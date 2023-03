Vil utvikle atomvåpen i Sør-Korea

Borgermesteren i Seoul ønsker at Sør-Korea skal skaffe atomvåpen for å kunne svare på truslene fra Nord-Korea.

Sør-Korea burde bygge atomvåpen for å styrke forsvaret mot Nord-Korea. Det bør skje selv om vi møter internasjonale sanksjoner, sier borgermester Oh Se-hoon i Sør-Koreas hovedstad til nyhetsbyrået Reuters.

Eskalerende øvelser i nord

Han argumenterer med at landet ikke kan være bundet opp av målet om nedrustning av atomvåpen, slik som trusselbildet er for dem nå.

– Nord-Korea er nær ved å ha på plass taktiske atomvåpen. De har sikret seg minst et dusin stridshoder. Vi har kommet til et punkt der det er vanskelig å forklare folk hvorfor det er logisk at vi skal avstå fra å utvikle atomvåpen.

Oh har stor innflytelse i det konservative partiet Folkets makt. Han er sett på som en mulig presidentkandidat for landet ved neste valg.

Som borgermester håndterer han Seouls årlige sivilforsvarsøvelser og den integrerte sikkerhetsoperasjonen som skal beskytte byområdet der han og 51 millioner andre mennesker bor.

Nord-Koreas avfyrte nok en gang en krysserrakett søndag kveld. Øvelsene har pågått gjentatte ganger, og situasjonen mellom Nord-Korea og nabolandet i sør, Japan og USA har blitt stadig mer spent det siste året. USA, Japan og Sør-Korea har hatt en rekke felles militærøvelser. Nord-Korea har svart med stadig nye prøveoppskytinger, der rakettene som lander i havet er en beskjed om hvor lang rekkevidde de har på atomvåpen de hevder de har utviklet.

Stoler ikke på USA

I Sør-Korea tviler flere på at USA kan eller vil beskytte landet dersom situasjonen skulle bli mer alvorlig, og et økende antall sørkoreanske myndighetspersoner har tatt til orde for muligheten for å utvikle atomvåpen. Andre har ønsket at USA skal utplassere atomvåpen i landet, slik at de har mulighet til å svare på et angrep fra nabolandet i Nord.

USA har tidligere hatt taktiske atomvåpen utplassert i landet, men de ble trukket tilbake på 1990-tallet.

I opinionen er det høy oppslutning om å utvikle atomvåpen. 70 prosent av sørkoreanere svarer i en undersøkelse som ble gjennomført den 1. mars i år at de støtter utvikling av atomvåpen. 59 % av de spurte antok at Nord-Korea kommer til å bruke atomvåpen hvis det skulle bryte ut krig på halvøya.