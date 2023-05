Ville ikke at kjæresten skulle ta abort – skjøt henne i hodet

DRAPSSIKTET: Harold Thomson skal ha skutt og drept kjæresten sin etter at hun tok abort mot hans vilje. Foto: Dallas County Sheriff's Office via AP

Harold Thomson (22) ble fredag fengslet i Dallas i Texas, siktet for drap på kjæresten, Gabriella Gonzales (26), skriver nyhetsbyrået AP.



Skutt i hodet

Overvåkingskameraer filmet de to gående på en parkeringsplass i Dallas onsdag. Videoen viste hvordan Thomson forsøkte å ta kvelertak på kjæresten, men at hun ristet ham av seg.



Så trekker Thomson opp en pistol og skyter henne i hodet. Hun faller sammen, og Thomson skyter henne flere ganger før han løper av gårde.

Han ble pågrepet senere samme dag.

Abort har vært forbudt i den amerikanske delstaten Texas siden i fjor sommer. Kun i tilfeller der mors liv står i fare, blir det innvilget rett til abort.

Det har resultert i at kvinner som trenger å få utført abort må reise til stater hvor det fremdeles er tillatt, som Colorado. Det var tilfellet for 26 år gamle Gonzales.

– Vi antar at den siktede var far til barnet. Han ønsket ikke at Gonzales skulle ta abort, står det i arrestasjonsdokumentene, ifølge AP.

Ifølge CNN har Gonzales tre barn fra et tidligere forhold.

Den siktede ble også pågrepet i mars for vold mot et familiemedlem, det er ikke bekreftet at fornærmede var hans gravide kjæreste, Gonzales.



Det står imidlertid i rapporten fra mars at kvinnen fortalte politiet at den siktede hadde banket henne opp flere ganger, og at siktede fortalte politiet at kvinnen var gravid med barnet hans.

Ulik praksis

Abort-forbudet kom etter at USAs høyesterett opphevet i 2022 den 50 år gamle Roe vs. Wade-kjennelsen som sikret kvinners rett til abort i USA.

HET DEBATT: De strenge abortlovene, og ikke minst kravet om å stanse tilgang på abortpiller, har ført til opphetede debatter i USA. (AP Photo/Justin Rex, File) Foto: Justin Rex

Nå er det opp til delstatene å lage egne regler, noe som har ført til en kraftig innskrenking av mulighetene til å avslutte svangerskap.

Flere delstater der republikanerne har makten har innført omfattende forbud. Abortmostandere ønsker også å trekke tilbake godkjenning av abortpiller som har vært tillatt å bruke i 23 år.

USAs høyesterett besluttet i april at godkjennelsen av abortpillene opprettholdes.