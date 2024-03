Visste ikke at sønnen kriget i Ukraina. Så kom sjokket

I løpet av krigen har russiske myndigheter endret loven til at savnede soldater erklæres døde etter bare seks måneder. Blant dem er Veras sønn.­­ – Jeg kan ikke akseptere dette, sier hun til TV 2.

Inne på et rom venter russiske Vera på behandling. Hun har vært innlagt på sykehuset i en uke.

Hun føler at hun ikke klarer mer.



– Jeg har opplevd det verste en mor kan oppleve, sier Vera Nikolaeva (53) til TV 2.

SØNNEN: Veras sønn, Stefan, med sitt russiske pass. Foto: Privat

Vi snakker med henne i en videosamtale. Hun snur kameraet sitt og viser frem medisinene sine, og ber om hjelp.



– Vær så snill og hjelp meg, ber Vera.

Det er ikke seg selv hun ber for. Hun ønsker hjelp til sønnen sin – 27 år gamle Stefan.

I flere år studerte han ved ulike militærskoler, og gikk inn i arbeidslivet som soldat.

Oppdragene hans var hemmelige, og Stefan delte lite informasjon med familien sin.

– Jeg er hjertepasient, derfor var sønnen min ekstra påpasselig med å ikke dele for mye informasjon om jobben sin, forteller moren til TV 2.



Det gjaldt også krigen i Ukraina, helt frem til en telefonsamtale som endret alt i mars i fjor.

– Mannen min ringte og sa at det handlet om sønnen vår, og at jeg måtte komme hjem. Hjemme fortalte han gråtende at sønnen vår ble meldt savnet 20. februar i Ukraina, forteller Vera og fortsetter:

– Det var et stort sjokk. Vi visste ikke engang at han var der, sier hun gråtende.

Erklært død

Etter den rystende telefonen, tok familien kontakt med russiske myndigheter for å finne sønnen – død eller i live.

Foreløpig har de ikke funnet noen bevis på at Stefan er død, men heller ikke på at han lever.

BESØKTE SOLDATENE: Bildet viser Russlands president Vladimir da han møtte russiske soldater ved et militært treningssenter utenfor byen Ryazan 20. oktober 2022. Foto: Mikhail Klimentyev / Kreml via AP / NTB

Til tross for at det ikke foreligger noen informasjon om Stefans tilstand eller hvor han befinner seg, er han juridisk erklært død.

Det skjer på grunn av en lovendring som ble gjort i Russland i fjor:



Dersom soldater blir savnet i en krigssone, kan de, etter søknad fra pårørende, erklæres død i retten etter seks måneder.

– Tidligere måtte man vente to år fra krigens slutt. Etter å ha erklært soldaten død, mottar familien en pengeutbetaling.

Det forteller Sergei Krivenko til TV 2.

Han er direktør for menneskerettighetsgruppen «Borger. Hær. Lov.» som jobber for å støtte russiske menn som nekter militærtjeneste og deltakelse i krig.

ENDRING: Sergei Krivenko sier familier reagerer forskjellig på lovendringen. Foto: Privat

Krivenko sier at endringen kom etter at flaggskipet «Moskva» sank i Svartehavet i april 2022. Over hundre militært personell døde, og kroppene deres ble ikke funnet.

– Vil stilne protester



I etterkant av ulykken krevde de pårørende etterforskning av sønnenes død og straff for de ansvarlige, ifølge Krivenko.

– Men staten kunne ikke sørge for utbetalinger til dem. Siden det ikke forelå noen døde kropper, fantes det heller ingen dødsattester, forklarer han.

Derfor endret russiske myndigheter loven som nå gjør mulig å erklære savnede soldater døde seks måneder etter tapet, i stedet for to år.

– Dette gjorde det mulig å gjennomføre rettsprosesser raskt og betale erstatning til pårørende, og dermed stilne deres protester, sier Krienko.

921 er erklært døde

Dersom en soldat blir erklært død, får familien en utbetaling.

– Nå er standardutbetalingen for en mobilisert persons død fem millioner rubler (580.000 norske kroner, red.anm.), sier advokat Konstantin Erokhin til TV 2 og legger til:

ADVOKAT: Konstantin Erokhin jobber med saker som omhandler soldater. Foto: Privat

– I tillegg mottar de pårørende påløpte utbetalinger til tjenestemannen som vedkommende ikke var i stand til å motta fram til dødsfallet.

I løpet av de to årene med krig har 921 militært personell som har forsvunnet i Ukraina blitt «begravet» i russiske domstoler, skriver det uavhengige russiske nettstedet iStories.

TUSENVIS AV DØDE: I løpet av to år med krig er minst 75 000 russiske soldater døde, ifølge den russiske uavhengige nettavisen Meduza Foto: AP / NTB

Sergei Krivenko forteller at pårørende reagerer ulikt på endringen selv om de får utbetalingen fra myndighetene.

– Noen tror ikke på at de er døde og fortsetter å lete etter den som er savnet, for eksempel i håp om at han blir tatt til fange, sier Krivenko.

Et lite håp

Vera er blant disse. Selv om sønnen juridisk er erklært død, har hun fortsatt håp om at han kan være i live.

Derfor ønsker hun å spre mest mulig informasjon om sønnen sin. Krigen i Ukraina vil hun imidlertid ikke si noe om.

– Det finnes sannsynligvis ikke noe mer smertefullt for en familie, sier hun og fortsetter:

– Siden vi ikke har fått konkrete bevis og vi heller ikke har et gravsted å gå til, kan jeg ikke akseptere at han er død.

Nå klamrer moren seg til håpet. Hun ønsker ikke at letingen etter savnede soldater avsluttes:

– Han kan være i ukrainsk fangenskap eller leve annet sted etter å ha mistet vettet. Hvem vet?