– Vil være slutten på vår sivilisasjon

USAs tidligere president Donald Trump sier at han «ikke er redd» for sin tredje potensielle tiltale for kriminelle anklager.

Det skriver han på sitt eget sosiale nettverk, Truth Social, tirsdag kveld.

Bakgrunnen for en potensiell tiltale skal være et brev som Trump angivelig fikk fra spesialetterforsker Jack Smith, som informerte ham om at han er «målet» for en storjuryetterforskning, etter å ha forsøkt å velte presidentvalget i 2020.



Venter tiltale snart

Videre i uttalelsen på Truth Social sier han at han har blitt bedt om å rapportere til en storjury i forbindelse med kongresstormingen i 2021.

– Det betyr nesten alltid en arrestasjon og tiltale, skriver han.



Vi vet imidlertid lite om hva tiltalen innebærer, siden Trump ikke skriver noe om dette.

– Jeg tror Trump kan vente seg tiltalepunkter basert på hans atferd i forkant av stormingen.

Det sier Eirik Løkke, rådgiver i tankesmia Civita og ekspert på amerikansk politikk, til TV 2.



EKSPERT: Eirik Løkke uttaler seg om at Donald Trump påstår at han skal tiltales. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Han mener det er særlig tre forhold som er aktuelle:

1) Forsøk på å hindre en lovlig overføring av makt til Biden gjennom å samle folk i hovedstaden for å stoppe sertifiseringen av valget

2) Løgn/falske uttalelser og forsøk på å overkjøre valget

3) Økonomisk bedrageri: At Trump i etterkant av valget ba om penger fra sine støttespillere for å utfordre valget i domstolene, uten at pengene ble brukt til dette.

Hvorvidt Trump faktisk blir tiltalt og hva tiltalen i så fall inneholder, tror Løkke at man får vite om kort tid.

I RETTEN: Trump var tiltalt i en hysjpenge-sak mot en pornostjerne. Her er han tegnet i retten i april i år. Foto: Jane Rosenberg / Reuters

– I hvert fall før den første republikanske primærvalg-debatten 23. august.

Flere amerikanske medier hevder på sin side at tiltalen kan bli tatt ut allerede denne uken.



Dersom det kommer en tiltale mot Trump i forbindelse med stormingen av kongressen, vil det være den mest alvorlige straffesaken mot ham.

Men Løkke tror ikke det vil få noen politiske konsekvenser for den tidligere presidenten.

– Jeg tror ikke at han kommer til å tape politisk oppslutning, ettersom veldig mange av de republikanske velgerne anser etterforskningen av Trump som politisk motivert snarere enn juridisk motivert, forklarer han.



– Ville vært slutten på vår sivilisasjon



Trump snakket om den potensielle tiltalen på Fox News tirsdag, og innrømmet at «det plager» ham.

'IT'S A DISGRACE': Former President Donald Trump speaks out during Hannity town hall as possible third indictment looms. pic.twitter.com/2lQBWvUFqi — Fox News (@FoxNews) July 19, 2023

– De ønsker å prøve å fornedre, redusere og skremme folk. Men de skremmer oss ikke, for vi skal gjøre Amerika stort igjen. Det er alt som er, sa han.

En som imidlertid uttrykker bekymring for en tiltale, er sønnen hans Donald Trump Jr.

– Det ville vært slutten for vår sivilisasjon, sier han.



STØTTER PAPPA: Donald Trump jr. (til venstre) støtter faren sin. Foto: Mandel Ngan / AFP

Kommentaren kommer fram i et intervju med den republikanske kanalen Real America´s Voice, der han til og med antyder at det er ved å ikke tiltale Trump at man redder sivilisasjonen.

– Om du ser på historikken, så varer en sivilisasjon i 250 år. Vi er på 248 nå, så vi er i seriøs trøbbel om vi ikke snur skuta nå, hevder han.

Det er imidlertid ikke bare Trump-fløyen som mener at en tiltale vil være negativt for USA.

Floridas guvernør – og Donald Trumps motstander i kampen om det republikanske presidentkandidaturet – Ron DeSantis, har for første gang uttalt seg om stormingen av kongressen.

UTTALER SEG: Trumps partifelle i presidentkampen uttaler seg for første gang. Foto: Alex Brandon / AP Photo

– Jeg håper ikke han blir tiltalt, det ville ikke vært bra for landet vårt, sier han til CNN.



Han mener at Trump kunne vært mer «handlekraftig» under stormingen.

Kan Trump benåde seg selv?

Trump lanserte seg selv som kandidat for republikanerne i neste års presidentvalg i USA, så hva vil en potensiell tiltale egentlig bety?

USA-ekspert Løkke mener det er lite sannsynlig at Trump vil risikere noe fengselsstraff, dersom han skulle vinne valget neste år.

TVILER: Rådgiver i Civita, Eirik Løkke, tror ikke Trump havner i fengsel. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Det er en av grunnene til at han var så tidlig ute med å erklære sitt kandidatur.

– For skulle Trump vinne i 2024 vil han, med støtte fra republikanerne i Kongressen, utnevne en justisminister som kan avslutte alle føderale tiltaler og etterforskninger.

Det er nemlig slik at grunnloven gir presidenten store fullmakter til å benåde, altså muligheten til å oppheve en straff.



DET HVITE HUS: Donald Trump på det ovale kontor under presidentperioden hans i 2017. Foto: Nicholas Kamm / AFP

Så – skulle Trump blitt dømt og vinne presidentvalget, kan han da benåde seg selv?

– Det er faktisk uklart. Vi har aldri vært i en situasjon hvor dette har vært en aktuell problemstilling, så vi har ingen presedens, forklarer Løkke.

Han legger også til at den amerikanske grunnloven ikke sier noe eksplisitt om at en president ikke kan benåde seg selv.

– Ny Trump-periode er en katastrofe

Løkke er imidlertid mer bekymret for hva en ny periode med Trump vil si for demokratiet, enn om han kan benåde seg selv:

– Dersom Trump kommer tilbake som president i 2024 kommer det til å innebære et angrep på det amerikanske demokratiet, gjennom utvidelse av presidentmakten.

PRESIDENTKAMP: Donald Trump er allerede godt i gang med presidentkampen før valget neste år. Foto: Ron Johnson / AP Photo

Han peker på at Trump daglig demonstrerer mangel på et demokratisk sinnelag, og trekker linjer til den russiske presidenten.

– Den store forskjellen på Trump og Putin, er at USA har sterke liberale institusjoner og maktbalanse.

PRESIDENTER: Vladimir Putin og Donald Trump på et G20-møte i 2018. Foto: Marcos Brindicci / Reuters

Det ønsker Trump å avvikle, slik at han selv kan være en «sterk leder», ifølge Løkke.

– For resten av verden vil en ny Trump-periode være en katastrofe. Det vil være en oppmuntring for autoritære ledere, samtidig som det vil være en skikkelig nedtur for den demokratiske verden, avslutter han.