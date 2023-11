– Vil ta på seg en menneskelig maske

PROPAGANDA: Norsk ekspert er tydelig på at Vladimir Putins forsøk på å «stanse krigen» bare er propaganda. Foto: SPUTNIK / NTB.

– Vi må tenke på hvordan vi kan stanse denne tragedien.

Det sa Russlands president, Vladimir Putin, i en tale til medlemmene av G20-landene onsdag ettermiddag.

Tragedien Putin referer til, er krigen han selv har startet i Ukraina, da han sendte inn haugevis av soldater tilbake i februar 2022.

Selv om Putins nye utspill fremstår som oppsiktsvekkende i forhold til tidligere uttalelser, er ekspertene klare i sin dom:

Det han sier betyr ingenting.

– Jeg ser på det som et tomt propaganda-utspill, hvor han ønsker å ta på seg en menneskelig maske, sier krigsekspert Arne Bård Dalhaug til TV 2.

– Det Putin prøver å gi inntrykk av, er at han har menneskelige følelser. Noe som helt klart ikke er tilfelle, legger han til.

STANS: Ekspertene sier Vladimir Putin når som helst kan stanse krigen i Ukraina. Foto: ALEXANDER KAZAKOV / NTB.

– Uakseptable forutsetninger

Den russiske presidenten nekter også for at Russland står i veien for en mulig løsning på krigen.

– Men Russland har aldri nektet å holde fredsforhandlinger med Ukraina, sier Putin i dagens møte.



Et utsagn nyhetsbyrået Reuters beskriver som hans mest forsonende siden krigens start.

– Dersom Putin ønsker å avslutte krigen, så er det kun én person som kan gjøre det – og det er han. Putin kan gi beskjed om dette allerede i kveld og da stopper det, sier Dalhaug.

Ifølge Dalhaug, som også er pensjonert generalløytnant i Forsvaret, er det ikke første gangen Russland sier de aldri har nektet å forhandle.

– Det de glemmer å si, er at de har lagt til grunn forutsetninger for en slik avtale, som er uakseptable, sier han.

Krigseksperten ser ingen tegn til at Putin vil vurdere å avslutte krigen i nær framtid.

EKSPERT: Arne Bård Dalhaug har jobbet flere år i Nato og har lang erfaring med å tolke krigføring og etterretning. Foto: Simen Askjer / TV 2

Ingen tegn til kompromiss

I talen til G20-landene bruker Putin denne gangen ordet «krig», heller enn det mest brukte begrepet «militær spesialoperasjon».

– Jeg forstår at denne krigen, og folks død, ikke kan være noe annet enn et sjokk, sa Putin, før han anklaget Ukraina for å ha forfulgt mennesker i Øst-Ukraina.



Tom Røseth, førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, tror Putin prøver å vinne poeng i sørlige og asiatiske land.

– Det er en reaksjon på kritikk, fra blant andre Narendra Modi (Indias statsminister). Det er viktig for Russland å fremstå konstruktive, selv om de ikke er det. Jeg ser ikke på dette som forsonende retorikk, for dette er reaktivt og gir ingen tegn på kompromisser, sier han til TV 2.



Det var Modi som tok initiativet til onsdagen G20-møte, som ble holdt digitalt.

– Så kan man snakke om at man ønsker samtaler, men det Russland ønsker, er jo ukrainsk kapitulasjon, eller ettergivelse av enorme områder, og det er jo en provoserende fremgangsmåte, sier Røseth.

VIL VINNE POENG: Tom Røseth ved Forsvarets høgskole tror Putin prøver å vinne poeng i sørlige og asiastiske land. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Stillestående krig

Det har den siste tiden vært lite fremgang for de russiske styrkene i Ukraina. Søndag hevdet den ukrainske hæren at de har greid å presse russiske styrker «tre til åtte kilometer» vekk fra elven Dnepr ved frontlinjen i Kherson fylke.

– Hvis russerne hadde stått ned til Trondheim, og vi i Norge fikk internasjonal støtte, ville vi da gått inn i fredsforhandlinger? Jeg tviler på det, sier Røseth.

– Så dette er ikke et tegn på at Putin er på defensiven når det gjelder Russlands vinnersjanser?



– Nei, jeg tror nok Russland ser at denne krigen er en stor utfordring. De har jo ikke flyttet frontlinjen, annet enn det lille området rundt Bakhmut, ellers har de tapt terreng i lang tid.

I påvente av en ny mobilisering, som Russland ikke synes å kunne gjøre før valget i mars, vil utplasserte styrker sannsynligvis være svakt dekt mannskapsmessig langs frontlinjen, forklarer Røseth.

– Det er handlingsrom for Ukraina fortsatt, gitt at vinterkrigsføringen går Ukrainas vei, sier han.