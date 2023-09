Tirsdag ble det som hevdes å være to «ikke-menneskelige» mumier presentert i Mexico City.

– Dette er første gang utenomjordisk liv blir presentert på denne måten, og jeg føler meg sikker på at vi har å gjøre med en ikke-menneskelig art som heller ikke er i slekt med noen andre arter på jorda, sier direktør Ryan Graves i Americans for safe aerospace til Reuters.

DNA: Forskere skal ha klart å hente ut DNA fra mumien. Foto: REUTERS/Henry Romero

De to figurene som vises fram er 700 og 1800 år gamle, og ble funnet i Peru i 2017.

DNA-tester

Den mexicanske journalisten Jaime Maussan har skrevet om tematikken i lang tid. Det er han som står for presentasjonen.

UFO-entusialst: Jaime Maussan er journalist og forsker. Foto: REUTERS/Henry Romero

Han mener kroppene som ble vist fram er ikke-menneskelige, og sier forskere kan bevise at de ikke er i slekt med mennesker eller andre arter på jorda gjennom DNA-tester.



Opplysningene møtes av jubel, humor og skepsis på sosiale medier.

– De viser fram aliens. Hvordan kan det ha seg at ingen snakker om dette, skriver en Twitter/X-bruker.

– Dette er vilt. Mexicanske myndigheter viser fram døde aliens, skriver en annen.

En tredje skriver ironisk at nå har det blitt så ille i verden at når myndigheter legger fram bevis for at UFO-er finnes, er det ingen som bryr seg.

Ingen offentlig bekreftelse

Felles for mange på sosiale medier er at det har spredd seg et inntrykk av at presentasjonen ble gjort av mexicanske myndigheter.

Presentasjonen ble riktignok gjort utenfor den mexicanske kongressen, og parlamentsmedlemmer var til stede, men mexicanske myndigheter har ikke offentlig bekreftet noe av det som hevdes under presentasjonen.

MYSTIKK: Funnet beskrives som «et enigma og mystierum» av arrangøren. Foto: HENRY ROMERO

Da DNA fra både hånd- og hjernevevet til mumiene ble undersøkt på Lakehead University i Canada i 2017, viste resultatene at DNA-et var 100 prosent menneskelig, skriver Express.co.uk

Det ble da hevdet at noen har forsøkt å manipulere utseendet på mumiene for å vekke nysgjerrighet.

En russisk forsker, Konstantin Korotkov, hevdet i 2018 at mumiene enten er utenomjordiske, eller at de stammer fra en utdødd menneskeart som levde for flere tusen år siden, ifølge Evening Standard.

Forskeren ble latterliggjort for påstanden om utenomjordisk opphav. Nå kjemper mange, både i USA og Mexico, for at stigmaet rundt UFO-forskning skal fjernes.

– Bare begynnelsen

– Å anerkjenne at UAP (uidentifiserbare avvikende fenomener) finnes er avgjørende både for å få svar, og å handle, sier Graves.

VIL HA ÅPENHET: Ryan Graves lytter under presentasjonen tirsdag. Foto: REUTERS/Henry Romero

UAP blir vanligvis omtalt som UFO, men for å skille det fra begrepet som er sterkt knyttet opp til science fiction-filmer og -bøker, foretrekker fagmiljøet å kalle det UAP.

– Vårt fokus er å øke kunnskapen om UAP, få bort stigmaet og jobbe fram mot en større grad av åpenhet. Jeg er overbevist om at dette bare er begynnelsen.

De to mumiene som ble vist fram er små menneskelignende figurer med tre fingre på hver hånd og et avlangt hode.



ALIEN?: Den lille kroppen har visse fellestrekk med et menneske, eller en liten variant av ET. Foto: REUTERS/Henry Romero

– Vi sitter igjen med tanker, bekymringer og med en plan om å fortsette å snakke om dette, sier medlem av det mexicanske parlamentet, Sergio Gutierrez, som var til stede på presentasjonen.

Lokale medier skriver, ifølge Reuters, at Mexico gjennom dette arbeidet kan bli det første landet i verden som anerkjenner at utenomjordiske vesener er eller har vært til stede på jorda.

USA har i sommer hatt høringer i Kongressen om angivelige UFO-observasjoner.