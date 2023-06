Vitne mener politiet har ignorert sentrale tips i ni år

I et ferskt intervju med den tyske tabloidavisen Bild, mener en tysk mann å ha tipset engelsk politi om Christian Brückner allerede i 2008, året etter at Madeleine McCann forsvant.

Mannens tips skal først ha blitt tatt på alvor ni år senere, påstår han. Tipseren, som avisen omtaler som «Helge B», skal ha vært en tidligere kjenning av Brückner.

Christian Brückner er mistenkt for å stå bak forsvinningen av Madeleine McCann. Hva som skjedde med den tre år gamle jenten etter at hun forsvant fra et feriekompleks i byen Praia da Luz i Portugal sommeren 2007, er fortatt et mysterium.



Venn av Brückner

Avisen Bild møter den selvpåståtte tipseren Helge B på øyen Korsika.

Mannen innrømmer å ha utført småkriminalitet sammen med Brückner ved flere anledninger. Både Helge B og Brückner bodde i nærheten av Praia da Luz før forsvinningen skjedde.

MISTENKT: Christian Brückner er hovedmistenkt i forsvinningen av Madeleine McCann i 2007. Foto: Alberto Cattaneo / Politiet i Milano

Helge B forteller at det å innrømme å ha hatt forbindelser til mannen som nå er hovedmistenkt i McCann-saken, har ødelagt livet hans.

– Jeg hadde ikke forventet dimensjonene det hele fikk, sier han til avisen.

Den angivelige tipseren skal først ha fortalt engelsk politi om Brückner i 2008, ett år etter forsvinningen.

– Jeg ringte Scotland Yard i 2008. Da fortalte jeg dem at jeg kjente en som hadde noe med forsvinningen å gjøre, og ga dem navnet hans. De noterte kontaktinformasjonen min, men ingenting skjedde, sier Helge B til avisen Bild.

Voldtektsvideo

Helge B ble løslatt fra fengsel i Hellas i 2017 etter å ha blitt dømt for menneskesmugling. Da han slapp ut, tipset han politiet på nytt og ble innkalt til avhør.

Ifølge avisen The Guradian, ble Helge B kontaktet av tysk kriminalpoliti i 2018, og kalt inn som vitne i en rettssak der Brückner senere ble dømt for å ha voldtatt en eldre kvinne. Voldtekten skjedde i 2005.

MADELEINE MCCANN: Til høyre ser man et manipulert bilde av hvordan Madeleine kan se ut som 10-åring, hvis hun fortsatt er i live. Foto: Teri Blythe / AP

Helge B påstår å ha sett en video av voldtekten, som han mener må være laget av Brückner. Helge B skal ha funnet videokassettene hjemme hos Brückner i 2007.

– Vi lette gjennom leiligheten og fant et videokamera, en haug av filmer og en pistol som vi tok med oss.

– Jeg tenkte det var turistgreier, helt til jeg kom over videoen av den eldre kvinnen, sier han overfor Bild.

Helge B påstår å ha sett gjennom minst to voldtekstvideoer laget av Brückner. På den ene skal Brückner ha voldtatt en eldre kvinne, på den andre, en jente på rundt 13 år.

HAR ALDRI GITT OPP HÅPET: Madeleines foreldre Gerry og Kate McCann venter fortsatt på svar om hva som har hendt med datteren. Foto: Francisco Leong / AFP

Helge B påstår at han tok med seg videokassettene hjem, og at han la dem fra seg i campingvognen sin før han reiste fra Portugal. Siden har han ikke sett dem, påstår han overfor avisen.

– Tror han kidnappet henne

Neste gang Helge B skal ha sett noe til Brückner, var i 2008. De to skal da ha møttes under en festival i byen Órgiva i Spania.



Brückner skal da ha spurt Helge B om han fortsatt reiste til Portugal. Helge B skal ha svart at han ikke ville tilbake til landet, ettersom politiet fremdeles holdt på med søk etter Madeleine McCann i og utenfor byen Praia da Luz.

BODDE HER: Det var ved dette feriekomplekset at Madeleine McCann sist ble sett i 2007. Foto: Carlos Costa / AFP

Ettersom Helge B mistenkte at Christian Brückner hadde noe med forsvinningen å gjøre, fortsatte han å snakke om McCann.

– Christian hadde drukket to eller tre øl, og som svar sa han «Hun skrek ikke», sier han overfor Bild.

Ifølge Helge B, skal Brückner på dette tidspunktet ha skjønt at kameraten mistenkte ham for forsvinningen.

LETER FORTSATT: Her gjør etterforskere nye søk etter den savnede Madeleine McCann 23. mai 2023. Foto: Joao Matos / AP

– Han forlot festivalen i bobilen sin klokken tre eller fire om morgenen. Da jeg så etter ham dagen etter, sa naboene på festivalen at han hadde dratt, sier Helge B til Bild.

Den tidligere kameraten av den nå hovedmistenkte mannen, understreker at Brückner bør bli sett på som uskyldig frem til det motsatte er bevist.

– Men ut ifra alt jeg vet om han, vil jeg absolutt si at han er i stand til å utføre en slik forbrytelse. Jeg tror han kidnappet henne. Om han faktisk drepte henne til slutt, vet jeg ikke, sier Helge B til avisen Bild.