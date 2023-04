Ville arrangere kattedrap-konkurranse for barn

Hvert år arrangeres en jaktkonkurranse i den lille landsbyen Rotherham i New Zealand, for å samle inn penger til den lokale skolen.

Hundrevis av mennesker, også barn, har årlig konkurrert om å drepe flest griser, hjorter og harer fra 15. april til slutten av juni.

Men i år la arrangørene til en kategori for jegere under 14 år, nemlig villkatter.

VILLKATT: Det er svært mange villkatter på New Zealand, og arrangørene av kattedrap-konkurransen mente at å jakte på dem ville være bra for å få ned bestanden. Foto: Illustrasjonsbilde, Charles Darwin University/Afp

En premie på 250 newzealandske dollar, rundt 1600 kroner, ble utlovet til den som drepte flest.

Det har vakt sterke reaksjoner.

Fryktet for kjæledyrene

– Å drepe katter på en human måte ved å skyte dem krever en erfaring som unge mennesker gjerne ikke har, sier Christine Sumner i The Society for the Prevention of Cruelty to Animals Incorporated til Radio New Zealand.

New Zealand har et stort villkatt-problem. Bestanden har økt betraktelig særlig det siste tiåret, og det anslås at det finnes flere millioner av dem i landet.

TRUER ANDRE: Villkattene spiser fugler, flaggermus, firfisler, mus og insekter, og har senket bestanden av flere arter og utryddet noen. Foto: Illustrasjonsbilde, J Pat Carter/AP

Villkattene tar årlig livet av opp mot 100 millioner fugler i landet, og får skylden for å ha utryddet minst seks fuglearter.

Men katter er også populære kjæledyr blant folk i øystaten, og dyrevernorganisasjoner fryktet at barna som deltok i konkurransen ikke ville klare å skille mellom villkatter og huskatter.

– Katter vil lide, og det er ikke å unngå at noen av dem vil være huskatter, sier Will Appelbe i dyrevelferdsorganisasjonen SAFE, som raskt ba arrangørene stanse kattedraps-konkurransen, ifølge New Zealand Herald.

I et facebookinnlegg som senere har blitt slettet, skrev arrangørene at katter som var microchippet ikke ville gi poeng i konkurransen.

Det mener Appelbe er latterlig, ettersom det utseendemessig er lite som skiller en villkatt fra en huskatt.

KJÆLEDYR: Katter er populære kjæledyr på New Zealand, og det finnes rundt 1,2 millioner huskatter i landet. Foto: Illustrasjonsbilde, STR/Reuters/Mark Taylor

– Det er risiko for at noens kjæledyr blir drept, og risikoen er høy, sier han.

Fikk hatmeldinger

Kattedrap-konkurransen har også vakt et voldsomt sinne, og arrangørene sier de har mottatt hatefulle og upassende e-poster.

– Vi er utrolig skuffet over denne reaksjonen, skriver The North Canterbury Hunting Competition i en uttalelse.

De har nå sett seg nødt til å trekke katte-kategorien fra jaktkonkurransen.

– Vi er skuffet og beklager til de som hadde gledet seg til å delta, skriver de videre.

De understreker at jegerne i alle kategoriene i konkurransen kreves å følge våpen- og dyrevelferdslover.

– Vær snill å huske på at vi er en gruppe med frivillige som prøver å samle inn penger til skolen og bassenget.

I kommentarfeltet til innlegget om avlysningen, er det flere som syns det er synd at kritikerne vant frem.

– Om folk bare visste hvilken skade villkattene fører til i dette området, skriver en lokal innbygger, ifølge BBC.

En annen skriver at villkattene ødelegger for jordbruket og bærer med seg sykdommer.

– Vi kommer til å skyte dem så lenge vi ser dem, skriver hun.