Vil tilrettelegge for nye samtaler mellom Russland og Ukraina

I en telefonsamtale med den russiske presidenten Vladimir Putin tilbød den tyrkiske presidenten Tayyp Erdogan seg å tilrettelegge for samtaler som kan løse den prekære situasjonen ved Zaporizjzja atomkraftverk.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan her foran mausoleet til Mustafa Kemal Atatürk, lederen av den tyrkiske uavhengighetskrigen og grunnleggeren og den første presidenten i Republikken Tyrkia. Foto: ADEM ALTAN / AFP

De to presidentene hadde en en telefonsamtale lørdag der de også tok opp eksporten av korn fra Ukraina, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Tyrkia tilrettela tidligere for samtalene som førte til at korneksporten fra Ukraina kom i gang igjen, etter at FN slo alarm om verdens matvaresituasjon.

Avtalte å møtes

Erdogan og Putin avtalte å diskutere temaet i detalj når de møtes i Samarkand i Uzbekistan 15. og 16. september. Det er knapt to uker til, men for atomkraftverket kan det være litt for lenge.

IAEA (Det internasjonale atomenergibyrået), som har fått adgang til atomkraftverket, vil kunngjøre sin rapport tidlig neste uke.

Krigen har herjet i som verst i sør og øst i Ukraina, og anlegget Zaporizjzja ligger svært nær frontlinjene til noen av de mest intense slagene.

En atomulykke kan ramme alle sider av konflikten, og både Russland og Ukraina hevder at motparten har ansvar for den farlige situasjonen.

KJERNEKRAFTVERK: Landskapet rundt kjernekraftverket ved Zaporizjzja har den siste tiden blitt en del av slagmarken i den blodige krigen i Ukraina. Foto: AP / NTB Les mer KJERNEKRAFTVERK: Landskapet rundt kjernekraftverket ved Zaporizjzja har den siste tiden blitt en del av slagmarken i den blodige krigen i Ukraina. Foto: Photo by Handout / Planet Labs / AFP Les mer

Til uken vil det bli avklart hvor farlig IAEA mener at situasjonen er.

De har allerede gitt klart uttrykk for bekymring: De er svært bekymret for at kraftverket avskjæres fra strømtilførsel, og dermed er avhengige av en dieselgenerator for å kjøle ned turbinene. Uten nedkjøling kan turbinene bli overopphetet, noe som vil resultere i en ulykke ingen vil ha i løpet av timer.

Rafael Grossi, generaldirektøren til IAEA (International Atomic Energy Agency), omtaler situasjonen som svært bekymringsfull. Her er Grossi på vei for å inspisere kjernekraftverket i Zaparizjzja. Foto: GENYA SAVILOV / AFP

I IAEAs pressemelding lørdag, redegjorde de imidlertid for at atomkraftverket også er koblet til et annet kraftverk som sikrer strømforsyning, tross frakoblingen fra det ukrainske hovednettet.

Om den tyrkiske presidenten klarer å nå frem til både Ukraina og Russland denne gangen også, vil vise seg.

Har ikke snakket med Zelenskyj

Erdogan nevnte ikke noen samtaler med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj når han kom med tilbudet om å tilrettelegge for forhandlinger mellom partene.

Forrige måned besøkte Erdogan Lviv i Ukraina for samtaler med Zlenskyj, og da advarte han mot faren for en atomkatastrofe, ifølge Al Jazeera.

Den Tyrkiske lederen sa han ønsket å unngå «enda et Chernobyl»

En ukrainsk soldat inspiserer FNs kortesje på vei tilbake etter oppdrag i Zaprozjzja. Foto: REUTERS/Anna Voitenko Foto: STAFF

Tyrkia ut mot Nato-medlem

Nato-landet Tyrkia befinner seg i Natos utkant geografisk, og Erdogan sender ut vekslende signaler når han samarbeider med Putin i Syria og går ut mot finsk og svensk natomedlemskap.

Samme dag som han og Putin avtalte å møtes, uttalte Erdogan seg truende mot natomedlemmet natomedlemmet Hellas om en grensekonflikt:

– Når rett tid og rett time kommer, kommer vi til å gjøre det som er nødvendig, truet Erdogan, etter å ha hevdet at Hellas okkuperer øyer som Tyrkia gjør krav på i Egeerhavet.

Det er første gang Erdogan kaller Hellas' aktivitet på øyene for «okkupasjon». I samme talen minner han om slaget ved Izmir, der Tyrkia drev tilbake greske styrker i 1922.

Tyrkias statsleder, Recep Tayyip Erdogan og hans russiske motpart, Vladimir Vladimirovitsj Putin har møttes ved flere anledninger etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina. Her ved møte i Teheran, Iran, i slutten av juli. Foto: AP / NTB

Valg i Tyrkia påvirker utenrikspolitikken

Erdogans utspill mot et alliert Nato-land kan ikke bare forstås ut fra den internasjonale situasjonen, der Tyrkia går inn som en tilrettelegger for dialog mellom Russland og Ukraina. Man må også se til den nasjonale situasjonen.

Siden Erdogan stiller til gjenvalg i 2023, vil han gjøre mest mulig ut av det han har oppnådd utenrikspolitisk, skriver Reuters.

Tyrkia er i en dyp økonomisk krise, og Erdogan manøvrerer for å få på plass russisk gass for å redde energiforsyningene i landet.