Vitner sår tvil om hvordan Nika (16) døde

Nika Shahkarami ble funnet død i en bakgård om morgenen 21. september, hevder iranske myndigheter. Dagen før hadde hun deltatt i protester i gatene i Teheran.

Myndighetene hevder at hun falt fra taket av en bygning der.

Et overvåkningskamera viser en maskert person gå inn i den ubebodde bygningen like etter midnatt, og myndighetene hevder at dette er Nika.

Moren hennes mener at dette ikke er Nika, skriver CNN. Hun tror at Nika ble drept av myndighetene.

Amnesty krever handling

Unge iranere har engasjert seg i protester og demonstrasjoner etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde 16. september, mens hun var i varetekt hos det iranske moralpolitiet.

Amini ble pågrepet for brudd på landets hijab-regler. Bilder fra sykehuset tyder på at hun hadde blitt utsatt for vold. En CT-scanning skal ha vist brudd i hodeskallen, blødninger og hjerne-ødem, som stemmer overens med slag mot hodet.

– Irans sikkerhetsstyrker vil fortsette å drepe eller skade demonstranter og fanger, inkludert kvinner som er arrestert for å trosse nedverdigende og diskriminerende lover om tilsløring, hvis de ikke blir holdt ansvarlige, sier Diana Eltahawy i Amnesty International.

Eltahawy er visedirektør for Midtøsten og Nord-Afrika i Amnesty.

– Med alle veier for ansvarlighet stengt på nasjonalt nivå, har FNs menneskerettighetsråd en plikt til å sende en sterk melding til iranske myndigheter om at de som er ansvarlige for forbrytelser under internasjonal lov, ikke vil gå ustraffet, mener Eltahawy.

Skjulte seg for politiet

Tenåringsjenta Nika Shahkarami var veldig engasjert i protestene 20. september. Videoer fra gatene i Teheran viser 16-åringen brenne hodeplagg og kaste steiner mot politiet, ifølge CNN.

Den siste videoen viser Nika idet hun bruker biler i trafikken til å skjule seg for opprørspolitiet. Da er klokken 20.37.

– Jeg hadde lyst til å hjelpe henne, men jeg kunne ikke. Det var 20 eller 30 basijier på motorsykler på fortauene, sier et vitne til CNN.

Basij er en paramilitær organisasjon som bistår myndighetene i å slå ned på protestene.

– Shahkarami kastet steiner på dem. Jeg var redd og gikk forbi henne og sa «Vær forsiktig, kjære!» fordi det var mange politimenn kledd i sivilt i gatene som lette etter henne. Femti meter lengre fremme fikk de tak i henne, sier vitnet.

PROTESTERER; Demonstranter i Teheran viser ansiktene til Nika Shahkarami og Mahsa Amini. Foto: Julien De Rosa / AFP / NTB

Så politiet slå kvinner

CNN skriver at flere videoer viser at sivilkledd politi pågriper flere demonstranter.

– Jeg så med egne øyne at sikkerhetsstyrker slo kvinner med batonger og pågrep flere av dem og plasserte dem i politibiler, sier et annet vitne.

Nika Shahkarami var omringet av sikkerhetsstyrkene i de siste videoene som CNN har verifisert og geolokalisert.

Det tok ni dager før familien hennes fikk se Nika på likhuset.

Iranske myndigheter arresterte tidlig i oktober åtte personer som jobbet i det ubebodde bygget som myndighetene hevder at Nika falt fra.

Onsdag publiserte et nettsted tilknyttet Irans rettsvesen en rapport som konstaterer at Nikas død skyldes selvmord. En dødsattest som både BBC og CNN har sett, forteller imidlertid at 16-åringen døde av flere skader som skyldes slag med et hardt objekt.

Tvunget til å lyve

Ifølge organisasjonen Iran Human Rights (IHR) er minst 234 personer blitt drept under de pågående protestene i landet. IHR hevder at myndighetene dekker over disse drapene og at familiemedlemmer presses til taushet.

For tre uker siden sa Atash Shahkarami, tanten til Nika, på statlig TV at 16-åringen døde etter å ha falt fra en bygning.

Onkelen uttalte seg også på TV, men i den videoen hører man noen si «Si det, ditt avskum» til onkelen før han snakker.

Ifølge BBC er dette tvungne «tilståelser» som ble gitt etter at de ble utsatt for intense avhør og trusler om at andre familiemedlemmer vil bli drept dersom de ikke snakker.

CNN har forsøkt å få kommentarer fra myndighetene i Iran, uten å få svar.