Ville oppkalle album etter Hitler

En rekke personer som tidligere har hatt et tett forhold til Kanye West, nå kjent som Ye, har fortalt CNN at artisten lenge har hatt en fascinasjon av Adolf Hitler.

Fascinasjonen skal ha vært så stor at Kanye West ønsket å navngi et av sine album etter Nazi-lederen.

Det opplyser fire kilder til CNN.

– Ville prise Hitler

En bedriftsleder som jobbet for West, sier i et intervju med CNN at artisten skapte et fiendtlig arbeidsmiljø, delvis gjennom sin «besettelse» av Hitler.

– Han ville prise Hitler ved å si hvor utrolig det var at han var i stand til å samle så mye makt, og ville snakke om alle de store tingene han og Nazi-partiet oppnådde for det tyske folket, hevder bedriftslederen i intervjuet.

Vedkommende forlot senere sin stilling og inngikk et forlik med West og noen av selskapene hans. Årsaken skal ha vært klager på arbeidsplassen, inkludert trakassering, viser dokumenter CNN har gjennomgått.

Beundret nazistene

West selv benektet bedriftslederens påstander.

Videre i intervjuet kommer det frem at West snakket åpent om å lese Hitlers selvbiografiske manifest fra 1925 «Mein Kampf». West la heller ikke skjul på sin beundring for nazistene og Hitler for deres bruk av propaganda.

CNN har kontaktet West for en kommentar. En talsperson for Universal Music Group, som eier rapperens tidligere musikkselskap Def Jam, har ikke ønsket å kommentere saken.