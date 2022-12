– Ville gjort det om igjen 10 av 10 ganger

For 10 måneder siden hadde ishockeylaget fra Kharkiv i Ukraina knapt hørt om Norge. Nå ser de for seg en fremtid her.

I AKSJON: Sammen med lagkameratene i ukrainske Sdyshor 2007, kom Danylo Andrietskij til Norge i april. Her er han på isen i DNB Arena. Foto: Håkon Vårhus Sagen / TV 2

Musikken dundrer ut fra høytaleranlegget i DNB Arena i Stavanger. Ikke så uvanlig når et ishockey-lag scorer.

Men sangen som spilles er ukrainsk, og spillerne som jubler på isen er også ukrainske.

Det er spiller med draktnummer 10, Timofej Hura, som akkurat har satt pucken i motstanderens mål og kan motta lagkameratenes hyllest.

Det står 1-0 til Stavanger Sdyshor i DNB Arena. Og det stanser ikke der denne kvelden.

SCORING: Guttene fra Ukraina jubler over scoring i DNB Arena. Foto: Håkon Vårhus Sagen / TV 2

At 14- og 15-åringene fra Kharkiv i Ukraina skulle ende opp her, i storstuen til de norske seriemestrene, Stavanger Oilers, er takket være et unikt engasjement.

Men hver og en av guttene bærer på en tung historie.

Strandet i Polen

Første gang TV 2 traff ishockeylaget Sdyshor 2007 fra Kharkiv i Ukraina, var i begynnelsen av mars. Da var de strandet i Polen etter at russerne invaderte da de var på vei for å spille hockey-turnering.

STRANDET I POLEN: I mars traff TV 2 ishockeylaget Sdyshor 2007 fra Kharkiv i Ukraina da satt strandet i Polen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Foreldre og søsken søkte tilflukt i kjellere og bomberom, og det var umulig for guttene å reise hjem.

2000 kilometer unna fikk Stavanger Oilers-sjef Tore Christiansen høre om laget fra Kharkiv.

Det ble startet en draktauksjon til inntekt for guttene. Blant annet betalte Erling Braut Haaland 100.000 kroner for en Oilers-drakt til inntekt for laget.

Kharkiv-guttenes skjebne rørte noe i Oilers-sjefen.

– Tenk deg selv, du drar ut for å spille en hockey-kamp, for å ha det gøy. Så blir byen din invadert og bombet sønder og sammen. Og du har ingenting, absolutt ingenting, sier Christiansen.

– Det trigget noe i meg, den fortvilelsen de følte på.

Totalt samlet de inn nesten én million kroner, men engasjementet stoppet ikke der.

ENGASJERT: Oilers-sjef Tore Christiansen engasjerte seg da han fikk høre om guttelaget fra Ukraina. Foto: Håkon Vårhus Sagen / TV 2

For i begynnelsen av april rullet en buss med 19 gutter, mødre og søsken inn i Stavanger. Til sammen talte de 51 personer.

Nå har det gått over åtte måneder.

– Vi visste veldig lite om hvor langvarig dette skulle bli, og det gjorde ikke de heller, sier Christiansen.

– Da jeg pratet med dem den gang, var de veldig tydelige på at de skulle være her en liten stund, før de skulle tilbake til Ukraina. Spør du dem nå, sier 80 prosent at de vil bli i Norge.

Ønsker å bli

En av dem som har begynt å se for seg et liv i Norge, er 15 år gamle Danylo Andrietskyj.

Da han kom til Norge i april, var det uten familie.

I oktober ble han endelig gjenforent med mamma Tetiana og lillesøster Eva (6).

– Å være her uten familie, er 15-åringens kontante svar når han får spørsmål om hva som har vært vanskeligst i løpet av tiden i Norge.

Men Danylo tenker mye på pappa, som fortsatt er i Ukraina og ikke får dra ut av landet.

– Jeg ville blitt veldig glad hvis pappa kunne komme hit, sier Danylo.

SAVN: Danylo savner pappa Yuriy, som fortsatt befinner seg i Ukraina og ikke kan forlate landet. Foto: Privat

Mamma Tetiana Andrietska merker en endring i gutten sin. Et nytt alvor har seget inn hos 15-åringen.

– Krigen har endret ham, men det er ikke bare han. Alle barn har blitt endret, de vokser opp mye raskere, sier hun.

For 37-åringen er det godt å ha begge barna under samme tak igjen.

– I seks måneder levde jeg uten sønnen min, og selv om han bare er 15 år, har han allerede blitt en liten voksen, sier Tetiana.

– Men for meg vil han alltid være barnet mitt. Og det gir meg en slik ro når jeg har dem her hos meg, sier hun.

SAMMEN: Moren og barna er nå gjenforent. Fra venstre: Timofej Hura, Tetiana Andrietska, Eva og Danylo Andrietskij. Foto: Håkon Vårhus Sagen / TV 2

I ferd med å etablere et nytt liv

Etter om lag seks måneder på mottak, ble familien bosatt i slutten av oktober, og de bor nå i en kjellerleilighet i Sola kommune.

Barna går på norsk skole, og Tetiana har begynt på norsk-kurs.

37-åringen har også fått en bonus-sønn i hjemmet. En av Danylos lagkamerater, Timofej Hura, bor også sammen med dem.

Familien hans befinner seg fortsatt i Ukraina.

BEKYMRET: Timofej Hura er bekymret for familien, som fortsatt befinner seg i Ukraina. Foto: Håkon Vårhus Sagen / TV 2

– Jeg er bekymret for om alt er bra med dem. Men når jeg får hjelp, føler jeg meg trygg. Jeg vet at jeg har venner og et lag, sier Timofej.

– Etter treningen om kvelden ringer jeg mamma og pappa og spør hvordan det går og om de har det bra, sier han.

Laget betyr mye for 14-åringen.

– De er som en andre familie for meg. De hjelper, sier Timofej.

Han får en klem av Danylos lillesøster. Seksåringen er svært glad for å være med storebroren igjen, og for å ha fått en bonusbror på kjøpet.

SAMMEN: Eva (6) er glad for å være gjenforent med storebror Danylo og for å ha fått en bonusbror, Timofej. Foto: Hilde Gran / TV 2

– Det er ikke noe problem i det hele tatt. Han er rolig og godt oppdratt. Og Eva er veldig glad i ham, sier Tetiana.

– Jeg ser at han savner foreldrene sine, men inntil videre prøver jeg å være en mor for ham.

- 10 av 10 ganger

Oilers-sjef Tore Christiansen vedgår at han har lært mye i løpet av de siste åtte månedene.

– Jeg vil påstå at jeg kan ganske mye, men langt fra nok - og jeg lærer ennå, sier han.

Men Christiansen mener det er muligheter for forbedring i måten Norge tar imot flyktninger på.

SJEF: Tore Christiansen er hovedaksjonær og styreleder for Stavanger Oilers. Foto: Carina Johansen

– Sett i ettertid føler jeg de har bodd for lenge på mottak. Det har vært for mange regler å sette seg inn i, og for dårlig støtte fra de forskjellige instansene.

– Det dreier seg om alt fra de som skal gi dem en bolig, lære dem norsk og sørge for at de har noen kroner. Der har vi nok en vei å gå som nasjon for å lære, særlig hvis vi får en ny bølge.

Men han er glad for at han engasjerte seg i laget.

– Jeg hadde gjort det om igjen 10 av 10 ganger! De er en fantastisk flott gjeng, sier han.

Hockey er livet

I DNB Arena blåser dommeren av kampen. Det ender 9-1 til Stavanger Sdyshor denne kvelden, og guttene kan juble for seier.

Laget fra Kharkiv har vunnet de fleste kampene de har spilt denne sesongen, og noen av guttene spiller også på Oilers sitt U18-lag.

SEIER: Det blir seier til Stavanger Sdyshor i DNB Arena denne fredagskvelden i desember. Til slutt ender det 9-1 til det ukrainske laget. Foto: Håkon Vårhus Sagen / TV 2

– Noen av dem har evnene og ferdighetene til å spille på A-laget vårt, men det var selvsagt ikke tanken bak engasjementet i det hele tatt, humrer Christiansen.

– Noen kommer til å slutte med hockey etterhvert. Og noen av dem kommer til å bli for gode for Oilers - tro det eller ei!

KAMP: Stavanger Sdyshor i svarte og gule drakter trives godt på isen i DNB Arena. Foto: Håkon Vårhus Sagen / TV 2

Eva (6) heier på storebror Danylo og bonusbror Timofej. Foto: Håkon Vårhus Sagen / TV 2

HEIAGJENG: Mødrene er trofaste tilskuere når guttene spiller kamp i DNB Arena. Foto: Håkon Vårhus Sagen / TV 2

For Danylo er hockey-spillingen en god distraksjon fra det som er vanskelig.

– Når man spiller hockey, glemmer man alle andre problemer. Fokuset er bare på spillet, sier Danylo.

Mamma Tetiana er ikke i tvil om hva ishockeyen betyr for de to guttene i huset.

– Det er ikke bare en hobby, det er livet deres.