans gruppe som står bak, men sier han tror det er forsvarsminister Sergej Sjojgu som har beordret nedskyting av flyet.



Vil endre Russland

Ilja Ponomarjovs mål er å skape et nytt og demokratisk Russland, og det kan bare skje med våpenmakt, mener han.

– Så lenge dette regimet lever, vil krigen fortsette. Så den som ønsker å få en slutt på krigen, må forsøke å drepe Vladimir Putin og deretter demontere regjeringen rundt ham.

– Og din gruppe jobber for å få til dette?

– Ja, dette er nettopp vårt mål.

MÅ DØ: Først når noen klarer å ta livet av Putin, vil krigen i Ukraina sier Ilja Ponomarjov. Og dette jobber han selv for å få til. Foto: Aage Aune / TV 2

Sammen med andre russiske politikere i eksil har Ponomarjov nå dannet et russisk skyggeparlament, og en «regjering», der han selv sitter sentralt.

Han mener begynnelsen på slutten for Putin vil være den dagen Krym-halvøya faller. Og det behøver ikke være så lenge til tror, han.

– Jeg håper selvsagt at dette kan skje i år. Hvis ikke i år, så neste år. Men at det skjer, er jeg sikker på. De vil ikke klare å holde ut.