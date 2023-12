Virkelighetens «Secret Santa»

Inspirasjonen kom fra en barmhjertig servitør i en veldig liten by.

– Jeg tenkte «Han fyren her er gæren». Men da dagen var over, rant tårene mine. Jeg så hvor glad han gjorde folk, forteller en politimann som så «Secret Santa» i aksjon.



Men la oss starte med begynnelsen.

La oss starte i 1971.

Skulle stikke fra regningen

En hjemløs mann gikk inn på en restaurant i den lille byen Houston i Mississippi, som på ingen måte kan sammenlignes med millionbyen Houston i Texas.



Ved folketellingen i 2010 bodde det 3600 mennesker her.

Den hjemløse mannen hadde en plan. Han skulle bestille det største måltidet på menyen til Dixie Diner og snike seg ut før regningen kom.

Ted Horn, eieren av Dixie Diner, luktet lunta. Han snek seg opp bak den hjemløse mannen med en 20-dollarseddel i hånden og sa «Jeg tror du mistet denne», slik at mannen kunne betale for seg uten å miste ansikt.

Det er eierens sønn som forteller historien til CBS News.

Det moderne «Secret Santa»-konseptet i USA startet imidlertid ikke med Ted Horn, men med den hjemløse mannen.

– Det er vanskelig å se for seg hva den 20-dollarseddelen satte i gang, sier Horns datter Sandra.

Ble rik på eget selskap

Den hjemløse mannen gikk videre i livet og fikk seg etter hvert jobb. Men en kald dag i desember 1979 var han deprimert igjen. Han hadde nettopp fått sparken, like før jul, for andre år på rad.

Han trøstet seg med en kopp billig kaffe hos hurtigmatkjede, da han så en tynnkledd ansatt som måtte gå utendørs i kulda og levere matbestillinger til biler utenfor.

Han tenkte på Ted Horns gavmilde gest og ga den ansatte en 20-dollarseddel. Da han så hvor takknemlig hun ble, gjorde det et sterkt inntrykk.

Da han omsider oppnådde suksess i arbeidslivet, med sitt eget firma innen telefoni og kabel-TV, begynte han å dele ut hundredollarsedler til helt fremmede mennesker han møtte på gata.

Han passet på å være spesiell aktiv ved juletider, da de fattige merker ekstra godt hvor tungt det er å være fattig. Og han reiste tilbake til Ted Horn og ga ham 10.000 dollar.

Fikk kallenavnet av media

Av og til inviterte han også avisjournalister og TV-reportere med på utdelingene, men kun på betingelse av at de aldri skrev navnet hans.

Slik ble kallenavnet «Secret Santa», eller «Den hemmelige julenissen», født.

DEN HEMMELIGE JULENISSEN: Larry Stewarts navn ble kjent kort tid før han døde. Foto: Orlin Wagner / AP / NTB

I 1989 måtte han ringe politiet for å få beskyttelse, etter at noen desperate og skumle mennesker oppdaget hvor mye penger han hadde med seg i bilen. Tom Phillips fra Jackson County sheriffkontor rykket ut.

– Jeg tenkte «Han fyren her er gæren». Men da dagen var over, rant tårene mine. Jeg så hvor glad han gjorde folk, sier Phillips til NBC News.

Først i 2006, etter at «Secret Santa» fikk beskjed om at han snart kom til å dø av kreft, ble identiteten hans kjent for omverdenen.

Larry Stewart døde 12. januar 2007.

Det antas at han delte ut 1,3 millioner dollar til sammen, eller cirka 10 millioner norske kroner basert på datidens dollarkurser.