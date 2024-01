– Ville aldri skade noen

Polske Julia Wandelt (22) satte fyr på sosiale medier i fjor, da hun hevdet å være Madeleine McCann under aliaset «@iammadeleinemccann» på ulike plattformer.

Nå innrømmer hun at hun ikke er den savnede britiske jenta, og sier samtidig at hun angrer.

– Jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle få drapstrusler, forklarer hun.

Tok DNA-test hos Dr. Phil

Tre år gamle Madeleine McCann forsvant fra feriebyen Praia da Luz i Portugal i 2007. Etter å ha vært savnet i snart 17 år, står savnetsaken hennes som en av de mest omtalte i medienes historie.

Forsvinningen av den britiske jenta utløste et massivt engasjement på nettet, og da Wandelt opprettet profiler på både Tiktok og Instagram tidlig i 2023 fikk hun fort tusenvis av følgere.

De oppsiktsvekkende uttalelsene, der hun hevdet å være McCann, gjorde blant annet at hun ble invitert til det amerikanske TV-programmet Dr. Phil.

Der tok hun en DNA-test for å fastslå om hun faktisk var Madeleine McCann.

Etter at blodet hennes ble sjekket, ble det bekreftet at hun ikke var i slekt med Maddie – DNA-testen viste at hun var tilnærmet 100 prosent polsk.

Instagram-kontoen hennes ble slettet i starten av mars.

I en uttalelse på Facebook skrev Wandelt i april at «Det var ikke min intensjon å bringe tristhet eller noen andre negative følelser til noen, spesielt ikke til McCann-familien. Jeg beklager for det».

Hun nektet imidlertid for at hun hadde hevdet å være McCann, men at hun bare hadde stilt spørsmål ved det.

– Jeg husker ikke de fleste av minnene mine, men jeg husker noe, og jeg har aldri sagt at jeg er Madeleine McCann.

SAVNET: Madeleine McCann har vært savnet i snart 17 år. Foto: Sang Tan / AP Photo / NTB

Nå sier hun imidlertid at hun angrer på at hun i det hele tatt delte mistanken hun hadde.

Familien avviste henne

I et intervju med BBC denne uken, åpner 22-åringen seg opp om tiden etter at hun først hevdet å være McCann, og forteller hvorfor hun gikk ut med påstandene.

Etter å ha blitt isolert og seksuelt misbrukt i barndommen, oppsøkte hun en psykolog.

– Under terapien innså jeg at minnene fra barndommen min var usammenhengende, og jeg begynte å lure på om det kunne ha vært noe i disse hullene, for eksempel muligheten for at jeg ble adoptert, sier hun.

Hun ba slektninger vise henne bilder av moren hennes som var gravid med henne, men de avviste spørsmålene hennes, og forsikret henne om at hun ikke var adoptert.

Wandelt trodde at mangelen på svar fra familien hennes kunne bety at hun kunne ha blitt kidnappet.

Da oppsøkte hun flere nettsider for savnede personer, og fant saken om Madeleine McCann.

FOSVANT SPORLØST: Madeleine McCann forsvant sporløst i 2007, under en familieferie til Portugal. Bildet til venstre viser Madeleine som treåring, mens bildet til høyre viser hvordan hun kanskje så ut i 2013. Foto: Teri Blythe / AP Photo / NTB

Hun mente de var ganske like, med lignende føflekker på beinet.

Men det som overbeviste henne om at hun måtte være McCann, er den spesielle øyefeilen som kun rammer ett av 10.000 barn – kolobom – og som har vært kjennetegnet på McCann.

– Unnskyld, jeg angrer

Wandelt fortsatte med innleggene sine på sosiale medier fordi hun «ønsket å vite sannheten», og sier til BBC at hun ikke prøve å oppnå berømmelse.

– Jeg ville aldri skade noen, i hvert fall ikke McCann-familien. Jeg ville bare vite hvem jeg er, forklarer hun.

Nå sier hun likevel at om hun kunne skrudd tiden tilbake, ville hun aldri laget profilene i sosiale medier.

BEKLAGER: Julia Wandelt mente aldri å skade noen. Foto: Joe Giddens / AFP / NTB

– Jeg ville aldri anbefalt noen å bruke sosiale medier, det kan ødelegge deg, advarer hun.

Etter at hun fortalte følgerne sine om at hun var et offer for seksuelle overgrep, og tvilen hun hadde om sin egen identitet, opplevde hun en strøm av hatefulle ytringer rettet mot henne. Deriblant fikk hun en rekke drapstrusler.

– Jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle få drapstrusler, forklarer hun, før hun avslutter intervjuet:

– Unnskyld, jeg angrer.