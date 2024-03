Viser bilder av Navalnyj for første gang etter hans død

Tusener av sørgende strømmer til Moskva for å delta i minnestund for Navalnyj fredag.

Det er sterke følelser i sving når Russlands mest kjente opposisjonelle, Aleksej Navalnyj skal gravlegges.

Over tusen mennesker har tatt veien til kirken «Queen My Sorrows» for å vise sin støtte, ifølge flere kilder.

Fredag formiddag poster Team Navalnyj et bilde fra begravelsen og kisten på X.

Dette er første gang bilder av kroppen til Navalnyj vises siden 15. februar 2024, den gang gjennom en videolink fra retten.

Aleksej Navalnyjs mor, Lyudmila Navalnaya, er tilstede i fredagens begravelse i Moskva. Foto: NTB

Gjemte blomster

Å møte opp i dag er ikke problemfritt. De siste ukene har flere hundre personer blitt pågrepet når de har lagt blomster på minnesmerker for den avdøde opposisjonspolitikeren.

– Vi var veldig redde. Vi kom tidlig og sto her lenge og gjemte blomstene våre og kameraer. Men nå innser jeg at vi må gjøre dette og si ifra, sier en av de som har møtt opp for å hedre Navalnyj i dag.

Køen beskrives som flere kilometer lang utenfor kirken sør i Moskva fredag formiddag i forkant av Alksej Navalnyjs begravelse. Foto: ANDREY BORODULIN/AFP

I forkant av fredagens seremoni gikk opposisjonspolitikerens kone, Julija Navalnaja, ut og sa at hun frykter uro og arrestasjoner under begravelsen.

– Jeg vet ikke om begravelsen blir fredelig, eller om politiet vil arrestere dem som kommer for å ta farvel med mannen min, sa Navalnaja under EU-toppmøtet onsdag.

Flere vestlige ambassadører er tilstede i Moskva fredag for å vise respekt for Navalnyj.

Både franske, tyske og amerikanske ambassadører har kommet for å vise støtte til den russiske opposisjonspolitikeren som fredag gravlegges i Moskva. Foto: NTB

Ga folk troen

– Navalnyj var en glad, modig og ærlig person som stod for sine løfter. Men det som er enda viktigere er at han ga alle troen på at alt vil bli bra. Derfor er tapet av ham ikke bare vondt for oss som kjente ham personlig, men for Russland og hele verden, sier tidligere pressetalsperson for Navalnyj, Kira Jarmysj i en videomelding torsdag ettermiddag.

Navalnyj døde for to uker siden under soning i en av Russlands tøffeste straffekolonier. Han ble 47 år gammel.

Seremonien starter utenfor «Queen My Sorrows»-kirken fredag formiddag. Etter det går turen til fots til gravstedet.

Det knyttes spenning til sikkerhetsopplegget rundt seremonien.

Torsdag kom meldinger om at politiet hadde startet å patruljere området, og at det over natten var satt opp overvåkingskameraer over hele gravplassen.

FARVEL: Fredag morgen patruljerer russisk politi imens Navalnyj-tilhengere har møtt opp for å ta farvel med opposisjonspolitikeren. Foto: Stringer

De siste ukene har folk som har lagt ned blomster for å minnes Navalnyj blitt pågrepet. På selve begravelsesdagen fredag har politiet foreløpig sperret av områdene mellom støttespillerne og der seremonien skal foregå, og området fylt med politibiler og patruljer.

Likevel sier oppmøtte støttespillerne at et ikke var et alternativ å ikke møte opp.

– Jeg kom hit til Moskva for Aleksejs begravelse for å gi han ære for siste gang. Det er viktig for meg, for mange mennesker er det viktig. Derfor så jeg ingen alternativer enn å komme for begravelsen, forteller en ikke-navngitt person som har dukket opp utenfor kirken fredag til Reuters.

Også i Norges hovedstad har folk samlet seg for å hedre den russiske opposisjonspolitikeren. Her utenfor den russiske ambassaden i Oslo fredag. Foto: Erik Edland / TV 2

– Sitt liv i kampen for oss

Andre oppmøtte forteller at å komme i dag er å «oppfylle sin borgerplikt».

– For meg er dagens begivenhet både veldig trist og veldig viktig, fordi hver person som kom hit i dag er en person som oppfyller sin borgerplikt, som ikke er redd for å erklære sorg, selv om dette nå er forbudt i landet vårt nå.

Det sier Nadezhda Ivanova til AP, som har reist fra byen Kaliningrad til Moskva for å vise støtte til Navalnyj og familien i dag.

Nadezhda Ivanova har reist fra Kaliningrad til Mosvka for å vise sin støtte til Navalnyj i dag. Foto: AP

– Fordi Aleksei, for alle som er her i dag, og for mange som ikke er her i dag, som ikke turte å komme hit, er en person som ikke bare ga sitt liv i kampen for noe, men som ga sitt liv i kampen for oss.

Ivanova omtaler Navalnyj som «en helt».



– Han har vært engasjert i politikk i Russland i tjue år, og for de menneskene som følger med på hva som skjer er selvfølgelig åpenbart for dem at denne mannen er en helt i landet vårt.

Graven der angivelig Aleksei Navalnyj vil bli gravlagt, under forberedelsene til Navalnyjs begravelse på Borisovskoye-kirkegården i Moskva, Russland, 1. mars 2024. Foto: Stringer/Reuters

Ifølge den uavhengige russiske nyhetsformidleren Meduza ble folk som skulle inn på området ransaket og alle måtte legitimere seg.

Skylder på Putin

Enken har beskyldt Putin og Moskvas borgermester, Sergej Sobjanin, for å forsøke å sabotere begravelsesplanene for å hindre folk i å få ta farvel med opposisjonspolitikeren.

Opprørspolitifolk vokter området nær Church of the Icon of the Mother of God i Moskva, Russland fredag. Foto: AP Foto: AP / NTB

Blant annet opplyste Jarmysj at familien til Navalnyj ikke hadde lyktes i få leid en bårebil til begravelsen.

– Begravelsesagenter opplyser at ikke én eneste bårebil går med på å frakte liket dit, skrev hun på X/Twitter.

Dødsårsaken til Navalnyj er ikke kjent, men både enken, støttespillerne og de fleste vestlige statsledere holder Russland ansvarlig for dødsfallet. Russland nekter for dette.



Profilert motstander

I 2016 annonserte Navalnyj sitt presidentkandidatur for 2018, men han fikk ikke lov å stille. Han ble med tiden en mer og mer profilert motstander av Putin, og ble arrestert flere ganger for å arrangere ulovlige demonstrasjoner.

I 2020 ble Navalnyj forgiftet med nervegiften Novitsjok i Russland. Han tilbrakte nesten et halvt år på sykehus i Berlin før han vendte hjem til Russland i januar 2021. Der ble han pågrepet umiddelbart, og slapp aldri fri igjen.

På Navalnyjs begravelsesdag benytter Putins talsperson, Dmitrij Peskov, anledningen til å understreke at Kreml ikke kan vurdere Navalnyj som en «politisk skikkelige.

Peskov minner om at det ulovlig å delta i samlinger uten samtykke fra russiske myndigheter.

– Så de som vil delta i dem vil bli holdt ansvarlige i samsvar med gjeldende lov.