Vill skjelettfeber i New York etter røverhistorie fra 1940

EAST RIVER: Elven som deler Manhattan og Brooklyn er opphavet for mange mer og mindre sanne fortellinger. Nå har newyorkerne et nytt mysterium å snakke om. (AP Photo/Mary Altaffer) Foto: Mary Altaffer

I slutten av desember gjestet en hardbarket gullgraver fra Alaska komiker Joe Rogans populære podcast, «The Joe Rogan Experience».

Der fortalte han en historie som har fått adrenalinet til å pumpe hos eventyrlystne skattejegere, skriver nyhetsbyrået AP.

Gullgraveren, John Reeves, har gjort seg søkkrik på sine funn av både gull og fossiler. I podcasten forteller han hvor og hvordan han personlig har funnet flere forhistoriske støttenner fra mammut.

John Reeves gjestet «The Joe Rogan Experience» 30. desember. Reeves er selv kjent gjennom serien «Goldfathers» på National Geographic. Foto: MANDEL NGAN

– Jeg skal starte et bein-rush, sa Reeves lokkende i podcasten.

Røpet lokasjon

Så leste han fra en gammel rapport skrevet av tre menn, inkludert en som jobbet med Naturhistorisk museum i New York.

I rapporten står det at noen fossiler og forhistoriske skjeletter som ikke fikk plass på museet, hadde blitt dumpet i elven i 1940.

Det var også nedskrevet en lokasjon: Bredden av East River i nærheten av 65th Street.

Fossiler og forhistoriske skjeletter kan være verdifulle. Støttenner fra Mammut, som Reevs hevder han fant, kan være verdt 200.000 kroner hvis de er i god stand.

– Vi får se om det er noen der ute med sansen for et godt eventyr, sier Reeves.

Ivrige skattejegere

Etter podcasten ble publisert har Naturhistorisk museum avvist at det er noe hold i historien. Men selv om det ikke finnes beviser som underbygger Reeves fortelling, har flere grupper med skattejegere skaffet seg båter, dykkerutstyr, undervannskameraer med mer, for å finne skatten i det grumsete vannet.

EAST RIVER: Elven deler Manhattan i vest og Brooklyn og Queens i øst. (AP Photo/Mary Altaffer) Foto: Mary Altaffer

– Det er vel like god sjans til å finne noe, som å vinne i lotteriet, og folk spiller lotto hele tiden, sier dykker Don Gann (35) fra New Jersey til AP.

Han, broren og to medhjelpere har vært ute på vannet og søkt siden begynnelsen av januar.

Elvebredden det er snakk om var under store forandringer på 1930 og 1940-tallet. Motorveien som åpnet i 1942 ble bygget på pukk og utfyllinger i elven, skriver AP.

Ekte dokument

Reeves har ikke ønsket å utdype påstandene sine til nyhetsbyrået AP eller andre medier. Han ber dem bare om å sjekke dokumentene han selv har lagt ut på sin instagramkonto.

AP har kontaktet en av mennene som hadde skrevet rapporten, Robert Sattler, og han bekrefter at dokumentet er ekte og at de ble skrevet på 1990-tallet.

Dokumentet var ikke del av noe forskningsprosjekt, men et utgangspunkt for en potensiell bok, forteller han.

MUMIFISERT: Denne hårete mammuten ble funnet i Alaska i 1948, og er nå utstilt på Naturhistorisk museum i New York. Foto: Mary Altaffer

– Annenhånds informasjon

Han sier også at opphavet til historien om bein-dumpingen var antropolog Richard Osborn som hadde god kjennskap til mammut-skjeletter som ble funnet i Alaska under utgravninger - blant annet etter gull. Osborne døde i 2005.

Sattler tror Osborne hadde annenhånds informasjon om bein-dumpingen, og at de ikke har noen annen dokumentasjon som underbygger det.

– Han hadde blitt fortalt at de dumpet overflødig materiale i East River, sier Sattler til AP.

Mange av de flotteste mammutskjelettene utstilt på museer i dag, stammer fra Alaska.

DIGER: Her er et mammutskjelett utstilt på Naturhistorisk museum i New York. Mammuten er større enn sin artsslektning hårete mammut. Disse planteetende dyrene levde for rundt 4000 år siden. (AP Photo/Mary Altaffer) Foto: Mary Altaffer

– Mudrete og vanskelig

Gann sier han har sett 20 - 30 andre fossiljegere mens de har vært i sjøen. Han beskriver forholdene som vanskelige. Det er sterke strømmer, mye mudder og dårlig sikt.

– På en god dag kan du kanskje se 30 centimeter framfor deg, sier han.

Han og teamet har ikke funnet noe, men de har gjort research på egen hånd og funnet et sted like sør for Brooklyn han mener hadde vært et bedre sted for å dumpe noe.

– Hvis jeg ikke finner noe, så har jeg i hvert fall gjort et hederlig forsøk, sier Gann.