Vladimir Putin inntok offerrollen: – Vesten startet krigen

Vesten ønsker en global konflikt, hevder Vladimir Putin i sin største tale på to år. Presidenten langet ut mot Vesten, som han mener ønsker å utslette Russland.

Tirsdag talte presidenten om rikets tilstand for første gang på to år, etter at fjorårets tale ble avlyst på grunn av invasjonen av Ukraina.

Det var på forhånd knyttet store forventinger til Putins mulige kunngjøringer, men presidenten startet talen i velkjent stil: han gikk rett i strupen på Vesten.

Presidenten anklaget vestlige land for å ha forhindret en fredelig løsning i Donbass-regionen.

– Siden 2014 har vi gjort alt vi kunne for en fredelig løsning, men Vesten ville det annerledes, innledet Putin.

Han hevdet Vesten diskuterte våpenleveranser med Ukraina lenge før Russland gikk inn i landet. Putin anklaget videre Ukraina for å forsøke å anskaffe biologiske og kjernefysiske våpen.

– Vesten forberedte Ukraina på krig. De sier de ønsker fred, men det gjør de ikke. Vesten har på kynisk vis bedratt sitt folk og har blitt et symbol på løgn, slo Putin fast.

KRINGKASTES: Putins tale sendes direkte på en boligblokk i Moskva. Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP

Presidenten brukte store deler av talen til å snakke om Vestens hykleri og krigshisseri, og det var særlig USA som fikk gjennomgå fra talerstolen. Flere vestlige medier hadde på forhånd spekulert i om Bidens uannonserte besøk til Kyiv ville tvinge Putin til å gjøre endringer i tirsdagens tale.

– Vesten startet krigen. Vi forsøker å bruke vår makt for å stanse den, sier Putin, til applaus fra salen.

Offermentalitet

Putin brukte ord som «russofobi» i sin omtale av Vesten, og hedet Russland er utsatt for en omfattende og langvarig forfølgelse av vestlige land.

Presidenten malte ukrainerne som «neo-nazister», og hevdet Vesten er villige til å samarbeide med hvem som helst for å bekjempe Russland.

– Vi kjemper ikke mot Ukraina, men Ukraina utnyttes av Vesten i sin kamp mot Russland. Vesten har okkupert Ukraina, både økonomisk og politisk. Det er den vestlige eliten som har ansvaret for situasjonen i Ukraina.

Putin brukte brede penselstrøk for å male Russland som offeret i konflikten.

– Vesten vil gjøre en lokal konflikt til en global konflikt. Vi forstår dette, og vi vil reagere på dette. Selve eksistensen til Russland står på spill, advarte presidenten.

I tillegg til Russlands folkevalgte, er store deler av landets elite samlet for å lytte til presidenten. Samtlige av Putins regjeringsmedlemmer, militærtopper, geistlige og dommere fra Russlands høyesterett er blant de utvalgte. Russiske TASS melder også at flere soldater som har kjempet i Ukraina vil være til stede.

Putin benyttet talen til å takke soldatene som har kjempet på fronten, så vel som deres familier.

SELSKAP: Putin var omringet av russiske soldater under sin nyttårstale. Tirsdag vil han tale til den russiske eliten. Foto: Mikhail Klimentyev/ Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

– Et flertall av russere støtter spesialoperasjonen i Donbas, slår Putin fast. Presidenten påpeker videre at innbyggerne i Donbas, Luhansk, Donetsk og Zaporizjzja ønsker å bli del av Russland.

Avfeier sanksjoner

Mandag ble det kjent at den russiske økonomien falt med 2.1 prosent i 2022. Putin mener dette er et tegn på at de massive vestlige sanksjonene ikke har noen effekt.

– Vesten forsøker å kjempe en økonomisk krig, men de lykkes ikke. De kjemper bare mot seg selv. Det er Vesten som har skyld i prisøkningene, og det er Vesten som nå har mindre penger å bruke, slår Putin fast.

– Den russiske økonomien er langt mer robust enn det Vesten trodde, konkluderer Putin, som mener vestlige land ønsker å få det russiske folk til «å lide» gjennom de mange sanksjonene.

Kan ha blitt tvunget til endringer

På forhånd spekulerte medier om Putin ville benytte talen til å kunngjøre en ny union mellom Russland og Belarus. Det vil i så fall medføre at Belarus blir en direkte part i krigen, noe som vil være en stor seier for russerne.

Kun minutter før Putins tale startet, meldte en belarusisk forsvarstopp at store ukrainske styrker var samlet ved grensen til Belarus. Militæret sier de er villige til å ta «nødvendige steg» for å svare på denne trusselen.

Flere vestlige medier forventer på sin side en hardere tone fra Putin, i lys av Joe Bidens uannonserte besøk i Kyiv mandag. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mener besøket viser at «ingen er redd for Putin», og flere mener Putin kan ha blitt tvunget til å gjøre endringer i talen som følge av Bidens besøk.

Kommer lovendringer

Uavhengig av hvilke kunngjøringer Putin kommer med, var det allerede før talen tydelige tegn på at innholdet ville bli eksplosivt.

Både Senatet og Dumaen har i forkant av talen innkalt til ekstraordinære plenumsmøter, som betyr at Putin vil komme med konkrete lovendringer. Disse vil deretter bli vedtatt av de folkevalgte under de nevnte plenumsmøtene onsdag.