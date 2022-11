Vil straffe «likes» på sosiale medier

En ny lov vil gjøre det straffbart å like innlegg på sosiale medier som kinesiske myndigheter anser som «ulovlige eller skadelige».

Loven vil tre i kraft 15. desember, bare uker etter at det brøt ut protester i en rekke kinesiske byer mot strenge koronatiltak og mangel på ytringsfrihet.

Innstrammingen er en del av Kinas nye retningslinjer for bruk av internett. Det står ingenting om hvilket innhold myndighetene anser som ulovlig eller skadelig, ifølge CNN.

– Myndighetene er veldig bekymret over spredningen av protestaktiviteter. Et viktig virkemiddel for kontroll er å stanse kommunikasjonen mellom mulige demonstranter - inkludert meldinger om protester og oppfordringer om å delta, sier Joseph Cheng, pensjonert professor ved City University of Hong Kong til kanalen.

SHANGHAI: Politibetjenter blokkerer en gate hvor demonstranter hadde samlet seg søndag. Foto: AP

Dette er blant tiltakene som innføres for å ytterligere stramme grepet om sosiale medier i Kina:

Alle nettsider må verifisere brukernes identitet før de kan kommentere eller like innlegg. Dette må gjøres via ID-kort, mobilnummer eller sosialnummer.

Alle plattformer må ha et eget team som skal overvåke, rapportere og slette innhold. Kommentarer på nyhetssaker må bli godkjent før de kan publiseres.

Plattformene må i tillegg utvikle et system for å rangere brukerne basert på deres kommentarer og likerklikk. Brukere med dårlig rating vil bli klassifisert som «uærlige», og havne på en blokkeringsliste som gjør at de mister tilgang til plattformen, samt muligheten til å opprette nye kontoer.

Drukner innlegg i porno

Det er allerede massiv sensur på kinesisk internett, og flere sosiale medier som Twitter og Facebook er blokkert. Likevel er det millioner av brukere som klarer å omgå sensuren ved hjelp av VPN.

Den siste uken har det dukket opp store mengder pornografisk innhold under kinesiske søkeord, publisert av falske profiler.

Alex Stamos, desinformasjonsforsker og leder Stanford Internet Observatory, skriver på Twitter at dataene så langt tyder på at dette er et målrettet angrep for å drukne informasjon om protestene.

Joseph Cheng er usikker på hvor effektiv den nye loven vil være for å stanse den negative omtalen av kommunistpartiet.

– Det er nesten umulig å stoppe spredningen av protestinnhold, ettersom misnøyen fortsetter å spre seg. De sinte menneskene kan finne på alle slags måter å kommunisere og uttrykke følelsene sine på, sier Cheng til kanalen.

– Den største avskrekkende faktoren ligger i oppfatningen om at kommunistpartiets regime fortsatt har kontroll, og at sanksjonene er strenge.

Sammenstøt

Tirsdag kveld og natt til onsdag var det sammenstøt mellom demonstranter og politi etter nye protester i storbyen Guangzhou sør i Kina, ifølge øyenvitner og videosnutter i sosiale medier.

Nyhetsbyrået AFP har fastslått at videoklippene er ekte. Der kan man høre folk som roper og skriker, mens oransje og blå veisperringer ligger strødd på bakken.

Foto: Skjermdump/Reuters

Videoene viser også at politiet danner rekker idet de går skulder mot skulder nedover en gate i Haizhu-distriktet mens glass knuses rundt dem. De er kledd i heldekkende beskyttelsesuniformer som blir brukt mot koronasmitte.

Foto: Skjermdump/Reuters

Folk kaster gjenstander mot politiet, og noe senere kan man se et titall menn som blir ført bort med hendene bundet.

Foto: Skjermdump/Reuters

Sent tirsdag kveld varslet Kinas øverste sikkerhetsorgan at myndighetene kommer til å slå hardt ned på videre protester, som de anklager «fiendtlige krefter» for å stå bak.

Onsdag ettermiddag varslet myndighetene korona-lettelser i rundt halvparten av distriktene i Guangzhou, hvor de opphever det midlertidige nedstengingen og fjerner krav om massetesting. Det er også varslet lettelser i karantenereglene i Chongqing, sørvest i Kina.

Store politioppbud

Både i Beijing og Shanghai er det nå et stort politioppbud i gatene, noe som ser ut til å ha satt en stopper for nye demonstrasjoner i landets to største byer.

BEIJING: Politiet patruljerte tirsdag kveld i en gate hvor det på sosiale medier hadde blitt oppfordret til nye demonstrasjoner. Foto: THOMAS PETER/REUTERS

Ved Hongkongs eldste universitet ble det imidlertid arrangert en aksjon tirsdag der det ble ropt slagord mot koronatiltakene som Kina har innført de tre siste årene for å slå ned all koronasmitte.

– Gi meg frihet eller gi meg døden, sang de.

– Vi er ikke utenlandske styrker, vi er kinesiske borgere, ropte en kvinne.