Vladimir (23) har vært strandet på flyplass siden november

STRANDET: Vladimir Maraktayev og fire andre russere er strandet på en flyplass i Sør-Korea. De har alle anket avslag på asylsøknad. Foto: Courtesy of Vladimir Maraktayev via Reuters

I over to måneder har avgangshallen på en flyplass i Sør-Korea vært hjemmet til Vladimir Maraktayev (23) fra Øst-Sibir. Her sitter han og fire andre russere i en fastlåst situasjon.

Reiser de hjem, venter tvangsmobilisering eller fengsel.

Livet til lingvistikkstudenten Maraktayev ble snudd på hodet 24. september. Tre dager tidligere hadde Vladimir Putin annonsert en delvis mobilisering til krigen i Ukraina. Nå sto Maraktayev plutselig med innkallingspapirer til krig i hendene.

Leste brev om og om igjen

– Jeg husker ikke hva jeg tenkte. Jeg stirret bare tomt på dette papiret som jeg fant i postkassen, sier Maraktayev i et videointervju med Reuters.

– Jeg skjønte ikke med en gang betydningen av det, eller hvorfor jeg hadde mottatt det. Jeg leste det om og om igjen i fem minutter, og da det gikk opp for meg hva det dreide seg om, løp jeg opp i leiligheten min, pakket noen klær, og løp ut så fort jeg kunne, sier han.

Som mange andre russiske menn flyktet han ut av landet. Han tok seg over grensen til nabolandet Mongolia. Derfra reiste han videre til Filippinene, og deretter til Sør-Korea, hvor han ankom 12. november.

Asylsøknad avvist

Han anser Sør-Korea for ett av de mest stabile demokratiene i Asia, og søkte asyl da han ankom. Men søknaden er avslått. Å flykte fra innkalling til militærtjeneste er ikke grunn nok for å få innvilget flyktningstatus.

Etter seks dager på immigrasjonssenteret ble han returnert til Incheon internasjonale flyplass.

Der er han fremdeles.

– Livet mitt er som tatt ut fra filmen «Groundhog Day», sier Maraktayev.

FLYPLASS-LIV: Fem russiske menn oppholder seg for tiden på Incheon internasjonale flyplass i Sør-Korea uten mulighet til å reise ut. Foto: Reuters

Han sier dagene består av å gå rundt flyplass-loungen. Han prøver å lese bøker og lære seg koreansk.

– I bunn og grunn gjør jeg ingenting, sier han.

Han har anket avgjørelsen, noe som betyr at Sør-Korea ikke kan deportere ham. Han må vente på terminalen til anken er ferdigbehandlet.

Fem i samme situasjon

Maraktayev er en av fem russiske menn som er i samme situasjon på denne flyplassen. Alle venter på at asylsøknadene deres skal bli ferdigbehandlet.

De fem har fått tildelt tepper og sover på et lite rom i tilknytning til avgangshallen. De har tilgang på toalett og dusj, men det er begrenset med varmtvann.

De får også utdelt matrasjoner fra koreanske myndigheter, noe som er helt nødvendig for russiske bankkort virker ikke lenger i utlandet.

– Lenge hadde jeg bare kontantene jeg tok med meg hjemmefra. På nyttårsaften kjøpte jeg meg en kaffe, for jeg måtte unne meg noe for å markere det nye året på en eller annen måte, sier han.

To onder

Til tross for den usikre og ensformige tilværelsen på flyplassen, er han klar på at han heller vil være der enn å reise tilbake til Russland.

– Av og til er valget mellom to onder: Å flykte eller å bli sendt et sted for å drepe andre, eller dø selv, sier han.

Han er ikke i tvil om at han vil bli pågrepet på grensen hvis han reiser tilbake til Russland.

– Politiet vil overlate meg til militæret, og militæret vil sende meg til fronten i Ukraina, sier han.

PÅ VENT: Avgangstavlene viser flyvninger ut av flyplassen hele tiden. Maraktayev kan imidlertid ikke reise noe sted.

– Flykter fra den samme gale mannen

– Forskjellen på meg og ukrainerne er kanskje at jeg hadde hatt et hus å komme tilbake til hvis krigen tar slutt nå. Men kjernen i saken er at vi flykter fra den samme gamle, gale mannen som vil gjøre livet til folk elendig, sier han med hentydning til president Vladimir Putin.

Han forteller at han nylig hørte at en gammel skolekamerat var drept i Ukraina i høst.

– Familien vet ikke engang om de får kroppen hans hjem. En slik situasjon er ikke noe jeg ønsker for min verste fiende, sier han.