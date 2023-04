Vil vurdere drastisk røykegrep

– Vi kan gjøre som England, nemlig å gi røykerne en fluktrute til mindre farlig opptak av nikotin, sier Karl Erik Lund.

Han er seniorforsker ved FHI og ekspert på rusforskning. Det han viser til er et nytt vedtak i England som vil gi cirka én million røykere gratis e-sigaretter. Lund mener Norge bør vurdere å følge etter.

SKEPTISK: Seniorforsker ved FHI, Karl Erik Lund, er skeptisk til den norske politikken i møte med e-sigaretter. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– I hvert fall så synes jeg at skadereduksjonspolitikk bør være et tillegg til den restriksjonspolitikken vi fører i dag, sier Lund.

800.000 norske røykere

Både Norge og Storbritannia vil bli kvitt røykingen, men målene er noe ulike.

Mens de har et mål om et røykfritt samfunn, har Norge et mål om et nikotinfritt samfunn, ifølge Lund. Det mener han fører til en noe feilslått norsk politikk.

– Skal de 800.000 norske røykerne slutte, bør man ikke forby smakstilsetninger i e-sigaretter, slik norske myndigheter foreslår. Da ødelegger man fluktruten, sier Lund.

NAIVT: Karl Erik Lund mener politikere har en naiv tro på forbud i ruspolitikk. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Ferske tall fra FHI viser at antallet unge voksne som oppgir at de røyker av og til aldri har vært høyere.

19 prosent blant gutter røyker av og til. For jenter er tallet 13 prosent. Det har blitt kult igjen, mener kulturredaktør Danby Choi.

– Hvorfor kan vi ikke bare forby sigaretter?

– Jeg tror politikere har en litt naiv tro på at man bare kan forby seg bort fra problemer, sier Lund.

Han mener cannabis-politikken er et godt eksempel, hvor man har hatt et forbud i mange år.

– Det er likevel relativt utbredt i ungdomskulturen. Et forbud vil bare bety at vi får et illegalt marked, og så skaffer vi oss nye problemer, sier Lund.

Dette er Storbritannias nye politikk

Regjeringen har forpliktet seg til å få røykefrekvensen i England lavere enn fem prosent innen 2030.

I 2021 var røykeandelen i England 13 prosent, det laveste som er registrert. Nå tilbys én av fem røykere gratis e-sigaretter.

SLUTTE: Storbritannia vil få flere til å slutte å bruke sigaretter. Foto: Frank May/NTB

Et utvalg av produkter, styrker og smaker vil bli tilbudt slik at sigarettbrukere kan finne det beste produktet for dem.

Dette er den første bølgen i politikken rundt gratis e-sigaretter, før en større nasjonal ordning rulles ut i løpet av de neste to årene.

Myndighetene anslår at det vil koste rundt 45 millioner pund, og vil bli finansiert av helsedepartementet.

Regjeringen vil også tvinge sigarettprodusenter til å oppfordre til røykeslutt på sine sigarettpakker.

Gravide kan få 400 pund

Tjenestemenn i Storbritannia sier at ni prosent av kvinner fortsatt røyker under svangerskap i England.

De håper at et økonomisk insentiv sammen med atferdsstøtte vil få dem til å slutte.

PENGER: Gravide som velger å stumpe røyken under svangerskap kan få 400 pund, Foto: Yui Mok

Selv om detaljene ennå ikke er klare, er det snakk om at kuponger med verdi vil være tilgjengelige gjennom hele svangerskapet, og kan utgjøre opptil 400 pund hvis de fullfører ordningen.

Økning blant unge

Mens Storbritannias regjering ønsker å oppmuntre voksne røykere til å bytte sigaretter med e-sigaretter, er det bekymring for den økende populariteten til produktene blant barn.

Tall fra det britiske helsevesenet fra i fjor avslørte at ni prosent av ungdomsskoleelevene bruker e-sigarett regelmessig eller av og til.

Regjeringen i Storbritannia kunngjorde tidligere denne uken at de skal slå ned på steder som selger e-sigaretter ulovlig til personer under 18 år.

– Aldri helt borte

Karl Erik Lund tror sigarettene etter hvert vil bli som vinylplater – utgått på dato, men aldri helt borte.

FREMTIDEN: Karl Erik Lund tror sigarettene etter hvert blir som vinylplater. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Det vil nok være nisjeprodukt på nikotinmarkedet, men helt borte blir tobakken aldri, sier Lund.

Likevel er han klar på hva han tror blir det fremtidige nikotinmarkedet.

– Det vil bestå av e-sigaretter og snus.