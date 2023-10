– Virkelig alvorlig i Gaza

SKADDE: Palestinske barn på sykehuset al-Shifa hospital i Gaza by etter et israelsk angrep den 17.oktober. Foto: Abed Khaled/AP

– Det er virkelig alvorlig, sier utenriksministeren om den humanitære situasjonen for sivilbefolkningen i Gaza.

Fredag var utenriksministeren i Brussel, blant annet for å diskutere hjelp til de palestinske områdene med EU. Torsdag kveld ble EUs medlemsland enige om å kreve «humanitære pauser og korridorer», for å få hjelp inn til Gaza.

– Jeg er glad at for at EU kom til den konklusjonen. Vi trenger å opprettholde en uavbrutt strøm av nødhjelp, selv om det pågår krigshandlinger. Vi ønsker at det blir en pause i krigshandlingene, etterhvert en våpenhvile, sier Barth Eide.

Barn dør i Gaza

Fredag møtte han Janez Lenarčič, EU-kommissær for krisehåndtering. Den slovenske EU-kommissæren var fornøyd med at EU-toppene torsdag kveld klarte å komme til enighet, om å be om humanitære pauser i krigen i Midt-Østen.

DISKUTERTE: Nødhjelp og hvordan få den inn i Gaza var temaet da utenriksministeren møtte EUs krisehåndterings-kommissær Foto: Santiago Vergara/TV 2

Flere land var skeptiske til å be om pauser i kamphandlingene, fordi det innskrenker Israels rett til å forsvare seg.

– Dette er et viktig signal som viser at EU er enige på aller høyeste nivå, om alle sider av konflikten. Fordømmelse av terrorangrepet fra Hamas, beskyttelse av sivile, inkludert løslatelse av alle gislene og det akutte behovet for å øke nødhjelpen, sier krise-kommissær Lenarčič til norske medier.

Ifølge en tjenestekvinne i EU venter nå 78 lastebiler med nødhjelp på å komme inn i Gaza. På grunn av stengte grenser og krigshandlinger kommer ikke nødhjelp inn. Det er et akutt behov for mat, vann, medisiner, drivstoff og annen hjelp til sivilbefolkningen i Gaza.

– Når vi ser behovene i Gaza, vi ser barn dø, hva går gjennom hodet ditt da?



– Jeg vil understreke det jeg har nevnt flere ganger. I denne konflikten som i andre konflikter, så gjelder internasjonal humanitær lov. Det betyr at alle parter er bundet av dette, svarer Lenarčič.

EU-kommissæren sier dette innebærer å beskytte sivile. Internasjonal lov forbyr også ødeleggelser av sivil infrastruktur, som sykehus og skoler. Han understreker sterkt at FN-bygg må beskyttes.



– Kan Europa bare sitte og se på at barn dør, fordi de ikke får den akutte hjelpen som trengs?



– EU sitter ikke bare stille. De vedtar ikke bare uttalelser. EU har tredoblet nødhjelpen til sivile i Gaza. I dette øyeblikket flys nødhjelp inn til en nødhjelps-base i Egypt. EU har tradisjonelt sett vært den største bidragsyteren til det palestinske folket.



KAMPHANDLINGER: Gaza er utsatt for angrep, samtidig som nødhjelp ikke kommer inn på den lille landstripen, hvor behovene er akutte. Foto: Said Khtab/AFP

Vil ha fredskonferanse

Spania ønsket et sterke virkemiddel enn humanitære pauser, men tapte kampen om å be om våpenhvile. Istedenfor fikk Spania gjennomslag for at EU skal jobbe for en fredskonferanse om Midtøsten.

FREDSKONFERANSE: Spanias statsminister Pedro Sanchez ville ha våpenhvile på Gaza-stripen, men måtte gi seg. Isteden fikk Spania resten av EU-toppene med seg på å kreve en fredskonferanse for Midt-Østen. Foto: Manu Fernandez

– Det er ingen annen løsning enn en palestinsk stat og en israelsk stat, som lever side om side. Ellers vil volden komme tilbake igjen og igjen og vi vil se enda mere lidelse, sier utenriksminister Barth Eide.



Han er bekymret for at krigen vil bre seg til Vestbredden, videre til Libanon og andre steder i regionen. Derfor understreker han at det er viktig å jobbe med EU, arabiske stater og USA for å få fredsprosessen igang igjen.

Før Barth Eide møtte EU-topper hadde han også et møte med generalsekretær Jens Stoltenberg i NATO-hovedkvarteret. De to kjenner hverandre godt.

Barth Eide var både forsvarsminister og utenriksminister under Stoltenbergs tid som statsminister. De to diskuterte blant annet behovet for å opprettholde støtten til Ukraina, selv om det også er krig i Midt-Østen.

