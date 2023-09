Vitne forandrer forklaring etter tre måneder

Nesten tre måneder etter at to og et halvt år gamle Emile forsvant sporløst, leter politiet fortsatt etter spor som kan gi en forklaring på hva som har skjedd med den lille gutten.

Hver minste detalj kan enten gi svar, eller føre politiet på feil spor. Derfor har det komplisert etterforskernes oppgave at de to siste vitnene som så Emile før forsvinningen har hatt sprikende forklaringer.

Lekehytta

Én person har forklart at han så Emile i gatene oppover i landsbyen Haut-Vernet i retning hvor besteforeldrene hadde bygget en lekehytte.

LANDSBY: Den lille alpelandsbyen består av en klynge hus som ligger i enden av en landevei. Foto: BFM Dici

Det andre vitnet har forklart at vedkommende så Emile i motsatt retning; På vei nedover landsbyen mot feriehuset til besteforeldrene hvor bestefaren sto og hogget ved få meter unna.

Nå har vitnet som sa at han så gutten på vei oppover gatene i landsbyen endret sin forklaring, ifølge DHNet, som siterer Magasinet til Le Monde.

Det blir ikke oppgitt noen grunn til den endrede forklaringen. Men det er på det rene at det i begynnelsen ble lagt mye fokus på at gutten trolig var på vei mot lekehytta da han forsvant.

Emile var nemlig som besatt av denne hytta og hadde samme morgen stukket av fra bestefaren sin for å leke der.

ETTERFORSKER: Politiet har i perioder holdt den lille grenda avstengt for besøkende mens de har etterforsket saken. Foto: BFM Dici

– Emile slukte flasken med melk før han sprang opp en bratt sti sammen med søskenbarna sine for å leke i hytta. Da de voksne beordret barna hjem til lunsj, protesterte Emile. Han ville bli på hytta. De andre måtte nesten hente ham hjem med makt, har ett av vitnene fortalt, ifølge DHNet, som siterer Le Monde.

Alle var i arbeid

Etter lunsj skulle Emile sove. Han våknet ikke før 16.30, og ville med en gang opp og leke i hytta. Men det var ikke aktuelt. Bestefaren skulle bygge en hesteinnhegning, og alle barna skulle være med og hjelpe.

Hele familien var i sving med å lesse påler, piggtråd og verktøy inn i en minibuss som skulle frakte alle sammen til stedet.

Imens leker Emile på gårdsplassen. Porten står åpen.

Det som skjer videre er usikkert, men når familien er klar for å dra videre, oppdager de at Emile er borte. Klokken er da 17.15.

LANDLIG: Det er mange steder en liten kun potensielt kan gjemme seg, men alle spor etter gutten sluttet ca 50 meter fra ferieboligen til besteforeldrene. Foto: BFM Dici

Panikken spredte seg

Det er tidligere beskrevet hvordan Emiles bestemor ringte politiet kort tid etter. Det tok ikke lang tid før panikken hadde spredt seg til hele landsbyen.

Stemningen skal ha vært kaotisk. Søskenbarn av Emile var irritert og sa at det var typisk Emile å forsvinne sånn, og ikke lenge etter var det et enormt antall letemannskaper på plass for å finne gutten før mørket falt på.

Men alle søk forble resultatløse. Fremdeles er det ingen som vet hva som skjedde med Emile.

– Det er et mystierum. Et mysterium som vrir seg i alle retninger, sier ordføreren i Vernet, Francius Balique, til Le Monde.

POLITI: Fransk politi etterforsker saken bredt. De utelukker ikke at noe kriminelt kan ha skjedd med Emile. Foto: BFM Dici

Etterforsker bredt

Emile hadde akkurat ankommet besteforeldrenes feriebolig i Vernet som er en liten alpelandsby med bare 25 fastboende, da han forsvant 8. juli.

800 politifolk, militære og frivillige var med å lette etter gutten i to dager. Hver tue, alle bekker, skogholt, boliger og biler er sjekket, uten å finne så mye som et hårstrå etter gutten.

SØK: To dykkere gjennomsøkte denne innsjøen i forrige uke. Den er grumsete og vanskelig å kartlegge. Foto: BFM Dici

Så sent som i forrige uke ble det gjennomført søk i en liten innsjø i nærheten av landsbyen. Det ble også hogget opp en nystøpt betongplate. Uten resultat.

Politiet etterforsker bredt, og utelukker ikke at Emile kan ha blitt kidnappet. En kidnapping er også eneste realistiske måten man kan tenke seg at Emile fremdeles er i live.

Andre teorier er at gutten kan ha blitt påkjørt, og liket skjult. At han kan ha blitt tatt av rovdyr, eller at det har vært et hevnmotiv mot noen i familien.